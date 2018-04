Montesori metožu piekritējas Viktorijas pieredze – aktivitātes bērniem pirmajā dzīves gadā

Viktorija Ozola ir mamma diviem dēliem un meitiņai, un kā pati saka, ir liela Marijas Montesori pedagoģijas piekritēja. Lai iedvesmotu arī citas mammas un dalītos pieredzē, Viktorija raksta blogu "Espats" un arī ar "Cālis" lasītājiem dalās savos bērna audzināšanas noslēpumos.

"Mēs ar bērniem mājās daudz darbojamies un, lai iedvesmotu arī citus vecākus, dalos savā blogā ar idejām un arī ar pašas veidotiem materiāliem," tā par sevi stāsta Viktorija. Bet šoreiz piedāvājam daudzbērnu mammas ieteikumus par aktivitātēm bērna pirmajā dzīves gadā. Turpmāk stāsta Viktorija (titulbildē – viņas ģimene, bet citās fotogrāfijās – mazā Elizabete).

"Vai bērnu pirmajā dzīves gadā vajag īpaši nodarbināt? Ja ir pielāgota vide, tad patiesībā – nē. Pats svarīgākais ir nodrošināt drošu vidi, kurā var bez bailēm ļaut mazulim pētīt pasauli, saprast, kā darbojas lietas, un vērot vecāku un brāļu/māsu darbošanos, lai pavisam drīz varētu sākt šo darbošanos imitēt.

Un labākās rotaļlietas tev jau ir mājās! Izvēloties darbošanos, pirmkārt, esam vērojuši savus bērnus un viņu intereses, kā arī ieklausījāmies savā intuīcijā.

Ko darījām mēs? Mantu rotācija

Ap trīs, četru mēnešu vecumu mēs iekārtojām bērniem seklu groziņu ar sadzīves priekšmetiem. Piemēram, uz nedēļu (varbūt arī īsāks vai garāks laika posms, vēro savu bērnu) groziņā ieliek priekšmetus no vannasistabas (ķemme, zobu birste, spogulītis), nākamajā nedēļā liek priekšmetus no virtuves zonas (karote, bļodiņa, sietiņš, kausiņš), vēl nākamajā nedēļā, piemēram, no bērnistabas (mēs likām dzīvnieku figūriņas, kas savā starpā sader, piemēram, mājdzīvniekus vai Āfrikas dzīvniekus). Nākamajā nedēļā atkal atgriežas pie tieši tiem pašiem virtuves priekšmetiem, kas bija pirmajā nedēļā – priekšmetus nevis aizstāj, bet rotē.

Katru reizi, kad bērns tos no jauna ierauga, viņš tos uztvers un skatīsies uz tiem citādi – jau citā līmenī, jo šajā laika posmā viņa smadzenes ir progresējušas. Nākamajā reizē, kad bērns redz šos pašus priekšmetus, viņš ir gatavs uzņemt vairāk informācijas par tiem, viņš tos izpēta dziļāk, viņa ķermenis un rokas arī pa šo laiku ir attīstījušies, tāpēc bērns var arī citā līmenī manipulēt ar šiem priekšmetiem. Bērns šos priekšmetus iepazīst, neapzināti arī sāk saprast, kuri priekšmeti sader savā starpā (netiešā klasificēšana). Ap trīs, četru mēnešu vecumu bērni vienkārši tur šos priekšmetus rokās, bet vēlāk sāk ar tiem manipulēt, pētīt dziļāk. Arī tagad, kad Elizabetei jau ir 10 mēneši, mēs turpinām groziņā likt šos dažus priekšmetus un ik pa laikam nomainām tos. Interese vēl aizvien ir ļoti dzīva.