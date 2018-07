Laura Grēviņa iesaka, kā ēst gatavošanu padarīt bērniem aizraujošāku un drošāku

"Labākais vecums, kad bērnam sākt darboties virtuvē, ir tad, kad viņš pats sāk par to izrādīt interesi – bieži vien tas notiek, pat vēl nesasniedzot gada vecumu," stāsta bloga "Viens + Viens" un "Mazo pavāru skoliņas" autore Laura Grēviņa.

Lai virtuves darbus padarītu bērnam drošākus un aizraujošākus, kā arī saprastu, kurus darbus mazajiem var piedāvāt veikt pašu spēkiem, Grēviņa dalās padomos, kas tapuši sadarbībā ar AS "Dobeles dzirnavnieks", par kopīgu gatavošanu.

Novērtē telpu bērna acīm

Vecākiem telpa rūpīgi jāpārskata "bērna acīm" – ieteicams notupties un apskatīt virtuvi tādā augstumā, kādā to redz bērns. Tādējādi vecāki var novērtēt, kas bērnam varētu traucēt virtuves darbu veikšanā, un kā to padarīt ērtāku bērna lietošanai.

Izvēlies vienkāršas receptes

Ieteicams izvēlēties ātri pagatavojamas receptes, lai bērnam nekļūtu garlaicīgi un rezultāts būtu ātri sasniedzams. Ņemot vērā, ka bērniem uzmanību noturēt ir grūtāk, ilgi gatavojami ēdieni var šķist nogurdinoši un garlaicīgi. "Kā pirmās kopīgi gatavotās receptes ieteiktu izmēģināt augļu kokteiļus vai "raw" bumbiņas – maniem bērniem patīk tās velt ar rokām," iesaka Grēviņa.

Ļauj un aicini bērnu nogaršot

Kopīga gatavošana bērnam dod iespēju ne tikai iepazīt neierastāku produktu tekstūru, krāsu un garšu, bet arī pašam veidot garšu kombinācijas, izprast, kuri produkti ir saderīgi vai gluži pretēji –kurus labāk nelikt vienā bļodā.

Foto: Marta Logina

Gatavo, kad abi esat labā noskaņojumā

Lai bērniem gatavošana asociētos ar pozitīvām emocijām, ieteicams gatavot tad, kad arī vecāki ir labā noskaņojumā. Labāk kopīgu gatavošanu plānot laikā, kad nevienam nav jāsteidzas un bērns nav ļoti izsalcis – tas būs patīkamāk gan maziem, gan lieliem. Lai noskaņojums saglabātos labs arī pēc gatavošanas, neaizmirstiet bērnu uzslavēt un pateikties par palīdzību.

Uztici vairāk

Bērni aug neticami ātri un nereti pārsteidz vecākus ar savām prasmēm, tādēļ ieteicams arī virtuves darbos bērnam uzticēt mazliet vairāk, nekā šķiet, ka mazulis var paveikt. "Jau no divu gadu vecuma bērnam var piedāvāt griezt produktus, protams, izvēloties piemērotus rīkus, piemēram, ļaujot griezt banānu ar sviesta nazi," pieredzē dalās Grēviņa.

Uzslavē un uzmundrini

Lai bērns virtuvē justos drošāk, ļoti svarīgs ir vecāku atbalsts un uzmundrinājums, īpaši, ja kaut kas neizdodas kā iecerēts. Tāpat vecākiem vajadzētu rēķināties, ka darbošanās virtuvē kopā ar bērnu radīs nekārtību, un lieki par to nepārdzīvot. Ļauj bērnam satīrīt nekārtību pat tad, ja tas neizdodas perfekti – vēlāk, kad mazais neredzēs, varēsi uzlabot viņa veikumu.

Stāsti un uzraugi drošību

"Viens no pamatnoteikumiem mūsu virtuvē ir vienmēr pirms gatavošanas nomazgāt rokas – tīrība ir tikpat svarīga kā drošība," stāsta Grēviņa. Lai darbošanās būtu drošāka, ieteicams nolikt neaizsniedzamā augstumā bērnam bīstamos priekšmetus. Ja bērns mēdz raustīt galdauta malu, ieteicams noņemt arī to. Īpaši jāuzmanās ar karstiem ēdieniem – cept vai vārīt ieteicams tālāk no bērna, piemēram, izmantojot plīts tālākos riņķus, bet karsta ēdiena trauku rokturus pagriezt uz aizmuguri vai sānu, kur tie bērnam nebūs aizsniedzami. Arī tikko no cepeškrāsns izņemtu pannu atdzesēties jāliek bērnam neaizsniedzamā attālumā, jo bērns var neiedomāties vai aizmirst, ka tā ir karsta.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Virtuves darbi, ko uzticēt bērniem:

Ledusskapī un plauktos sameklēt nepieciešamos produktus.

Nomazgāt augļus, dārzeņus – tas būs labs veids, kā iepazīt dažādu augļu un dārzeņu krāsas un struktūras, kā arī iemācīties to nosaukumus.

Likt traukā izejvielas vai vecāku sasmalcinātos produktus – mazākajiem var uzticēt bēršanu ar karoti, bet lielākiem arī svēršanu un iesijāšanu.

Maisīt, blendēt, kult vai putot, izmantojot virtuves iekārtas – bērnam pogas nospiešana šķitīs vienkāršs, bet interesants uzdevums. Lai arī šis darbiņš nav sarežģīts, vecākiem tomēr vajadzētu pieskatīt bērnus tā veikšanas laikā.

Mīcīt un rullēt mīklu – tas palīdzēs sīkās motorikas attīstībai un pirkstu veiklībai.

Izvēlēties un veidot cepumu formiņas kā arī izvēlēties picas vai cita ēdiena formu.

Ietaukot cepamās formas – to var darīt ar salveti, sviesta papīru vai rokām, lai bērns pats izvēlas.

Pirms cepšanas apsmērēt konditorejas izstrādājumus ar sakultu olu – otas izmantošana virtuvē bērniem šķiet aizraujoša un pat uzjautrinoša.

Izkārtot vai uzkaisīt dekorus vai pūdercukuru uz saldajiem ēdieniem.

Izkārtot produktus pirms gatavošanas, piemēram, likt produktus uz picas, izvēlēties secību un salikt pa kārtām dārzeņus cepšanai.

Izvēlēties traukus, galda piederumus, saklāt galdu visai ģimenei.

Servēt ēdienu uz šķīvjiem, izvēloties, piemēram, vai mērce tiks uzlieta uz kartupeļiem, vai blakus tiem.

Novākt galdu, likt netīros traukus izlietnē vai trauku mašīnā.