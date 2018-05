Mamma eksperimentā ar lelli uzskatāmi parāda, cik bīstami karstumā ir aizsegt bērnu ratiņus

Kāda sociāli atbildīga mamma nolēmusi uzskatāmi parādīt citiem, kas notiek, ja karstumā aizsedz bērnu ratiņus, kā nereti dažas nepieredzējušas vai nezinošas mammas mēdz darīt. Ventspilniece veikusi eksperimentu, kura galvenie "dalībnieki" bijuši bērnu ratiņi un tajos ielikta lelle. Ik pēc laika sieviete pamērījusi gaisa temperatūru ratos, un rezultāti ir tādi, ka pat 30. maijā, kad Ventspilī nebija liels karstums un pūta vējš, dažu minūšu laikā aizsegtajos ratiņos temperatūra sasniedz plus 33 grādus pēc Celsija.

Eksperimenta gaitu un aicinājumu citus vecākus būt apdomīgiem sieviete aprakstījusi savā feisbuka profilā, ar ierakstu viņa bija ar mieru dalīties arī ar portāla "Cālis" lasītājiem, tikai neminot viņas vārdu. Lūk, kāds ir viņas vēstījums:

"Šodien Ventspilī vairs nav tik karsti – termometrs rāda ap +22 grādiem pēc Celsija un pūš patīkams vējiņš. Mēs noteikti dosimies pastaigā. Un jūs?

Varbūt būsiet pamanījuši, cik daudz šajās dienās sociālajos tīklos ir brīdinājumi un aicinājumi neapsegt ratus (#lakatiemnē) pirms spiest "share" jeb dalīties un nosodīt citus, gribēju pamēģināt, kas tur īsti ir! Lelle piekrita eksperimentam un 30 minūtes gulēja rīta miedziņu tur, kur šorīt dārzā to būtu darījusi Alisīte. Ik pēc 10 minūtēm aizklāju ratus un temperatūra jau pēc divām, trīs minūtēm sāka paaugstināties, beigās sasniedzot + 33 grādu pēc Celsija atzīmi! Pēdējā bildē, protams, es pārspīlēju, jo rati ir pilnībā aizsegti, taču pilsētā es redzu daudz bērniņu šādos aizsegtos ratiņos braukājam. Ja laukā būtu vakardienas +27 grādi, ratos noteikti cipari būtu daudz augstāki...

Es patiesībā negribētu gulēt laukā arī tajos 25 grādos, kad rati it kā ir pavisam vaļā... Šis man noteikti liks mainīt arī savus ieradumus karstajā laikā un Alises miedziņam pusdienas laika karstumā, kur nu vēl pagulēt pie +33 grādiem. Esam gudras mammas un tēti! Un arī auklītēm, omītēm un opīšiem to izstāstām, kad viņi ved mazulīšus pastaigāties! Mazulītis nemodīsies, lai pateiktu, ka ir pārkarsis un nav, ko elpot – viņi neraudās, viņi vienkārši iemieg, ļoti lielā un dziļā mūžības miegā, mirstot no pārkaršanas! Tieši tāpat, kā tas var notikt pārkarsušos auto! Esam prātīgi, lūdzu, sargājam sevi un citus sev apkārt!"