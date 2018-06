Lai omīšu bažas par izsalkumu nepārvēršas sāpošā puncī: bērna ēdienkarte vasarā

Visi mēs zinām jokus par omīšu pārspīlēto uztraukšanos par bērnu izsalkumu. Diemžēl joki vairs nav tad, kad omītes lielā mīlestība ir pārvērtusies sāpošā puncī. Tāpēc vēlamies palīdzēt vecvecākiem un arī vecākiem saprast, cik daudz un kādus produktus izmantot bērna vasaras ēdienkartē. Ar pieredzi un ieteikumiem dalās gastroenteroloģe Irita Roderte un veģetāra uztura skolas "Vegus" vadītāja Dita Lase.

Gribas to vai nē, bet mūsu veselībai brīvdienu nav, tādēļ ir svarīgi parūpēties, lai bērns arī brīvlaikā piekoptu veselīgu dzīvesveidu. Katram cilvēkam ir savas uztura vajadzības atkarībā no vecuma, dzimuma, fiziskās aktivitātes, protams, arī veselības stāvokļa. Tomēr vispārīgie uztura ieteikumi ir līdzīgi.

Roderte skaidro: "Būtībā bērnam ēdienkarte nav jāpielāgo, svarīgākais nosacījums ir pilnvērtīgs un sabalansēts uzturs katru dienu. Maltītēm jābūt daudzveidīgām. Jo bērnam ir aktīvāks dzīvesveids, jo vairāk ķermenim ir nepieciešams pietiekams daudzums vitamīnu un minerālvielu. To visu bērns var uzņemt ar produktiem, kas atrodami dabā – dārzeņi, dažādi pākšaugi, ogas, augļi, daudzveidīgi graudaugi."

Daktere Roderte uzskata, ka bērnu uztura problēma ir lielais gatavo izstrādājumu, gatavo produktu patēriņš – par daudz tiek saņemtas transtaukskābes. Ir jākontrolē arī cukura lietošana uzturā, izvairoties no ēdiena saldināšanas un saldumu lietošanas. Jākontrolē arī sāls uzturā, jo cilvēka organismam pietiek ar to sāls daudzumu, kas tiek uzņemts no rūpnieciski ražotajiem produktiem, piemēram, arī maizē ir sāls. Tādēļ ēdiena pagatavošanai ieteicamāk ir lietot dažādas garšvielas un garšaugus, tādējādi bagātinot ēdiena garšu. Sāls bieži vien nomāc katra ēdiena īpašo garšu.