Kā "Vospitaj" norāda psihologi, likt gulēt ar varu, netiek rekomendēts. Pirmkārt, tas ir stress bērnam. Otrkārt, nekas labs no tā neiznāks – viņš tikai gulēs un mocīsies. Treškārt, tas var nelabvēlīgi ietekmēt bērna adaptāciju dārziņā, ja bērns to ir sācis apmeklēt salīdzinoši nesen. Un pēc pāris dienu ilgas mocīšanās bērns var paziņot, ka negrib iet uz dārziņu, jo tur viņu piespiež gulēt. Kāda ir izeja no šīs sarežģītās situācijas? Izrādās, ka to pat ir vairākas.

Izveido un ievies dienas režīmu

Visupirms ir vērts mēģināt izveidot dienas režīmu. Ja nu pēkšņi tā ir tieši tava kļūda, nevis tev ir padevies tāds aktīvs bērns, kuram nepavisam dienas vidū nenāk miegs. Dažas mammas, žēlojot bērnu, mājās viņu modina pulksten 9.30, ātri pabaro un uz dārziņu ved tikai uz pirmo nodarbību. Pamēģini bērnu pamodināt pulksten 7, ar spēlēm un rīta rosmi, bet vakarā – jau sākot no pulksten 20.30 runāt par došanos gulēt. Centies visu iespēt tā, lai pulksten 21 bērns jau būtu gultā. Iespējams, ja tev izdosies ieviest šādu režīmu, bērnam arī dienas laikā tomēr sagribēsies atpūsties diendusas miegā.

Diendusu gulošajiem bērniem ir mazāka hiperaktivitāte, retāk sastopama depresija un nemiers, tā uzskata ASV Profesionālo miega pētnieku asociācijas zinātnieki.

Viltība

Režīms ir ieviests, bet bērns vienalga negrib gulēt? Pierunā! Paskaidro, ka var vienkārši pagulēt ar aizvērtām actiņām. Jo tu taču atpūtināsi actiņas, deguntiņu, kājiņas u.t.t. Ļoti labi, ja bērnam ir kāda mīļākā mantiņa. Pastāsti, ka lācītim vai zaķītim arī ir jāatpūšas. Lai bērns noliek gulēt mantiņu un, iespējams, arī pats tomēr aizmigs.

Vēl citus trikus, kā bez asaru liešanas nolkt bērnu gulēt diendusā

Ieslēdzam klusuma režīmu

Plīša lācēns jau čuč, bet bērns vēl joprojām tikai gulšņā un mokās? Turklāt katru rītu vēl pirms iešanas uz dārziņu pīkst, ka atkal būs jāiet gulēt? Parunā ar audzinātājām, paskaidro problēmu. Varbūt viņas var pieļaut mazu izņēmumu: atļaut negulēt, ja bērns ievēro klusuma režīmu. Tā mēdz būt – bērni grupiņā par klusītēm paspēlēties uz paklāja, pazīmēt, skatīties grāmatiņas, kamēr pārējie draugi guļ gultiņās.

Dārziņa apmeklēšana uz pusi dienas

Taču klusuma režīms ir visai sarežģīta lieta, īpaši bērniem trīs četru gadu vecumā, nevis, piemēram, sešu gadu, kad jau bērns patiešām to spētu. Jā, un arī ne katra audzinātāja atļaus bērnam negulēt. Ja neizdodas šādi sarunāt, tad tev jādomā, kā bērnu dārziņā laist tikai uz pusi dienas – līdz pusdienlaika gulēšanai. Ja dzīvo netālu no dārziņa, tad vari bērnu paņemt mājās, kamēr citi bērni guļ, bet savējo atkal aizvest uz pēcpusdienas nodarbībām. Šādā gadījumā iegūsi vairākus plusus – bērnam būs iespēja komunicēt ar vienaudžiem, attīstīties nodarbībās, bet tevi kā vecāku dārziņā pavadītās stundas nedaudz atslogos. Vienīgais mīnuss – tev jāaizmirst par pilnas darba dienas darbu, ja vien neesi nolīdzis auklīti vai arī "pa rokai" nav kāda vecmāmiņa.

Par diendusas pozitīvajiem aspektiem ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem

Organizēt "neguļošo" bērnu grupiņu

Bet ja nu neviens no iepriekšminētajiem variantiem tev neder – tu strādā un tev nav laika vairākas reizes dienā skriet uz dārziņu, aukle vai omīte arī nav, bet mazais joprojām neguļ un kategoriski pat atsakās iet uz dārziņu…

Pamēģini vienoties ar audzinātājām par papildu pieskatīšanu šādiem "negulošajiem" bērniem. Lai to īstenotu, tev būs jāatrod līdzīgi domājoši vecāki, kuru bērni arī mokās ar līdzīgu problēmu. Protams, visticamāk, šis variants derēs tikai privātajos dārziņos, kad par papildu samaksu vecāki var vienoties par bērnu pieskatīšanu diendusas laikā.