Kauliem, zobiem, nerviem un muskuļiem: cik kalcija un D vitamīna nepieciešams mazulim

Rahīts, mīksti kauli un nervozitāte – ja mazs bērns neuzņem pietiekami daudz kalcija un D vitamīna, potenciālo veselības risku saraksts ir garš. Kādēļ šie divi elementi mazu bērnu uzturā ir tik svarīgi, skaidro kampaņas "Mazais nav lielais" eksperte Anna Birka, ārste pediatre ar gandrīz 40 gadu stāžu.

Laika posmā no viena līdz trīs gadu vecumam mazuļa organisms sasniedz galveno attīstības posmu. Šajā laikā īpaši svarīgi ir nodrošināt atbilstošas uzturvielas pareizā daudzumā. Lai gan viena gada vecumā bērns var sākt ēst visu pārtikas grupu produktus, jāatceras, ka mazais nav lielais, un pāreja uz pilna spektra ēdienkarti jāveic gudri. Daudzi vecāki to dara pavirši, jo vieglāk un ātrāk ir ēdināt mazuli ar to, kas tiek gatavots pārējai ģimenei. Taču, nepievēršot pienācīgu uzmanību mazuļa ēdienkartei, pastāv risks, ka bērns neuzņems pietiekamu daudzumu uzturvielu, kas ir ļoti svarīgas pilnvērtīgai attīstībai.

Kalcijs – stipram organismam

Viena no šādām neaizstājamām uzturvielām ir kalcijs, kas cilvēka organismā "atbild" par stipriem kauliem un zobiem, palīdz veidot muskuļus, stimulē nervu darbību, regulē asinsspiedienu un labvēlīgi ietekmē sirds veselību. Tik daudzkārt dzirdētais vecmāmiņu atgādinājums, ka mazulim jāēd biezpiens, jo augošam organismam vajag kalciju, ir pilnīgi patiess.

No viena līdz trīs gadus vecam bērnam dienā jāuzņem aptuveni 500 miligrami kalcija, tas ir, četras reizes vairāk uz vienu kilogramu ķermeņa svara nekā pieaugušajam. Ja kalcija rezerves ir nepietiekamas, tas no kauliem tiek "pārsūtīts" uz citām ķermeņa daļām. Šādai situācijai ieilgstot, ar laiku kauli kļūst vāji un trausli. Hronisks kalcija un D vitamīna trūkums rada risku saslimt ar rahītu, kas mīkstina kaulus, un tā ietekmē, bērnam augot, var veidoties to kaulu patoloģijas, kuri šajā vecumā aug visstraujāk – galvaskausa, krūšu kaula, ribu, mugurkaula, kāju. Daudzi vecāki nezina, ka zems kalcija līmenis izraisa arī pastiprinātu nervozitāti, tāpēc bērns var kļūt raudulīgs un niķīgs.

Kalcijam noteikti jābūt bērna uzturā, un šis ir viens no elementiem, kam jāpievērš īpaša uzmanība. Daudz kalcija satur piena produkti: pusglāzē bezpiedevu jogurta ir 207 miligrami kalcija, viena siera šķēle satur aptuveni 112 miligramu, ceturtdaļa glāzes spinātu – ap 60 miligramu, bet šķēle pilngraudu maizes – apmēram 24 miligramu vērtīgās vielas. Protams, lieliski noderēs arī biezpiens, tomēr jāizvairās no saldinātajiem biezpiena desertiem, tāpat arī no saldinātiem jogurtiem; arī biezpiena sieriņš nav vērtīgs kalcija avots, tas ir cukurots našķis. Noteikti ieteicami ir Brazīlijas rieksti, mandeles, sezama sēklas, kā arī pākšaugi – baltās un sarkanās pupiņas, turku zirņi. Tomēr jāseko līdzi, lai šie produkti bērna ēdienkartē tiktu iekļauti atbilstoši bērna vecumam. Veseli rieksti bērnam var būt pārāk cieti, ja nav izauguši visi zobi, tāpēc pastāv aizrīšanās risks. Toties sasmalcināti un pievienoti biezpienam, tie būs gan garšīgi, gan veselīgi. Ātri un vienkārši pagatavojams našķis gan bērnam, gan pieaugušajam, būs biezpiens, kas sablendēts ar ogām un riekstiem.

Foto: Shutterstock

D vitamīns – kalcija atbalstam

Bez D vitamīna organisms nespēj absorbēt uzņemto kalciju, tādēļ kalcija daudzums, kas uzsūcas kaulos, ir atkarīgs ne tikai no maltītes sastāvdaļām, bet arī D vitamīna daudzuma organismā. D vitamīns nodrošina pienācīgu mazuļa augšanu, pareizas stājas un veselu zobu veidošanos. Jāņem vērā, ka bērna skelets augot aktīvi veidojas, tāpēc uz vienu kilogramu ķermeņa svara mazulim jāuzņem pat septiņas reizes vairāk D vitamīna nekā pieaugušajam. Bērnam dienā jāuzņem aptuveni 500 darbības vienības D vitamīna. Svarīgi nodrošināt, lai bērna uzturā būtu pietiekami daudz D vitamīnu saturošu produktu – zivis, piena produkti, olas, un lai bērns pēc iespējas vairāk laika pavadītu ārpus telpām.

Tā kā visbiežāk D vitamīnu ar pārtiku vien pietiekamā daudzumā uzņemt nav iespējams, ārste norāda, ka bērnam līdz trīs gadu vecumam jādod papildu D vitamīns, pauzi ieturot tikai saulainajos vasaras mēnešos, ja ģimene daudz laika pavada ārpus telpām vai ceļo uz siltajām zemēm. Nereti papildu D vitamīns jāuzņem arī bērniem pēc trīs gadu vecuma. Kādu D vitamīna preparātu izvēlēties, ieteiks ārsts. Vērtīgs kalcija un D vitamīna avots pēc gada vecuma ir piena maisījums – piemēram, divas glāzes piena maisījuma nodrošina 80 procentus no ieteicamās D vitamīna dienas devas un 52 procentus no ieteicamās kalcija devas.

Noderīgi ieteikumi

Produkti, kas satur daudz kalcija: piena produkti – nesaldināts jogurts, biezpiens, siers; zaļie dārzeņi – brokoļi, spināti; pilngraudu maize; rieksti – Brazīlijas rieksti, mandeles, sezama sēklas; pākšaugi – baltās un sarkanās pupiņas, turku zirņi.

Produkti, kas satur D vitamīnu: zivis, piena produkti, olas.

Bērniem līdz trīs gadu vecumam nepieciešams uzņemt papildu D vitamīnu.