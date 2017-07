Mātes piens – unikāls pārtikas produkts un neaizvietojams ārstniecības līdzeklis zīdainim

Mātes piens ir vienīgā vispiemērotākā un nepieciešamākā uzturviela bērnam pirmajos sešos mēnešos, un vienlaicīgi ar citu uzturu līdz vidēji 18 mēnešu vecumam. Zīdīšana kā process veido spēcīgu garīgu saiti starp māmiņu un bērnu, turklāt katras mātes piens ir īpašs – tas vislabāk der tieši viņas mazulim. Tas ir bioloģiski specifisks, un piena sastāvs mainās līdz ar mazuļa vajadzībām, arī atkarībā no diennakts laika, zīdīšanas ilguma un slimībām, ar kurām saskarsmē bijusi māmiņa.

Lai tas būtu pirmpiens, pārejas piens vai īstais piens – no pirmās dzīvības dienas tas ir unikāls pārtikas produkts un neaizvietojams ārstniecības līdzeklis mazulim, uzsver Rīgas Dzemdību nama speciālisti. Tematu aktualizējam, jo katru gadu no 1. līdz 7. augustam pasaulē atzīmē Pasaules zīdīšanas veicināšanas nedēļu un arī Latvijā notiek dažādi pasākumi, lai stāstītu, cik nozīmīga zīdainim ir krūtsbarošana.

Mātes piena sastāvs un tā nozīme mazuļa attīstībā

Mātes pienā ir salīdzinoši zems olbaltumvielu daudzums, taču mazulim tas ir ne vien pietiekams, bet arī labi sagremojams. Mātes pienā ir arī augstāks to neaizvietojamo aminoskābju līmenis, kas nodrošina centrālās nervu sistēmas attīstību un acs struktūru nobriešanu (sevišķi priekšlaikus dzimušiem bērniem). Māmiņas pienā esošā olbaltumviela-laktoferīns nodrošina pienā esošās dzelzs uzsūkšanos un mazina patogēno baktēriju vairošanos zarnu traktā, savukārt lizozīms iznīcina mikrobus.

Nepiesātinātās taukskābes, kas veido 57 procentus no tauku daudzuma mātes pienā, ir svarīgas smadzeņu nobriešanai. Savukārt ferments liāze nodrošina ātru tauku pārstrādi. Mātes pienā esošie tauki ir galvenais kaloriju avots bērnam; taukskābes spēj iznīcināt dažādus vīrusus. Turklāt tauku saturs pienā ir augstāks no rītiem, zemāks – vakaros; tauku līmeni pienā var ietekmēt arī māmiņas uzturs. Māmiņas piens satur holesterīnu, no kura zīdaiņa organismā veidojas hormoni un žults.

Ogļhidrātu (laktozes) – galvenā enerģijas avota – daudzums mātes pienā ir gandrīz divreiz augstāks nekā govs pienā. Laktoze ir nepieciešama, lai veidotos galaktolipīdi, B grupas vitamīni un bifido-faktors, kas veicina nervu sistēmas attīstību.

Mātes piens satur arī vitamīnus, imunoglobulīnus, mikroelementus un dzelzi. Zīdīšanas laikā bērniņš caur pienu uzņem A, D, E, K, kā arī B un C vitamīnus. Mātes pienā ir arī ne vien pietiekams dzelzs, kalcija, cinka, fosfora, nātrija un citu mikroelementu daudzums, bet arī dažādas vielas, kas aizsargā pret infekcijām un mikrobiem.

Ūdens daudzums mātes pienā sasniedz 87 procentus nodrošinot, ka vesels mazulis papildus ar ūdeni nav jādzirda.

Zīdīšana – veselīgam un spēcīgam mazulim jeb Krūts bērni mazāk slimo

Mātes piens pilnībā apmierina visas mazuļa vajadzības pēc uzturvielām pirmos sešus mēnešus, un tas ir piemērotākais mazuļa zarnu traktam. Zīdītiem mazuļiem retāk ir dažādas alerģijas, elpošanas orgānu slimības, vidusauss iekaisumi, urīnceļu infekcijas, caureja.

Ar mātes pienu ēdināti zīdaiņi retāk saslimst ar leikozi, I tipa cukura diabētu, resnās zarnas slimībām, un šādi bērniņi pēcāk retāk paliek tukli. Zīžot krūti, bērnam veidojas pareizs sakodiens un retāk ir zobu kariess. Zīdītiem bērniem redze ir labāka. Ar mātes pienu nebarotus zīdaiņus biežāk piemeklē pēkšņās nāves sindroms.

Foto: Shutterstock

Zīdīšana vairo mīlestības hormonu

Zīdīšanas laikā mātei izdalās hormons oksitocīns jeb mīlestības hormons, kam ir liela nozīme gan agrīnā pēcdzemdību periodā, gan vēlāk, un prolaktīns, kas ne tikai stimulē piena veidošanos, bet arī palīdz veidoties mātes jūtām. Zīdot dzemde ātrāk iegūst savu parasto lielumu un samazinās asiņošanas risks. Mātes, kuras zīda savus mazuļus, retāk slimo ar krūts vēzi, epiteliālo olnīcu vēzi un osteoporozi.

Vairumā gadījumu, ja māmiņa saslimst, zīdīšanu drīkst turpināt, jo, piemēram, parastas saaukstēšanās gadījumā bērns caur pienu saņem nepieciešamās antivielas. Ja mātei nepieciešams lietot kādus medikamentus, gandrīz vienmēr ir iespējams izvēlēties tādus, kas ir nekaitīgi bērniem. Jebkurā gadījumā būtu nepieciešams konsultēties ar ārstu.

Savukārt mātes, kas ir inficētas ar HIV vīrusu, slimo ar tuberkulozi vai lieto narkotikas, savu bērnu zīdīt ar krūti nedrīkst. Arī smēķēšana un alkohola lietošana tavam mazulim nodarīs lielu ļaunumu!

Šonedēļ aplūkosim arī citus tematus, kas saistīti ar zīdaiņa barošanu ar krūti, tostarp, kādam būtu jābūt mātes dzīvesveidam, kādas ir biežākās kļūdas, ko sievietes pieļauj krūtbarošanā, kā vairot mātes pienu un citus.