Mamma nikna par vienpusējo pieeju bērnudārzā bērna adaptācijas periodā; komentē speciālists

Bērnudārza gaitu sākšana ir liels notikums visai ģimenei. Lielākā daļa bērnu patiesībā vēlas doties uz bērnudārzu, bet dažreiz adaptācijas process norit visai grūti – gan mazajam, gan vecākiem. Saņēmām "Delfi" lasītājas vēstuli, kurā pausta neizpratne par to, kā norit bērna adaptācija pašvaldības finansētās iestādēs. Viņa nesaprot, kādēļ bērnudārza gaitu sākšana teju visiem bērniem paiet asaru un kliegšanas pavadībā. Situāciju komentē speciāliste.

"Šogad mēs pirmo reizi aizgājām uz bērnudārzu. Uz dārziņu bērnu aizved tētis. Aprakstot notiekošo situāciju bērnudārzā, tā rada manī neizpratni. 1. septembrī bija iepazīšanās diena – bērns apmierināts, visas brīvdienas runā tikai par dārziņu, gribu uz dārziņu! Viss ideāli!

Pirmā diena – vecāki aizved bērnus, atdod audzinātājai, aiz durvīm kliegšana, asaras turpinās ļoti ilgu laiku. Tajā pašā laikā, pievēršot uzmanību tam, ka daļa bērnu grupiņā iegāja mierīgi. Pēc stundas vīrs bērnu no grupiņas paņēma, aizgāja ar bērnu uz slimšu kasti, atbrauca mājās.

Otrā diena – izlaidām, nolēmām, lai bērns "iekrāj apetīti", lai bērnam saglabātos vēlme iet uz bērnudārzu.

Trešā diena – bērns mierīgi iegāja grupiņā, mierīgi uzvedās un te – pakāpeniski sāka vest citus bērniņus, kurus vīrs redzēja pirmo dienu. Pats nepatīkamākais bija tas, ka visi bērniņi jau pie garderobes sliekšņa sāka kliegt, raudāt un centās izrauties no vecāku rokām izejas virzienā un pat tie bērniņi, kuri līdz šim apmeklēja privāto dārziņu, arī vairāk negribēja iet grupiņā. Aiz durvīm atkal kliegšana, asaras. Vīrs bērnu paņēma pēc nepilnas stundas – visu asarās un puņķos, turklāt līdz tam bērns bija mierīgs.

Gribētos tikt skaidrībā par valsts pieeju saistībā ar adaptācijas periodu? Cik pareizi ir bērnu atdot svešas cilvēkam, izsakoties citiem vārdiem, mest bērnu uzreiz zem tanka?! Ar kādiem dokumentiem ir nostiprināta šāda pieeja pret bērniem adaptācijas periodā? Kāpēc tieši tā, bet nevis citādāk. Kur ir tā instrukcija audzinātājām, kur to var izlasīt, runājot par Latvijas izglītības iestādēm? Vēlos dzirdēt profesionāļu domas," šādu vēstuli saņēma "Delfi Aculiecinieks".

Adaptācijas procesu bērnudārzā komentē Laila Balode, "Centrs Dardedze" konsultāciju daļas vadītāja, sociālā darbiniece:

"Vispirms jau gribētos uzteikt vecāku rūpes un interesi par bērnam draudzīgu bērnudārza gaitu, uzsākšanas procesu.

Latvijā nav tādu konkrētu vadlīniju pirmsskolas izglītības iestādēm, kas precīzi atrunātu bērna adaptācijas perioda norisi. Līdz ar to bērnudārzos vērojamas dažādas pieejas – atkarībā no konkrētā dārziņa vadības un pedagogu priekšstatiem, tradīcijām un praktiskajām iespējām. Tāpēc ļoti svarīgi bērnudārza vadībai, pedagogiem un vecākiem jau iepriekš par to runāt un vienoties – kas konkrētajā dārziņā ir pieļaujams un kas nav, cik elastīgi ir iespējams pielāgoties konkrēta bērna un vecāku vajadzībām. Tikpat svarīgi arī vecākiem atklāti stāstīt pedagogam par bērna īpatnībām, neko neslēpjot.

Vajadzība pēc drošības un savas piesaistes personas aizsardzības ir viena no mazu bērnu pamata vajadzībām. Ja bērnudārza gaitas uzsāktas pārāk agri vai pārāk strauji, nelaist mammu un tēti prom, raudāt un skriet līdzi ir veselīga bērna reakcija. Un arī tad, ja bērns neprotestē skaļi, šķiršanās viņam ir liels pārdzīvojums. Mēs padalīsimies ar dažiem padomiem, ko pedagogiem un bērnu vecākiem būtu ieteicams ņemt vērā, lai bērnudārza gaitu uzsākšana būtu pēc iespējas saudzīga.