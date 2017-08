Mazais ceļvedis tēviem meitu audzināšanā: no zīdaiņa līdz pusaudžu vecumam

Tēvi un meitas ir unikāls pāris, meita uz tevi skatās kā uz paraugu, tāpēc ir svarīgi izveidot šo īpašo un dārgo saiti jau agrā vecumā un pilnveidot to visās meitas augšanas un attīstības stadijās.

Tomēr mēdz gadīties, ka daļai jauno tēvu meitas šķiet svešākas, taču ar šiem padomiem, kurus sniedz "Parenting", tu vari izveidot īpašu saiti, kas ilgs mūža garumā.

Kad meita vēl ir zīdainis

Protams, tu neesi nēsājis savu meitiņu zem savas sirds, bet noteikti to darīji savā prātā. Iespēja būt meitas tēvam var būt biedējoša, jo var šķist, ka izaudzināt dēlu būtu vieglāk un tev saistošāk, jo sievietes taču nākot no citas planētas. Bet viss, kas tavai mazajai meitenei ir vajadzīgs, ir tēva īpašā balss.

Četri padomi, kas attiecas uz tavu mazuli

Reaģē ātri, ja meitiņa sāk raudāt, vienkārši runājot ar viņu. Kad viņa sadzirdēs tavu zemo balsi, viņa kļūs mierīga.

Mainot sava mazuļa autiņus, padari to par notikumu. Runā un dziedi par visu, kas ienāk prātā. Tas liks tavai meitai domāt, ka tā ir kā spēle.

Turi meitiņu pie savām krūtīm un pārvietojies lēni un ritmiski. Viņa sajutīs tavu unikālo tempu, kas izveidos starp jums īpašu savienību.

Ja viņa sadusmojas, pievienojies sarunai. Vienkārši "padusmojies" kopā ar viņu savā zemajā balsī, tas izveidos komunikāciju starp jums abiem.

Kad meita jau ir paaugusies

Vecumā no viena līdz 10 gadiem meita patiesi iemīl savu tēvu. Tev var šķist, ka meita tikai mīl atrasties tavā tuvumā, it kā izrādās un pieķeras katram tavam vārdam. Viņa vēlas tavu uzmanību, tāpēc sniedz to viņai, cik daudz vien iespējams.

Četri ieteikumi, kas attiecas uz tavu mazo meiteni

Meitas mīl, kad tās tēvs paslavē. Kad tu to dari, esi precīzs un konkrēts, un, protams, pozitīvs. Pārāk liela slavēšana gan var zaudēt savu jēgu, tāpēc ņem vērā tiešas detaļas, ar kurām lepojies, un meita būs tev pateicīga.

Meitenes veido savu pašapziņu, kad izjūt saikni ar savu tēvu. Iepazīsti savas meitas intereses, lai tu spētu ar viņu parunāt par lietām, kas viņu aizrauj. Ja tu interesēsies par to, kas viņai patīk, viņa jutīs, ka tev interesē, kas viņa ir. Tas stiprina viņas pašcieņu un jūsu tēva un meitas attiecības.

Iesaisties skolas darbos. Skola ir tavas meitas dzīves centrs. Esi tik iesaistīts, cik viņa to vēlas. Tas var nozīmēt sēdēt blakus, kamēr viņa pilda mājasdarbus, vai pat palīdzēt tos pildīt, vai salikt viņas mugursomu nākamajai dienai. Lai kas tas būtu, iesaisties!

Iepazīsties ar viņas draugiem. Draugi arī ieņem lielu lomu tavas meitas dzīvē. Ja viņa ir ļoti komunikabla personība, tad pavadi viņu uz pārnakšņošanu pie draudzenēm, papļāpā ar viņas draugiem un skaties viņas fotogrāfijas. Ja meita ir vairāk rezervēta vai intraverta, tad interesējies par viņas, iespējams, vienīgo labāko draudzeni un stāsti viņai, kāpēc citas meitenes gribētu ar viņu draudzēties. Viņai tas ir jāzina no tevis.

Kad meita jau ir pusaudze

Tava meita jau ir izveidojusies par individuālu personu. Taču būtiski ir turpināt veidot un stiprināt viņas pašcieņu. Kad pusaudžu vecuma meitas izjūt ticību no tēva puses, viņu pārliecība par sevi tikai pieaug.

Četri padomi, kas attiecas uz tavu topošo sievieti

Pusaudžu meitenēm ir nepieciešama sava telpa, bet tās jūtas pārliecinātas par sevi, kad jūt tavu ieinteresētību tajā, ko viņa dara un kas viņai patīk. Apjautājies par viņas aktivitātēm, interesēm un skolu. Viņa būs priecīga, ka vēlies to zināt.

Pusaudžu meitai ir nepieciešams tavs apstiprinājums, pat ja viņa to neizrāda. Paslavē viņu par jebko – no forša apģērba izvēles šodien līdz labi uzrakstītai esejai. Dziļi sirdī tu joprojām esi viņas numur viens vīrietis!

Vaicā meitai viņas viedokli. Pusaudžu meitenes izstrādā dzīves filozofiju, it sevišķi, kad sasniedz vēlākos pusaudžu gadus. Tavas intereses viņai rūp vairāk, nekā tu to iedomājies.

Apmeklējiet divatā dažādas vietas un pasākumus. Neatkarīgi no tā, cik daudz bērnu tev ir, cik aizņemts esi darbā un mājās, meitai ir nepieciešams ar tevi pavadīt laiku divatā, lai viņa neaizmirstu, ka viņa ir tavas pasaules centrā.