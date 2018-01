Klasiski bērna audzināšanas principi, kurus vajadzētu aizmirst uz visiem laikiem

Cik bieži tu aizdomājies, cik labi ir bērna audzināšanas principi, ko pielieto savā ģimenē? Cik bieži tu tos pārskati, atbilstoši mūsdienu dzīves realitātei? Praktiski katrs no mums lielākā vai mazākā mērā balstās uz tiem noteikumiem, kuri "ielikti" no pašu vecākiem: "labi mācīties", "darīt visu pēc labākās sirdsapziņas", "izaugsi un kļūsi par priekšnieku".

Tomēr bērnu psiholoģe Ludmila Petranovskaja runā par to, ka šādā veidā vecāki bērnus gatavo nevis rītdienai, bet aizvakardienai. Portāls "Adme" mēģina tikt skaidrībā, vai patiešām vecākiem būtu nepieciešams veikt revīziju savās galvās un atbrīvoties no novecojušiem stereotipiem.

Savukārt šeit atradīsi Tima Elmora, personīgās izaugsmes trenera, vairāk nekā 25 grāmatu autora, organizācijas "Growing Leaders" ("Topošie līderi") prezidenta skatījumu par to, kādas nepiedodamas kļūdas vecāki pieļauj, kas kavē bērnu personības izaugsmi un neļauj attīstīties līdera īpašībām! Vecāki pārāk ucinās ar bērniem, ir pārliecināts Elmors.

Nepieciešamība krāt naudu

Galvenajam mūsu vecāku un vecvecāku noteikumam mūsdienās praktiski nav nekādas jēgas. Krāt naudu var pietiekami īsā laika periodā un kaut kam konkrētam. Ilglaicīgs ieguldījums "zem spilvena" vai bankas depozītā – ļoti apšaubāma perspektīva. Visticamāk, tu iegūsi pretēju rezultātu. Atlikt rezervīti, protams, vajag, bet labāk darīt tā, lai šie iekrājumi strādātu tevis labā.

Mūsdienu pasaulē nauda jāiegulda ļoti saprātīgi, un nebūt ne visi to prot izdarīt. Tieši tādēļ ļoti noderētu finanšu plānošanas pamatu apgūšana, kura jau kļuvusi par nepieciešamību mūsdienīgam cilvēkam.

Ja kaut ko dari, tad izdari to maksimāli labi

Viens no ilgdzīvojošākajiem noteikumiem, kuram seko cilvēki no paaudzes paaudzē. Bet ja paraudzītos, cik noslogota ir skolēna ikdiena, cik daudz viņam jāiespēj paveikt, tad vienīgā izeja ir izlemt, kam pielikt maksimāli daudz pūliņu, ko vienkārši izlasīt, bet ko vispār "norakstīt" no klasesbiedra.

Patiešām, ja tu dari visu labi, tad kā gan tu varēsi visu paveikt izcili?

Un tieši šī prasme – spēja sadalīt spēkus – kļūs par vienu no noderīgākajām pieaugušo dzīvē, kad nāksies dalīt rūpes starp darbu, ģimeni, hobijiem un citām lietām.

Lai gūtu panākumus, ir smagi jāstrādā

Tu to saki savam bērnam, bet viņš dzīvē redz citādākus piemērus: Marks Cukerbergs, Stīvs Džobs un citi pasaulē zināmi cilvēki nestrādāja nīstamā darbā, lai panāktu kaut kādus mistiskus panākumus. Viņi vienkārši darīja to, kas viņiem patīk, dega par savām idejām, un tā rezultātā guva milzu atdevi.

Bet vēl ir tie, kuri vispār nav pielikuši nekādas pūles, bet veiksme kaut kāda iemesla pēc uzsmaidīja tieši viņiem.

Panākumi un smags darbs jau sen kā nav sinonīmi. Visticamāk gluži pretēji: jo vairāk tu strādā darbā, kas tev nepatīk, jo mazāka iespējamība, ka tev izdosies gūt panākumus.

Jāuzkrāj iespējami vairāk zināšanu

"Kā to var nezināt?!" – tu iesaucies, kad bērns nevar pateikt, kas ir kāds konkrēts cilvēks. Bet patiesībā šīs zināšanas nekādi neietekmē viņa turpmāko dzīvi. Vēl jo vairāk, – šo informāciju dažu sekunžu laikā iespējams atrast internetā.

Bet, lūk, kā galvenā prasme ir prasme ātri atrast informāciju, novērtēt tās uzticamību un spēt to sistematizēt. Tieši tas ir jāmāca bērniem.

Erudīcija kopumā – tas ir labi, bet maz pielietojama realitātē.

Galvenais – iegūt labu profesiju

Cik gan bērnu sapņu ir zaudēti šī apgalvojuma dēļ! "Kādas grāmatas, kādi dzejoļi?! Tas nav nopietni. Lūk, grāmatvedis – vērā ņemama profesija!" Bet pēc 10-15 gadiem svarīgums un vajadzība profesijas izvēlē var mainīties.

Mūsu laikos pasaule ir tik mainīga, ka tikai tie, kuri prot būt elastīgi un jutīgi notvert gaidāmās pārmaiņas, spēs gūt panākumus.

Virzīšanās pa karjeras kāpnēm – panākumu rādītājs

Daudziem tas ir atklājums, ka karjeras izaugsme var būt ne tikai vertikāla, bet arī horizontāla.

Piemēri tam daudziem ir burtiski acu priekšā: veiksmīgi profili sociālajos tīklos, kas izauguši adīšanas, šūšanas, zīmēšanas, kokapstrādes prasmju dēļ…

Mūsdienu pasaulē ikviens hobijs var pārvērsties par iemīļotu darbu. Un šī darba pilnveidošanās var kļūt par visu mūsu dzīvi.

Ja bērnam maz interesē matemātika, bet viņš lieliski zīmē, tad, iespējams, tieši tas arī jāveicina, nevis jāpaņem privātskolotājs, lai uzlabotu sekmes šajā priekšmetā.

Mainām novecojušos stereotipus

Veiksmīgai dzīvei mūsdienu pasaulē, kā apgalvo speciālisti, ir nepieciešamas: