Meitas pirmā vizīte pie ginekologa: ko no tās sagaidīt

Pirmā meitas vizīte pie ginekologa ir atbildīgs mirklis, kam rūpīgi jāgatavojas. Labākais padomdevējs, protams, ir mamma, kura vislabāk pratīs pastāstīt par to, kas notiek ginekologa kabinetā, un iedrošinās nebaidīties no pirmās vizītes pie ārsta.

Biedrības "Papardes zieds" valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle un ginekoloģe Lāsma Līdaka sagatavojušas dažus padomus, kas lieti noderēs ikvienai mammai, plānojot šo svarīgo brīdi.

Pretēji plaši izplatītajam mītam, veselai sievietei nav nepieciešams katru gadu veikt profilaktiskās apskates pie ginekologa. Taču noteikti pie ārsta ir jāiet vismaz reizi trīs gados no 25 gadu vecuma, kad uzsāk dzemdes kakla vēža skrīningu. Protams, ja ir vēlme iepazīties ar dakteri, rodas kaut kādas neskaidrības vai sūdzības, vizīte pie ginekologa ir pašsaprotama.

Mammām der ielāgot, ka meitām pie ginekologa noteikti jāiet:

ja mēnešreizes nav sākušās līdz 15 gadu vecumam;

ja divu gadu laikā pēc to sākšanās mēnešreizes nav kļuvušas regulāras;

ja ir ļoti stipras mēnešreižu sāpes un pretsāpju medikamenti nepalīdz;

ja mēnešreizes iztrūkst vairāk nekā trīs mēnešus pēc kārtas;

ja parādās pastiprināti izdalījumi ar smaku, jocīgā krāsā vai parādās nieze vai apsārtums dzimumorgānu rajonā;

ja ir aizdomas par seksuāli transmisīvu infekciju;

ja ir bijis sekss bez izsargāšanās;

ja redzams, ka vēders sāk pēkšņi strauji palielināties;

ja meitu apgrūtina pastiprināts apmatojums un pinnes.

Meitenei būtu ļoti vēlams aiziet pie ginekologa tad, kad ir parādījies puisis un gribas izrunāties par izsargāšanās jautājumiem. Nereti mammas iesaka meitai savu ginekologu. Tā ir laba doma, taču meitene var doties pie cita speciālista. Svarīgi, protams, izvēlēties ārstu, kam vismaz teorētiski varētu uzticēties un ar kuru būtu patīkami sarunāties, jo ginekologs, tāpat kā frizieris, parasti ir ilgam laikam. Tādēļ ir svarīgi, lai komunikācija būtu patīkama abpusēji.

Ko ārsts vaicās

Ārsts noteikti meitai pavaicās par mēnešreizēm, tāpēc obligāti jāpaņem līdzi mēnešreižu kalendārs. Tāpat svarīgi pastāstīt par slimību vēsturi, īpaši, ja iepriekš bijušas smagas saslimšanas vai traumas. Tad noteikti jāpaņem līdzi slimnīcas izraksti vai ārstu slēdzieni no iepriekšējām izmeklēšanas reizēm, pat ja šķiet, ka tie nav saistīti ar ginekoloģiskām lietām. Tāpat ir svarīgi pateikt ginekologam, kādi medikamenti tiek lietoti ikdienā, tāpēc vērts iegaumēt zāļu iepakojumu vai paņemt to līdzi.

Foto: Shutterstock

Kas notiek ārsta kabinetā

Vispirms ārsts aprunāsies un uzdos virkni standarta jautājumu: "Cik gados sākās mēnešreizes?", "Cik ilgas tās ir?", "Cik bieži tās ir?", "Vai ir kādas sūdzības par mēnešreižu regularitāti?". Ārsts noteikti gribēs zināt, vai ir uzsākta dzimumdzīve. Svarīgi ir atbildēt uz šiem jautājumiem godīgi.

Pēc tam ārsts vēlēsies veikt meitas apskati. Ja meitenei nav bijušas dzimumattiecības, pārsvarā tiek veikta ultrasonogrāfija. Ja ir pastiprināti izdalījumi vai citas sūdzības, piemēram, nieze, apsārtums, tad ārsts apskatīs arī ārējos dzimumorgānus. Kopumā izmeklēšana nav sāpīga vai briesmīga, un jebkurā gadījumā ārsts izstāsta katru soli, ko gatavojas veikt.

Parasti ikvienai meitenei vislielākais uztraukums ir par pirmo izmeklēšanu uz ginekologa krēsla. To veic tikai tādā gadījumā, ja meitenei ir bijušas dzimumattiecības. Ar speciālu instrumentu, ko ieliek makstī, ginekologs apskata dzemdes kaklu, pārliecinās par to, ka nav izdalījumu, iztausta vēderu, dzemdi un olnīcas. Neviena no šīm metodēm nav sāpīga – tās var būt vienkārši nedaudz nepatīkamas, bet ir ļoti svarīgi, lai meitene varētu pēc iespējas vairāk atbrīvoties.

Dodoties pie ginekologa, ir ieteicams vilkt viegli novelkamu un viegli uzģērbjamu apģērbu. Vislabāk tie būtu svārki vai kleita. Tāpat meitai var rasties jautājumi par apmatojumu. Ginekologam noteikti tas netraucē.

Foto: Shutterstock

Kā pārvarēt neveiklības sajūtu

Vairums meiteņu pirmajā reizē pie ginekologa jūtas neērti, tas nav nekas neparasts. Tikt pāri neveiklības sajūtai palīdzēs izpratne par to, ka ārsts katru dienu pieņem ļoti daudz sieviešu. Lai gan mēs katra šķietam unikāla, patiesībā diez vai kādai no mums ir kaut kas tāds, ko ārsts nekad nebūtu redzējis vai dzirdējis par to.

Viens no jautājumiem, ko mēdz uzdot mammas – vai doties līdzi meitai pie ginekologa, vai ļaut to darīt vienai? "Es ieteiktu respektēt meitas vēlmi – ja viņa vēlas doties vizītē viena, lai tas tā notiek. Vērts atgādināt, ka no 14 gadu vecuma jebkuram pacientam ir tiesības apmeklēt ārstu vienam pašam, neņemot līdzi vecākus vai aizbildņus," uzsver Ķelle.

Pie ginekologa nav nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums. Ja ārstam ir līgums ar valsti, tad līdz 18 gadu vecumam ginekologa apmeklējums ir bez maksas. Ierodoties vizītē pie ārsta, jāpaņem līdzi kāds personu apliecinošs dokuments.

