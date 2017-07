Mazais gudrinieks: kā bērnā vairot interesi par zinātni

Vasaras brīvlaiks ir paredzēts tam, lai mazais skolnieciņš atpūstos no gudrību kalniem un nodotos laiskākai atpūtai. Taču tas nenozīmē, ka, piemēram, ģimenes izbraucienā nedēļas nogalē nevarētu iekļaut kādu pavisam nelielu aktivitāti, kas vienlaikus vairotu bērna interesi par zinātni un apkārtējo pasauli.

Bērna izglītošana un redzesloka paplašināšana ir ārkārtīgi svarīga. Pat ar vienu nelielu darbību var aizsākt padziļinātas intereses veidošanos, tāpēc ir būtiski arī rast atbildes uz mazā cilvēciņa jautājumiem, kas, protams, liek padomāt arī pašiem vecākiem. Šķiet, bērni ar savām jautājumu uzdošanas spējām jau līdzinās zinātkāriem gudriniekiem, kuriem ir svarīgi uz katru jautājumu rast atbildi. Bērniem ir dabiska vēlme visu zināt un uzdod pat neiedomājamākos jautājumus.

Dažiem bērniem interese par pasauli rodas jau bērnudārzā, kamēr citiem plašāks skats uz pasauli sāk atvērties sākumskolā vai pat vēlāk. Turklāt nav nemaz uzreiz jākļūst par ģēniju. Ar laiku, liekot soli pēc soļa, jaunais cilvēciņš gūs zināšanas, kas vēlāk dzīvē viņam noderēs. Kopīgi varat pētīt, kādi koki aug pie mājas un kādas lapas tos atšķir, saskaitīt priekšā braucošās automašīnas numura zīmes skaitļus vai darīt jebko citu, kas attīsta bērna domāšanu. Tāpat, protams, vari iegādāties dažādas enciklopēdijas un grāmatas par piedzīvojumu meklētājiem, kas tā vien aicinās pašu lasītāju doties līdzīgās ekspedīcijās un izpētīt, kas notiek dabā. Kā to darīt? Lūk, "Parents.com" piedāvā dažus veidus, kā palīdzēt bērnam ceļā uz izglītošanos.

Foto: Shutterstock

Neaprobežojies ar skolu

Protams, skolā bērnam iemācīs ļoti, ļoti daudz un ieliks pamatus viņa turpmākajai dzīvei. Taču arī tu pats vari raisīt interesi savā atvasē, sarūpējot, piemēram, braucienu uz kādu no zinātnes centriem, kas sarežģīto parādīs pat mazam bērnam saprotamā veidā. Tāpat savu bērnu var pieteikt kādā ārpusskolas pulciņā (tas nenozīmē, ka bērnam jāiet tikai dejot vai dziedāt, jo skolas un aktivitāšu centri piedāvā arī dažādus citus pulciņus), kur jaunais cilvēks varēs izmēģināt spēkus un pielietot zināšanas citā vidē.

Neaizliedz videospēles

Jā, bērni un videospēles, ticams, ir savienība, ko īpaši vasaras brīvlaikā vajadzētu mēģināt izskaust. Kamēr ir brīvdienas un labs laiks, kāpēc gan to pavadīt, sēžot pie datora vai telefona un spaidot podziņas? Taču arī videospēlēm ir savs pluss. Proti, tās veicina domāšanu. Tik tiešām, lai arī šķiet, ka videospēles neko citu nedara, kā vien iznīcina bērna interesi par jebko citu, patiesībā arī tajās nepieciešama atjautība, veiklība un izlēmība. Protams, jāņem vērā, kāda veida spēles tās ir un vai tiešām to spēlēšana bērnam kaut ko iemāca, taču nevar viennozīmīgi teikt, ka spēlītes nekam neder un ka bērnam labāk pa to laiku būtu lasīt grāmatas.

Pētiet pasauli kopā

Daudzi vecāki apzinās, ka pat sākumskolas matemātikas viela viņiem ir par sarežģītu un reizēm nākas likt galvas kopā, lai atkostu "cieto riekstu". Taču kopā ar bērnu noteikti varat doties dabā un pētīt, kādi koki un augi atrodas jums apkārt, kā arī, piemēram, doties uz zoodārzu un izpētīt, kurai valstij raksturīgs katrs dzīvnieks. "Galvenais, ko tu vari darīt, ir būt zinātkārs kopā ar bērnu," teikusi Treisija Vīrmana, Kalifornijas Universitātes pētniece. Viņa norādījusi, ka ne vienmēr vecākam vajag uzvesties kā visu zinošam, tāpēc daudz svarīgāka ir vēlme un patiesa interese būt kopā ar bērnu izziņas procesā. "Pajautā skaļi, kas tas ir par putnu, kas sēž kokā, vai kāpēc gaisma atspīd ūdenī, un tad veltiet laiku tā izpētei," viņa ieteikusi.

Foto: Shutterstock

Tāpat vērtīgi ir, piemēram, reizi pa reizei vai regulāri iegādāties kādu bērnu auditorijai paredzētu žurnālu, kas zinātni skaidro nedaudz vienkāršāk, taču ne mazāk saistoši. Arī kopīga zinātnes TV kanāla skatīšanās var būt ļoti vērtīga, jo redzētais attēls ar, piemēram, Ēģiptes piramīdām vai ziloņiem savannā var raisīt bērnā dažādus jautājumus, uz kuriem tad nu kopīgi varat meklēt atbildes. Pajautā bērnam, par ko viņš šodien vēlētos uzzināt, un dari to, kas ir tavos spēkos, lai mazā cilvēka vēlmi izpildītu.

Nesaki, ka zinātne ir garlaicīga

Ja tavs bērns dzirdēs vien to, ka zinātne dzīvē nav vajadzīga un ka tās vietā var darīt ko citu, atceries, ka dažādi izgudrojumi un parādības ir mums blakus. Vai tavs bērns spēlējas ar rotaļu klučiem? Lūk, fizikas mācība. Vāri kartupeļus un ūdens sāk burbuļot? Te atradīsi šo to no ķīmijas. Nu, vai tad tā nav sava veida zinātne? Tas, ka tavam bērnam rodas jautājumi, nenozīmē, ka uz tiem nevajadzētu rast atbildes, jo, tavuprāt, uzdotais šķiet pārlieku vienkāršs vai pat muļķīgs. Ja reiz bērns to ir pajautājis, viņš arī sagaida atbildi, tāpēc nenocērt mazā cilvēciņa interesi jau viņa bērnībā. Centies būt saprotošs, pat ja bērns vienu un to pašu jautā vairākas reizes. Kopīga atbilžu meklēšana un mācīšanās palīdzēs vairot un stiprināt bērna interesi un vēlmi zināt vēl vairāk.