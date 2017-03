Līdz šim Latvijā tika veiktas vienpusējas kohleāra implantu operācijas, ko izmanto vairāk nekā 250 bērnu. Kopš 2015. gada Bērnu slimnīcā tiek veiktas arī abpusējas kohleāras implantācijas, kas bērnam dod iespēju labāk dzirdēt trokšņainā vidē, labāk noteikt skaņas avotu un pilnvērtīgāk izmantot dzirdi. Gada laikā abpusēja kohleāra implantācija veikta 11 bērniem, informē BKUS pārstāve Vita Šteina.

Kohleārs implants ir maza, sarežģīta, ķirurģiski implantējama iekārta, kura nodrošina dzirdi nedzirdīgam bērnam. Tas nav dzirdes aparāts, kas pastiprina vai padara skaidrāku skaņu. Kohleārs implants pārvērš akustisku skaņu elektriskā kairinājumā un novada to līdz dzirdes nervam. Kohleārs implants sastāv no ārējās daļas – mikrofona ar runas procesoru un transmitera, kā arī no iekšējās –uztvērējdaļas un elektroda, kuri ir ķirurģiski implantēti pacienta ausī.

"Ievietojot kohleāro implantu ausī, vēl nekas nav garantēts. Liela nozīme ir bērna vispārējai attīstībai, blakus slimībām un vecāku iesaistei – neatlaidīgam darbam un pacietībai, mācot savu bērnu saprast skaņu un runāt," skaidro BKUS Ausu, kakla un deguna klīnikas vadītājs Jānis Sokolovs, piebilstot, ka rehabilitācijas procesā iesaistās profesionāli speciālisti – audiologs, logopēds, psihologs un citi speciālisti no Latvijas bērnu dzirdes centra.

Ja bērna tālākā attīstība pēc kohleāra implantācijas noritējusi veiksmīgi, gada laikā viņš jau iemācās izrunāt pirmos vārdus, uzmanīgi sekojot līdzi citu cilvēku runātajam un izprotot to.

Iedzimtas vājdzirdības iemesli ir dažādi. Vairumā tie ir ģenētiski nosacīti, tomēr nozīme ir arī infekcijām, toksiskiem faktoriem un traumām. Sevišķi rūpīgi jāizmeklē priekšlaicīgi dzimušu bērnu dzirde, jo šādiem bērniem biežāk novēro iedzimtu vājdzirdību.

Tāpat Bērnu slimnīcas Ausu, kakla un deguna klīnikas speciālisti uzsver, ka vecākiem ir jāiesaistās bērnu dzirdes saglabāšanā, ausu veselības uzturēšanā, izvērtējot, kā bērns klausās mūziku, cik ilgi drīkst uzturēties lielā troksnī un kā atpazīt pirmās dzirdes pasliktināšanās pazīmes.

Šeit atradīsi īsus stāstiņus par bērniem un pieaugušiem, kā šis mazais aparātiņš spējis uzlabot dzīves kvalitāti.