Montesori pedagoģijas metodes – modes lieta vai paliekoša vērtība

Marijas Montesori izveidotais pedagoģijas virziens Latvijā parādījās pirms vairākiem gadiem, un ātri vien šo metožu piekritēju skaits auga pa stundām. Sākotnēji daudzi vīpsnāja un norādīja, ka tā ir kārtējā modes lieta, kas pie mums, cik ātri ieradusies, tik ātri izgaisīs. Taču tā nav noticis, joprojām daudzi vecāki pievēršas šīm metodēm, lai veiksmīgāk audzinātu, izglītotu un attīstītu bērna spējas dažādās jomās.

Protams, šī nav vienīgā svešzemju pedagoģija, ko izmanto dažādas pirmsskolas un ne tikai, tomēr tieši Montesori pēdējos gados stabili iekarojusi savu atbalstītāju loku. Piemēram, Striķu pamatskola, kas ir pašvaldības finansēta izglītības iestāde, arī strādā saskaņā ar šīs pedagoģijas metodēm. Par to plašāk lasi te.

Montesori, protams, ir arī savs nīdēju loks, kuri galvenokārt norāda uz to, ka šī pedagoģijas metode atbalsta bērnu visatļautību, ka tā vairāk piemērota bērniem ar garīga rakstura traucējumiem, kam, savukārt, nepiekrīt šo metožu piekritēji. Viedokļi ir ļoti daudz un dažādi.

Bet šajā reizē apkopojām portālā "Cālis" atrodamos arhīva materiālus Montesori cienītājiem. Rakstu krājumos atradīsi gan par to, kādas spēles bērnos attīsta radošumu, matemātisko domāšanu, gan to, kādas mantas izvēlēties – un neba no veikalu plaukta, bet tās vari pagatavot pats vai pat – tikai ielūkoties, piemēram, virtuves skapīšu plauktos.