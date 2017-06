Lai nebūtu bankrots jeb Bērna dzimšanas dienas ballīte bez pārspīlējumiem

Vai dzimšanas diena ir jāsvin

"Ir jauki, ka var svinēt un mājās tiek ienests prieks! Dzimšanas dienā mēs godinām dzīvi kā tādu, bērnu un arī mammu, kura devusi bērnam dzīvību. Tāpēc tētis dzimšanas dienas rītā var apsveikt ne tikai jubilāru, bet arī mammu, tādējādi mācot bērniem viņu godāt," saka psihoterapeite Rateniece.

Bērnam šajā dienā ir nepieciešama apmīļošana un miers, lai var pārrunāt, ko šajā gadā bērns ir piedzīvojis, sasniedzis, iemācījies, un vajag izpriecāties par bērnu," uzskata bērnu psihoterapeite.

Svarīgi iemācīt bērnam priecāties par īpašo dienu, nepārspīlējot ar iespaidīgiem šoviem un ballītēm, bet gan radot svētku sajūtu mājās, apmīļojot, esot kopā un lepojoties par savu atvasi – pārliecināta Rateniece.

Arī pasākumu organizatore Laura Šumska no Siguldas ir novērojusi, ka vislabāk bērni svētkos jūtas tieši savās mājās: "Ir vecāki, kas īrē telpas, bet bērnam nekas no tā nemainās, jo viņš savā dienā jau tāpat jūtas īpaši. Tās drīzāk ir vecāku ambīcijas."

Kāpēc nevajag pārspīlēt

"Mūsu bērni dzīvo laikā, kad apkārt ir daudz interesantu pārsteigumu, un bērni tiek ar tiem pārsātināti, tāpēc nereti nespēj izdzīvot sīkumus ar prieku. Ar laiku viņi vēlas arvien lielākus pārsteigumus. Tas, kas seko aiz pārsātinājuma, ir riebums, vienaldzība, tukšuma sajūta, ka nekas nedod apmierinātību, un pat depresija, jo nav kairinātāja, kas var radīt pārsteigumu, adrenalīnu, uzbudinājumu. Tāpēc nākamo līmeņu "pārsteigumi" nereti ir datorspēles, alkohols, narkotikas," vērtē Rateniece, uzsverot, ka tāpēc svarīgi ir bērnam mācīt, ka jāgūst apmierinājums no dzīves kā tādas, nevis no pārsātinājuma.

"Rīkojot bērnam svētkus, svarīgi aizdomāties, vai ballīte nav manas kā vecāka ambīcijas vai kompensācija par savā bērnībā neiegūto? Vai šī ballīte domāta kaimiņam vai manam dēlam? Nereti tā ir mammas vai tēta vajadzība dižoties un mēroties ar citiem vecākiem, jo vecākiem, augot kopā ar bērnu, aktualizējas viņu iekšējais bērns," saka Rateniece.

"Mana Marta priecājas, ka pagalmā ir pieci baloni, atnāk draugi un viņi kopā pūš ziepju burbuļus," pieredzē dalās pasākumu organizatore Laura, sešus gadus vecās Martas mamma, atklājot, ka ļoti daudz mūsdienu bērnu svētkos atspoguļojas kopējā vecāku attieksme pret lietām un patēriņu.

"Dažreiz man ļoti gribas mainīt šo patēriņa domāšanu, jo ne vienmēr vairāk un greznāk ir labāk. Jo ar katru nākamo reizi bērns grib kaut ko vairāk un lielāku, nespējot izbaudīt vienkāršus svētkus," stāsta pasākumu rīkotāja.

Foto: PantherMedia/Scanpix

"Katrā bērnā ir narcistiskais kodoliņš, kas nav slikti, jo tas ļauj vēlāk apliecināties dzīvē. Un bērni grib daudz, taču uzmanīgi ir jāizvērtē, vai tas, ka bērns uz ballīti grib uzaicināt visu bērnudārza grupu vai klasi, ir vienīgais, kas viņa acīs viņam pašam pēc tam dos vērtību," spriež bērnu psihoterapeite.

"Svētki var būt ne tikai liels pasākums, bet tas var būt arī kopīgs piedzīvojums dabā – pārgājiens vai kārtīga izdauzīšanās lauku mājas pagalmā," saka Ratniece.

Ballītes izmaksas ārpus mājas

Mazu bērnu vecāki gan atzīst, ka reizēm telpu īre ir racionāls lēmums, lai svinības būtu ierobežotas noteiktā laikā un mājās pēc tam nebūtu lielas nekārtības. 15 gadus vecās Lauras un 11 gadus vecās Līvas tētis Ansis stāsta, ka tad, kad meitas bija mazākas un bija svarīgi ielūgt grupiņas vai klases biedrus, viņi svētkus svinēja ārpus mājas, lai pasākums ir normēts laikā, lai nav troksnis kaimiņiem un ir tīra māja, kas nav jādekorē un pēc tam jāvāc, un lai bērniem ir cita vide ar bumbām vai aktivitātēm, kas patīk.

Telpu izmaksas ballītēm ir dažādas, sākot no 10–15 eiro par stundu līdz pat 50 eiro stundā un vairāk, tas atkarīgs no konkrētās vietas piedāvājuma un iekļautajiem pakalpojumiem: pasākuma vadītājs, sākot no aptuveni 15 eiro stundā par tēlu maskā, kurš vienkārši piedalās pasākumā, līdz 80 eiro un pat 200–300 eiro par divu stundu programmu ar profesionālu pasākuma vadītāju vai vairākiem, atrakcijām, balvām, cukurvates aparātu utt. Svarīgi arī, vai tiek piedāvāts ēdiens, trauki – tad telpu noma parasti ir zemāka, bet jāizmanto tikai konkrēta ēdinātāja pakalpojumi, kā arī vai nepieciešama īpaša dekorēšana u.c. faktori, kas ietekmē pasākuma izmaksas.

Ballīte mājās

"Man ļoti patīk, ja dzimšanas dienas tiek svinētas mājās. Vasarā – dārzā vai pļavā, bet arī ziemā nav problēmu! Turklāt, ja vecāki ir kaut cik radoši, paši var izdekorēt telpas ar bērna iemīļotajiem multfilmu vai filmu plakātiem, lentēm, baloniem un ziediem. Un kūka, protams, ir obligāta!" saka pasākumu organizatore Laura.

Stāsta Ieva, 11 gadus vecās Annijas un deviņus gadus vecā Henrija mamma: "Mums paveicies ar pietiekami plašu dzīvokli, lai ballīti varētu organizēt arī mājās. Tad gan vecākiem (un arī kaimiņiem) jāapbruņojas ar pacietību un imunitāti pret troksni. Bet arī mājās ir jautri – paslēpes ir populāras arī jaunajai paaudzei.

Foto: Shutterstock

Mūsu aktivitātes – kūkas meklēšana ar fotoorientēšanās palīdzību, jebkādas sacensības ar žetonu pelnīšanu visas ballītes garumā, kur beigās uzvarētājs saņem kādu balviņu, – vienmēr ir patikušas. Ja nav daudz viesu, esam mēģinājuši arī paši būvēt un cept picas. Kādreiz pasūtīju kūkas visādu multeņu tēlu formās, tad izmaksas bija ap 30 eiro, pēdējos gadus cepu pati, un kūka izmaksā aptuveni 15–20 eiro. Kopā ar citām uzkodām sanāk kādi 60–70 eiro. Katru gadu rīkojot dzimšanas dienas, vienu gan esmu sapratusi – bērnu ballītēs ēdiens ir ļoti sekundārs! Pilnīgi noteikti nav nepieciešami salāti, rasoli, siltie ēdieni. Ja siltais, tad tikai pica.

Mājas ballītē parasti limitējam viesu skaitu līdz aptuveni sešiem astoņiem viesiem. Un vēl svarīgi – mājas ballītē nejaucu kopā radus ar draugiem. Radu omes, tantes, krustmātes var atnākt citā dienā, jo īstai ballītei pieaugušie tikai traucē.

Dzimšanas dienā bērnam ļauju justies īpašam – vienmēr ceļos agri un taisu smukas "pinterest" stila brokastis. Piemēram, ar kruasāniem vai sviestmaizēm puķīšu formā, smūtijiem un visu citu, kas bērnam garšo. Un tad jubilārs pie brokastu galda saņem arī dāvanu. Kādu – atkarīgs no jubilāra vēlmēm, tā brīža materiālajām iespējām un vajadzībām. Nu jau bērni gana lieli un rotaļlieta ne vienmēr ir svarīgākā. Uz 10 gadu jubileju, piemēram, meita pasūtīja pārgājiena mugursomu, jo iet skautu pulciņā un tur tā noder."

Svarīgi noteikt budžeta griestus

Lai kādu ballīti vecāki un mazais gaviļnieks būtu iecerējuši, "Swedbank" finanšu institūta eksperte Evija Kropa iesaka vienmēr jau pirms pasākuma rūpīgi izsvērt, kāds ir tavai ģimenei maksimālais pieļaujamais budžets, un stingri pie tā pieturēties. Lai nav tā, ka, cenšoties apmierināt visas bērna vēlmes, vecākiem pēc ballītes maciņos ir bankrots!