Raugoties uz bērnu konfliktiem un viņu greizsirdību, vecāki cer, ka agri vai vēlu viņiem šīs problēmas izzudīs, un tad bērni kļūs viens otram par atbalstu nākotnē. Tomēr gadi iet, un attiecības starp brāļiem un māsām kļūst arvien vēsākas. Kādas kļūdas vecāki pieļāvuši bērnu audzināšanā?

Kādēļ starp pieauguša vecuma brāļiem un māsām mēdz pastāvēt naids? Par to "Letidor" stāsta psiholoģe Marija Baulina.

Salīdzināšana

Sava veida piespiedu bērnu salīdzināšana, protams, ir pazīstama daudziem vecākiem, jo vecākā bērna audzināšanas pieredze tā vai citādi ietekmē arī attieksmi pret jaunākajiem bērniem.

Tomēr nebūt nav obligāti savus novērojumus, salīdzinot bērnus, izteikt skaļi. Neatkarīgi no situācijas, kādā tas notiek, "sliktākais" bērns to interpretē viennozīmīgi: "Vecāki par mani priecājas mazāk, nekā par brāli/māsu". Iespējams, šis bērns vēlas kļūt labāks, gudrāks, stiprāks un paklausīgāks, un audzināšanas mērķis būs sasniegts. Tomēr emocionālā ziņā viņš no māsas vai brāļa tikai attālināsies.

Un pieaugušā vecumā viņi turpina šīs sacensības, tikai no atzīmēm skolā tas pārmainās uz mērīšanos mašīnās, ienākumos, dzīvokļa lielumā vai savu bērnu sasniegumos.

Pieaugušie brāļi un māsas pilnīgi mierīgi ir spējīgi labot šo vecāku izgāšanos audzināšanā, ja vien kādā lieliskā brīdī kāds no viņiem vienkārši pārtrauks šo konkurences cīņu. Jo nav taču sarežģīti uz jaunumiem par jaunu, iegādātu lietu pateikt: "Kāds tu esi malacis!"