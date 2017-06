Ko man iemācījis otrais bērns: atziņās dalās Laura Grēviņa

Domājot par ģimenes paplašināšanos vai nule kā sagaidot otrā bērna piedzimšanu, daudzas mammas šaubās, vai spēs vienādi stipri mīlēt abus, vai pietiks spēka mazuļu aprūpēšanai, kā sadalīt uzmanību… Un šie jautājumi aktuāli būs vienmēr. Piedāvājam blogeres Lauras Grēviņa ("Viensplusviens.lv") atziņas par to, ko viņai iemācījis otrais dēliņš.

"Esmu lasījusi vairākus rakstus, kuru autori (parasti divu bērnu mammas) pauž atvainošanos otrajam bērnam par to, ka attieksme pret viņiem pirmajā dzīves gadā ir bijusi citādāka, kā pret pirmdzimto. To nevar noliegt – būt par mammu diviem bērniem ir citādāk, kā tikai vienam. Iet cauri pirmajam bērna dzīves gadam otrreiz ir citādāk, kā tas ir pirmo reizi. Tomēr es nerakstīšu šādu atvainošanos, jo nejūtos vainīga it ne par ko (neticami, ka šo teikumu rakstu tiešām es!). Tuvojoties Edvīna gada jubilejai, es drīzāk uzrakstīšu paldies viņam par to, ko man iemācījis.

Otrais bērns man ir devis pārliecību par saviem spēkiem un lēmumiem. Mazāk ieklausos komentāros no malas, mazāk salīdzinu. Ieklausos, bet daru tā, kā man šķiet pareizi. Neraizējos, ja kāds cits manas darbības apšauba. Es zinu kad, kā, un kāpēc maniem bērniem būs labāk. Dien dienā esmu ar viņiem, un nu jau vairs neticu, ka kāds varētu zināt labāk nekā es!

Otrais bērns man ir palīdzējis pieņemt manas emocijas. Nu, protams, šī gada laikā tāpat ir bijušas vairākas reizes, kad esmu jutusies kā viena liela nekārtība (I'm a mess), bet kaut kā tām visām reizēm esmu tikusi pāri. Un katru reizi, kad piedzīvoju "sliktās domas", arvien vairāk tās pieņemu, un uztveru kā pārejošas. Nevainoju sevi, ja sadusmojos uz kādu, arī bērniem. Viņi reizēm dusmojas, tātad es arī varu! Un nekautrējos no tā. Reizēs, kad atkal jūtu, ka rodas domas, kādas negribētos just, cenšos laicīgi tās apturēt, meklēt risinājumu.

Otrais bērns man ir iemācījis neatlikt uz vēlāku, bet darīt uzreiz. Jo vēlāk laika nebūs vairāk! Ja ir darbiņš, ko esmu iecerējusi paveikt, tad tas ir jāizdara, negaidot perfekto brīdi. Jo tāda nebūs! Tuvākajā nākotnē nebūs tāda laika, kad varēšu mierīgi apsēsties pie galda un pastrādāt (par atpūtu nemaz nerunājot). Tāpēc vienalga – daru ar bērnu klēpī, pie rokas/kājas vai ergosomā. Un ne mirkli nejūtos vainīga, ka viņš uzaug starp manām radošajām izpausmēm. Viņš aug ar mani, un dara ar mani. Tāpat arī visus mājas darbus – gatavot ēst, mazgāt veļu utt. Vienkārši nav citu variantu, kā darīt kopā. Protams, tas viss notiek lēnāk, bet notiek. Esmu atteikusies no domas, kā vajadzētu būt. Es daru tā, kā varu darīt šobrīd.

Otrais bērns man ir devis vairāk enerģijas. Ar diviem bērniem nav divreiz lielāks nogurums. Varbūt tikai par ceturtdaļu. Bet, būdama mamma diviem bērniem, arvien vairāk esmu bijusi spiesta meklēt iekšējo dzinuli, smelties enerģiju reizēm pilnīgi ne no kā. Un, izrādās, to var atrast. Kaut kur dziļi, dziļi sevī, tā ir paslēpusies slepenajās ķermeņa enerģijas krātuvītēs. Kad šķiet, ka kritīšu un nepiecelšos, tā enerģija uzrodas brīžos, kad to vajag visvairāk, un izglābj mani.

Mans otrais bērns man ir iemācījis paņemt vairāk laika sev. Pateikt "atā", un uz divām stundām aiztaisīt aiz sevis durvis. Tas ir tik svarīgi, lai savā galvā saliktu visu pa plauktiņiem. Svarīgi, lai dzīvotu, nevis eksistētu. Svarīgi, lai koptu sevi ne vien ārēji, bet arī no iekšpuses.

Tomēr vissvarīgākais, ko man mazais cilvēks ir iemācījis, ir sajūta, ka esmu laba mamma, ka varu izaudzināt divus lieliskus puikas! Ar vienu bērnu tu (es) vēl tausties un meklē, kas tajā visā bērnu audzināšanas pasaulē ir tavs. Iespējams, izmēģini dažādas pieejas un paņēmienus, bet galu galā atrodi to savējo, vai, kā es – saproti, ka tev tādu īpašu paņēmienu vai metodi nemaz nevajag. Man ir tikai viens bērnu audzināšanas paņēmiens – nevis audzināt bērnus, bet mīlēt viņus. Un tieši tā arī viņi vislabāk izaugs. Vismaz manējie!"