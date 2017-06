Meli vai fantāzija: kur rodama robeža starp apzinātu mānīšanos un izdomājumiem

Dažreiz bērna fantazēšana vecākiem var sajaukt pēdas. Kā reaģēt? Un ja nu bērns patiešām apzināti mānās? Tā ir pirmā radošuma izpausme vai centieni izbēgt no soda? Vecākiem jābūt pietiekami modriem un gudriem atpazīt, kur ir meli, kur fantāzija, un attiecīgi arī rīkoties.

Mazuļa smadzenes ir citādi iekārtotas nekā pieaugušajiem. Mēs skaidri un viegli atšķiram izdomātus tēlus no reāliem. Savukārt mazi bērni izdomātas lietas un notikumus redz tieši tikpat precīzi, kā īstās. Mēs lūdzam bērnu nemānīties un godīgi izstāstīt visu, kā bija patiesībā. Bet bērns patiesi tic, ka bikses saplēsa drakoniņš no pasakas, mantiņu prom aiznesa pelēkais vilks, bet konfekti viņam uzdāvināja pūkains zaķēns. Sevi uzvilkt par to ir bezjēdzīgi, uzsver speciālisti "Yoga-mama".

Kāpēc vispār bērni melo? Kā uzskata psiholoģe Kristīne Jozauska, meli visbiežāk nav morāles jautājums. Jau diezgan agrīni bērni iemācās atšķirt labo no ļaunā un tieši tāpēc melo. Plašāk par psiholoģes viedokli uzzini šeit.

Mēs, pieaugušie, paši taču bērnu mēģinām pārliecināt, ka eksistē, piemēram, Ziemassvētku vecītis, uzturot šo fantāziju arī mazuļa sapņos. No vecāku reakcijas uz šiem izdomājumiem ir atkarīgs daudz kas. Iespējams, tev ir nepatīkami, ka mazulis mēģina vainu novelt uz kādu citu. Bet padomā, vai tik tiešām bērns ir tik ļoti vainīgs? Ja mānīšanās nevienam nekaitē, tad taču var nemaz tik lielu problēmu no visa nesacelt, vai ne?

Ko iesākt, ja bērns melo? Psihiatrs Gunārs Trimda atzīmē, ka melo pilnīgi visi bērni. Bērniem robeža starp fantāziju un reāli notiekošo ir trausla, mazs bērns var sameloties, pats to pat neapzinoties. Bērnu fantāzijās bieži vien redzamās slēptas bailes. Ja bērnam ir bail no tumsas, viņš var teikt: "Māmiņ, manā istabā ir noslēpies milzīgs briesmonis, glāb mani!" Realitātes sajūta sāk rasties ap septiņu gadu vecumu. Bet Trimdas skatījumu par melošanu atradīsi šeit.

Ko darīt, ja bērns mānās

Psihologi iesaka izmantot pasaku metodi. Ja šaubies, vai mazo rāt par mānīšanos vai nē, mēģini aizdomāties par viņa iemesliem runāt un stāstīt kaut ko, kas tev liek šaubīties. Pilnīgi iespējams, ka viņš nevēlas, lai tu dusmojies uz viņu, un melo tikai tādēļ, lai izliktos labāks.

Ko darīt, ja bērns regulāri melo, lasi arī šajā rakstā, kur par to runā psiholoģe Marija Baulina.

Mācies atpazīt izdomājumus. Kad bērns tev stāsta atkal jaunas "pasaciņas", pievērs uzmanību tam, ko viņš tagad izdomā. Bet kad bērns stāsta par to, kā patiesībā pagājusi diena bērnudārzā, saki: "Tagad tu runā taisnību". Tā tu bērnam palīdzēsi atšķirt patiesību no izdomājumiem, turklāt neaizvainojot mazo par mānīšanos un viņa attīstīto fantazēšanas prasmi.

Foto: Shutterstock

Reaģē pareizi. Visbiežāk bērni mūs māna tādēļ, ka baidās tikt sodīti un nevēlas tavās acīs būt sliktie. Bet noslēpt kaut ko no vecāku vērīgajām acīm tāpat neizdodas. Ja esi pieķēris mazo, "uz karstām pēdām" nevajadzētu mesties viņam virsū ar pārmetumiem. Labāk pievērs uzmanību nodarītā zaudējuma seku likvidēšanai, un iesaisti bērnu šajā procesā. Tātad, nelasi morāli un nesodi, tā tu bērnam parādīsi, ka ir slikti tā rīkoties, un ka par paša nodarīto vienmēr būs sekas, par kurām nāksies atbildēt pašam.

"Jā, mammu, es izpildīju mājasdarbus, tikai suns tos sagrauza", "Jā, es nomazgāju traukus", "Tas nebiju es, to izdarīja Roberts". Pazīstami? Kāpēc gan bērns melo un kā pareizi rīkoties līdzīgās situācijās? Trīs pamatiemeslus šādai rīcībai uzzini te.

Bērns atzinis savu vainu un bijis pret tevi godīgs? Nerājies, bet paslavē par viņa drosmi. Un nesodi! Mēs cīnāmies par to, lai bērni runātu patiesību, bet pēc tam sodām viņus par atklātību. Tad kāpēc gan viņam atzīties?

Nesalīdzini savu bērnu ar citiem mazuļiem un nestāsti savējā atklātos nedarbus nevienam citam. Ne tētim, ne arī vecmammai it kā izņēmuma kārtā. Tā rīkojoties, tu it kā liegsi otro iespēju, un nesniedz nekādu iespēju radīt iespaidu, ka viss pagājušais ir aizmirsts vai arī vispār nav eksistējis.

Kā vecāki melo saviem bērniem, lasi te, kur atradīsi visai smieklīgas atrunas no pieaugušo mutes, ko nākas dzirdēt atvasēm.

Un tagad pavaicā pats sev – vai tu vienmēr esi pilnīgi godīgs pret sevi un citiem cilvēkiem? Un ja tā nav, tad kādas tev ir tiesības apspriest savus bērnus un vainot viņus māņos?