Mēdz teikt, ka vējbakas vēlams izslimot agrīnā vecumā, tad slimība norit vieglāk. Protams, katram bērnam slimošana var izpausties nedaudz citādāk, bet bez slimības simptomiem ģimenē rodas vēl arī cita veida emocijas. Par to šajā stāstā, kurā pieredzē dalās divu bērnu mamma Inga Kalniņa, kura veido arī savu blogu "Lepetitpot.lv".

"Jau jums atklāju, ka strādāju pie grāmatas. Jau kādu ilgāku laiku vēl ilgāku laiku briedusī ideja par grāmatu ir realizācijas stadijā. Man ļoti patīk darboties, domāt un darīt. Tiešām patīk un daru to ar lielu prieku un atbildību. Pat ja tas neiet tik veikli kā es biju ieplānojusi. Ir vēl arī citi mazāki un lielāki projektiņi, kas saradušies. Bet grozies kā gribi, mana pamata nodarbošanās šobrīd – būt mammai uz pilnu slodzi – izvirzās priekšplānā katru reizi, kad tas ir nepieciešams un šajā ziemā/pavasarī (kā vēl savādāk lai to nosauc?) it īpaši.

Reizēm vienkārši viss notiek tā, kā tam jānotiek. Manas superīgās meitenes nolēma, ka šis jau mazliet saspringtais darbu laiks būs tieši tas brīdis, kad izslimot vējbakas – vienu īsteni riebīgu bērnības blakus parādību. Protams, protams, labāk ātrāk un miers, aizmirsts uz atlikušo dzīvi! Un, protams, viņas slimoja pēc kārtas, jo slimot vienlaicīgi būtu bijis pārāk vienkārši un neinteresanti.

Šī izklaide ar briljanta zaļo izsita mani no sabiedriskās dzīves principā uz veselu mēnesi! Kaut gan – sūdzēties grēks, jo slimošana sākās nākamajā dienā pēc slēpošanas ceļojuma. Taimings tātad perfekts! Es pat esmu izdomājusi teoriju, ka superīgais kalnu gaiss, ilgās stundas svaigā gaisā un sportiskās aktivitātes kalnos, biežā mirkšana baseinā Grētas slimošanu, un arī māsas, padarīja krietni vieglāku kā tas varēja būt – tikai ar pumpām un sliktu omu. Klausos gan, ka riņķī apkārt ne viens vien dārziņš šogad saskāries ar vējbaku epidēmiju, tā ka sveiciens visām mammām, kuru mājās mazie pumpainie!