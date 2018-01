Mazā bēbīša lielais kreņķis: populārākās 'diagnozes' un patiesība

Vēl joprojām populāra diagnoze, ko raudošiem mazuļiem viņu pirmajos trīs dzīves mēnešos piespriež gan vecāki, radi, draugi un arī ārsti ­ir vēdersāpes jeb kolikas. Pirms 11 gadiem, būdama gados jauna mamma savam pirmajam bērnam, arī es ticēju, ka manai meitiņai ik vakaru jācieš šīs nenovēršamās mokas.

Mazliet līdzēt varot vien nēsāšana pareizās pozās, lai mazais dabū izpurkšķināties, puncīša glāstīšana un sildīšana ar savu ķermeni, kā arī fenheļa tēja un brīnumlīdzeklis ­– aptiekā nopērkami pilieni. Protams, tiku arī nostrostēta ievērot stingru diētu, jo bērna vēders varot sāpēt no visa kā, ko būšu apēdusi. Cītīgi darīju visu, kā ieteikts, tomēr nešķita, ka ar to būtu kā diži līdzēts. Daudz jau tolaik domāju par to, kāpēc gan daba tā paredzējusi pašā dzīves sākumā mazam cilvēciņam mocīties? Vai tiešām tā jābūt, un kā reāli mazulim palīdzēt?

Tikai tad, kad abi pirmie bērni jau bija paaugušies, uzņēmos pētīt nopietnāk bēbīšu lielās raudāšanas iemeslus dažādos vecumos (arī vēlākais populārais cēlonis "nāk zobi", man nešķita pārliecinošs).

Protams, ka pasaulē jau arī citiem psihologiem un psiholoģiski domājošiem ārstiem gribējās atrast ticamāku iemeslu un līdz ar to arī palīdzības iespējas. Daudzi no viņiem bija un joprojām ir vienisprātis, ka šie vēdersāpju simptomi ir tikai kompleksa notikuma viena daļa. Ārstējot tikai vēdersāpes, vakara raudāšana nebeigsies. Par to liecināja vairāki atklājumi:

1. Daudzās kultūrās mazuļiem vispār nemēdz būt kolikas.

2. Rentgena uzņēmumi bēbīšiem, kam nemēdz būt īpašu vēdersāpju un tiem, kas mokās ar kolikām, parādīja, ka nav saskatāmas būtiskas atšķirības tajā, cik mazajā puncī veidojušās gāzes.

3. Priekšlaikus dzimušiem bērniem kolikas, ja viņiem tādas ir, parasti sākas divas nedēļas pēc aprēķinātā nevis reālā dzimšanas datuma.

Ko šie atklājumi parāda? Tātad tajās kultūrās, kur jaundzimušos mazuļus trīs pirmos dzīves mēnešus cauru dienu mammas nēsā sev piesietus klāt, bet naktīs guļ ar tiem cieši blakus, bērni ar vēdersāpēm nemokās. Ir pazīstami pat īpaši šo tautu rituāli, kas apliecina, ka tikai aptuveni trīs mēnešu vecumā (vidēji tās ir 100 dienas) bērns ir gatavs "piedzimt pa īstam", mamma mazo pirmo reizi noliek zemē. Līdz tam bērns tiek uzskatīts gandrīz kā par tādu mammas piedevu. Viņš ir kā tāds mazs ķengurēns mammas somā.