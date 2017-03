'Mans tēvs izglāba mani no pēcdzemdību depresijas' – Madaras pieredze

"Mīļās mammas! Ilgi domāju, kā šo stāstu uzrakstīt, un, vai vispār to vajag rakstīt. Atzīšos, man ir bail atklāties plašākai sabiedrībai, man ir bail no nosodījuma, man ir bail no aizspriedumiem, kas parasti parādās pēc šādas informācijas atklāšanas. Apzinos, ka tas, ko es jums stāstīšu, nav nekas krimināls vai šausmīgs, bet tomēr – tā ir manu, sabiedrības un ģimenes gaidu konfrontācija ar realitāti, ar kādu man nācās sastapties brīdī, kad piedzima mans bērns," tā savu stāstu par piedzīvoto pēcdzemdību depresiju "Debesmanna.com" sāk Madara Melne Tomsone.