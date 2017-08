Mani bērni var darīt, ko vien grib: atklāj amerikāņu grāmatu autors Džeimss Altučers

Kādu šāda atklāsme gan jau var šokēt, bet Džeimss Altučers no ASV, kura "kontā" ir daudzas jo daudzas grāmatas, uzsver, ka viņš saviem bērniem sniedz nevis brīvību, bet izvēles iespējas.

Lūk, piedāvājam Altučera interesanto skatījumu par bērnu audzināšanu! Plašāk par daudzu grāmatu autoru un viņa uzskatiem var uzzināt "Jamesaltucher". Altučers ir amerikāņu riska ieguldījumu fondu pārvaldnieks, uzņēmējs, kurš ir izveidojis vai līdzfinansējis daudzus uzņēmumus. Tāpat viņš ne tikai raksta grāmatas, bet arī publicējas dažādos ietekmīgos medijos.

"Es teicu saviem bērniem: "Jūs visu laiku žēlojaties par skolu. Ja jums tā nepatīk – neejiet. Mani tas nepavisam nesatrauc". Un? Viņi man meta izaicinājumu. Viņi nesāka špricēt heroīnu. Viņi nemetās taisīt sev tetovējumus. Nē, viņi aizgāja uz skolu. Kā viņi uzdrošinājās!? Es necentos pret viņiem piemērot pretējo psiholoģiju, nē – tas ir cilvēkiem, kuri baidās teikt patiesību.

Mani bērni var darīt visu, ko viņi sagrib. Es viņiem sniedzu nevis brīvību, bet izvēli. Viņi izvēlējās cietumu. Labi.

Priekš manis skola bija psihiatriskā slimnīca, kur mani piespiedu kārtā baroja ar šādiem preperātiem:

Kaudzi faktu

Lekcijās es auditorijai vaicāju: "Kad ir dzimis Kārlis Lielais?" Es vēl nevienu reizi neesmu saņēmis atbildi ar kļūdu ne mazāk kā 200 gadi. Pētījumi pierāda, ka 45 minūšu laikā pēc mācībstundas mēs aizmirstam 90 procentus no tā, ko mums mācīja. Mūsu smadzenēm vēl ir jāpārliecinās, ka fakti ir atcerēšanās vērti. Ja tās redz sajūsmu vai kaislību, tad tas arī notiek. Bet garlaicīgi fakti aizmirstas ātri.

Perfekcionismu

Skolās slavē par desmitniekiem un soda par divniekiem. Kad meita man saka, ka ir saņēmusi 10 ar plusu, es vaicāju, kāpēc viņa vēlas iet uz stundām, kuras viņai padodas tik viegli. Divnieks sniedz daudz vairāk: tas parāda, kas tev vēl ir jāiemācās. Par ko tu, iespējams, neesi ieinteresēts. Kā tikt galā ar nepilnību. Kā tikt galā ar citu cilvēku lepnumu. Kā tikt galā ar neticību sev.

Klaniem

Mans labākais draugs Džimijs Bjondo man iesita pa muguru, kad stāvēju pie sava skapīša. Es nokritu un sāku raudāt. Šķiet, man bija 15. Skolā tev nāksies izraudzīties draugus no ļoti šaura cilvēku loka. Tas noved pie draudzības, kas iekrāsota politiskā tonī, pie baumām, ļaunprātības.

Zinātni un matemātiku

Lai gan šie ir lieliski mācību priekšmeti, man bieži šķiet, ka mani bērni gaida, ka tie "atmetīs" savu noslieci uz radošumu vēl uz skolas sliekšņa. Visi piespiež iekalt kaut ko galvā, bet pēc tam to pārbauda. Pēc tam atkal zubrīšana un atkal pārbaude . Un tā teju 20 gadus.

Darbu

No pulksten 7 un bieži vien līdz 22 mani bērni "strādā". Viņi visu dienu sēž klasē, praktiski nekustoties, bet pēc tam nereti pilda mājasdarbus tik ilgi, kamēr aizmieg. Viņi mācās smagi strādāt. Tomēr…

Tomēr, ja tu jau esi pieaugušā vecumā un vēlies nodarboties ar radošām lietām, iemācīties pārdzīvot izgāšanās un pārdot savas idejas, ja tu vēlies iemācīties savai dzīvei piedod kādu virzienu, tev ir jāpārmācās.

Kā pārmācīties to, ko tev mācīja skolā

Spēle

Spēle (lai kādu nozīmi tu nepiešķirtu šim vārdam) samazina stresu, rosina radošuma pacēlumu, padara cilvēkus laimīgākus. Tas ir jautri. Un tajā nav nekā slikta.

Varbūt daudzi cilvēki domā, ka viņiem vienkārši ir pienākums strādāt, citādāk viņi būs neproduktīvi. Kad viņi nodarbojas ar "lietu", viņiem sākas stress. Jo mūs taču strādāt liek jau kopš skolas gadiem.

Ar ko un kā vajag spēlēties? Nezinu! Ar ko vien vēlies. Aizej uz muzeju. Paskaties filmu dienas vidū. Apmeklē kādas sabiedriskas vietas, fotografē tās, pēc tam izveido izstādi. Kas nu kuram patīk…

Radošas nodarbes

Dažreiz mani nogurdina šī bloga rakstīšana. Tad es nodarbojos ar vēl kaut ko. Zīmēju. Vai plānoju izmeklētu kompāniju kongresam. No tā manām smadzenēm kļūst patīkamāk. Es burtiski jūtu, kā aizdegas neironi. Smadzenes jūt, ka es tās mīlu. Un katru dienu es cenšos nodarboties ar dažādu smadzeņu daļu vingrināšanu.

Draudzība

Nepavisam nav obligāti draudzēties tikai ar tiem cilvēkiem, kas atrodas blakus tev. Tā bija tikai skolas laikos. Tagad mēs varam draudzēties ar cilvēkiem, kuri mūs mīl un kurus mēs mīlam paši. Es ilgu laiku nespēju to saprast. Bet šis manas dzīves aspekts dzina mani izmisumā. Beidzot es to apzinājos, laikam tas bija 2010. gadā, kad man bija 42 gadi. Daži cilvēki, paldies dievam, to saprot krietni ātrāk. Bet man nācās to iemācīties, aizmirst visu to, ko es par draudzību uzzināju devītajā klasē.

Nekāda perfekcionisma

Prasme dzīvot ar nepilnībām mums dod daudz vairāk iespēju. Un palīdz mums vairāk mīlēt pašiem sevi un tik ļoti neizjust kauna sajūtu, kas noved pie daudz godīgākas dzīves un daudz dziļākām attiecībām. Perfekcionisms – tas ir būris, kurā ieslēgta mūsu laime. Es pazaudēju daudz draugu, kad pārstāju izlikties, ka esmu ideāls. Un baidījos, ka cilvēkiem tas nepatiks, un man bija taisnība. Tas ir normāli.

Es lasu tikai par to, ar ko esmu aizrāvies

Par to, kas mani neinteresē, bet var būt nepieciešams jebkurā sekundē, es vienmēr skatos internetā. (Kārlis Lielais dzimis 742. gadā, paldies, Vikipēdija!) Tā ka – lasi tikai to, kas tev ir interesanti.

Neatkarība

Šo arī nemāca skolā. Tādēļ ir grūti iemācīties to, esot jau pieaugušam. Mēs zaudējam ieradumu ļauties tai. Taču, tiklīdz tev izdodas iemācīties būt radošai personībai, atbalstīt pozitīvu draudzību, izdomāt idejas, būt trakam, tu tāpat mācies virzīt savas idejas starp cilvēkiem, kuri tām spēj noticēt. Tas ir neatkarības sākums.