Mātes dzīvesveids zīdīšanas laikā: dienas režīms un diēta. Kaitīgie faktori

Krūtsbarošana ir īpašs laiks gan mazulim, gan sievietei. Lai bērns gūtu no mātes piena tikai to vislabāko, arī sievietei ir vairāk jādomā par to, ko viņa ēd un kādu dzīvesveidu izvēlas. Turpinoties Pasaules zīdīšanas veicināšanas nedēļas atzīmēšanai, piedāvājam Rīgas Dzemdību nama neonatoloģu sagatavotus ieteikumus ar krūti barojošām mammām.

Zīdīšanas laikā māmiņas dzīvesveidam viennozīmīgi jābūt veselīgam, uzsver speciālistes.

Ēdienreizes

Maltītēm jābūt daudzveidīgām, pilnvērtīgām, bagātām ar minerālvielām un vitamīniem, kvalitātes ziņā augstvērtīgām un pietiekamā daudzumā. Bērna zīdīšanas laikā tavs uzņemtais uztura daudzums vidēji palielinās par vienu ceturtdaļu jeb aptuveni 500 kalorijām, un nepieciešamo kaloriju daudzumu efektīvi regulē izsalkuma sajūta.

Ir jāizvērtē sava ēdienkarte, pēc iespējas izslēdzot no tās produktus, kas rada diskomfortu tavam vēderam. Būtu jāatsakās no asiem, pikantiem un trekniem ēdieniem, kā arī jāsamazina saldumu un govs piena produktu lietošana. Lai izvairītos no mazuļa vēdergraizēm, būtu jāierobežo šokolādes, citrusaugļu un to sulu, kā arī gāzes radošu dārzeņu (kāpostu, piparu, īpaši sīpolu) lietošana. Ja ir vēlme, kafiju drīkst dzert, tomēr ieteicams labāk to darīt no rīta un ne no lielās krūzes, jo kafija aktivizē arī mazuli.

Tev ir arī jāatceras, ka daži produkti – piemēram, ķiploki, sparģeļi u.tml. – maina mātes piena garšu.

Īpaši apdomīgi jāapsver ēdienkarte gadījumos, ja kādam ģimenē ir pārtikas alerģijas. Ja tev šķiet, ka kāds produkts radījis nelabvēlīgu mazuļa reakciju, tad izvairies no tā aptuveni divas nedēļas. Pēc tam atsāc to lietot un īpaši novēro savu bērnu. Ja viņa stāvoklis pasliktinās, izslēdz šo produktu no savas ēdienkartes.

Papildu šķidrums

Jaunākie pētījumi pierāda, ka mātes uzņemtajam šķidrumam nav tiešas ietekmes uz piena veidošanās daudzumu, tomēr ieteicams dzert ne mazāk kā 6-8 glāzes dienā, lai māmiņai neveidotos aizcietējumi. Šķidruma daudzumu uzņemšanu mūsu organismā regulē slāpes un nav sevi īpaši jāspiež dzert.

Smēķēšana un alkohols

Smēķēšana un alkohola lietošana zīdīšanas laikā ir kaitīga gan mazulim, gan mātei. Ja tas nav izdarīts iepriekš, zīdīšana ir lielisks stimuls atmest smēķēšanu, jo nikotīns iekļūst mātes pienā un ietekmē bērnu, kā arī samazina piena daudzumu. Nikotīna ietekmē bērns kļūs nemierīgs, novērojamas vemšanas un caurejas. Nekad nepieļauj smēķēšanu telpā, kur atrodas mazulis, jo tas nelabvēlīgi ietekmē bērna elpošanas orgānus un pakļauj mazuli infekcijas briesmām. Arī alkohols caur mātes pienu nonāk bērna ķermenī un ietekmēs mazuli, tieši tāpat kā tevi.

Miers un atpūta

Nodrošini sev pēc iespējas biežāku miegu un atpūtu, jo psiholoģiska spriedze kavē piena izdalīšanos. Rūpējoties par mazuli, atrodi laiku arī sev.