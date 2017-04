Mazuli atradināt no knupīša, māneklīša, "soskas" un kā tik nesauc šo mierinātāju, lietošanas ir atbildīgs un sarežģīts periods. Lai ar problēmu tiktu galā bez bērna asarām un histērijām, ir jāņem vērā mazuļa rakstura iezīmes, ieradumi un īpatnības.

Katra mamma, protams, izeju no situācijas atrod savu, bet varbūt tev noderēs arī šie "Parents" publicētie psihologu ieteikumi. Portāla "Cālis" foruma lietotāju pieredzes stātus par to, kā izdevies bērnu atradināt no mānekļa lietošanas, atradīsi šeit. Bet te atradīsi vēl citus ieteikumus, kā divu nedēļu laikā panākt, ka māneklītis bērnam vairs nebūs nepieciešams.

Izvēlies pareizo laiku

Pirms tu stingri izlem: "Viss, no šodienas nekādu knupju!", padomā par to, cik veiksmīgi izvēlēts ir šis brīdis. Nepieprasi bērnam aizmirst knupīti tad, kad viņš sācis iet bērnudārzā, viņam šķilas zobiņi vai arī bērns gatavojas jaunākā brāļa vai māsas ienākšanai ģimenē. Tad stress dubultā apmērā garantēts.

Rīkojies pakāpeniski

Dažreiz ir jēga knupi vienā vakarā tā pēkšņi neizmest ārā, bet gan samazināt tā lietošanu pakāpeniski. Ierobežo māneklīša lietošanu mājas apstākļos. Piemēram, bērnam to iedot tikai tad, kad mazais ir savā gultiņā un gatavojas gulēt diendusu vai doties pie nakts miera. Tieši tāpat ierobežo to laiku, kad viņš to zīž: tikai vakarā vai diendusas laikā, lai ātrāk aizmigtu.

No mājas izej 'bez apdrošināšanas'

Ja esi pamanījusi, ka mazulis neprasa knupi pastaigas laikā, neliec to somiņā "katram gadījumam". Tieši tāpat izvairies tikt savaldzināta tā izmantošanai sarežģītākās situācijās. Kad bērnam māneklis "pietrūks" (ja viņš, piemēram, nokrīt vai nevar sadalīt kādu mantu rotaļu laukumā), divatā atrodiet citu līdzekli, kas to varētu aizstāt. Mēģini novērst bērna uzmanību un izklaidē mazo – un jau visai drīz sapratīsi, ka bērns visai viegli bez mānekļa var iztikt.

Aizmirsti par draudiem

Draudi – "Tev zobi sabojāsies" vai pazemojošas frāzes – "Tu uzvedies, kā maziņais – dārziņā visi par tevi smiesies" ir slikti palīgi cīņā ar knupja lietošanas ieraduma iznīcināšanu. Tavs satraukums, kritika un neapmierinātība tieši pretēji bērnā izsauks vēlmi nomierināties ar māneklīša palīdzību, jo viņam kļūst skumji un trauksmaini.

Sarīko atvadas knupim

Paaugstini bērna statusu līdz "pieaugušais" un piedāvā viņam uzdāvināt knupīti kādam rotaļu lācim – jo viņš taču ir maziņš! Vēl viens variants, kas derēs ap Ziemassvētku laiku, var knupi nosūtīt rūķiem vai pašam vecītim, kurš to pievienos savai kolekcijai, apmaiņā atsūtot jādu sen gaidītu dāvanu.