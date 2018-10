Negalantais kavalieris: par puikām un lūkošanos zem meiteņu svārciņiem

Zēns meitenītei paceļ svārkus, nepievēršot uzmanību viņas mulsumam un sūdzībām? Bērnudārzā tādu puiku visbiežāk uzskata par huligānu. Protams, viņa interese par to, kas ir zem meitenes svārkiem, ir loģiska. Taču vecākiem ir jāpalīdz bērnam apmierināt ziņkārību, kas attiecas uz dzimumatšķirībām, citādākā veidā. Un obligāti jaunajam kavalierim jāpaskaidro, ka ar meitenēm tā rīkoties nedrīkst.

Par mazo zēnu šķietami negalanto uzvedību attiecībā pret meitenēm portālā "Parents" skaidro psiholoģe Natālija Bogdanova.

Tavam dēlam vēl nav pat četri gadi un viņš jau skraida "pakaļ svārkiem"? Ap trīs gadu vecumu bērns jau sāk apzināties sevi kā zēnu, un dabiski, cenšas saprast, kas tad ir meitene. Kur slēpjas galvenā atšķirība, kas pārliecinoši vēsta, ka tev priekšā ir otra dzimuma pārstāvis? Protams, ir virkne pazīmju: apģērbs, balss, mati, uzvedība, pēc kurām var noteikt, ka tavā priekšā stāv zēns vai meitene. Un bērns trīs četru gadu vecumā nebūt ne slikti tajā orientējas.

Par to, kā veidojas bērna seksualitāte, vari lasīt šeit.

Taču šajā vecumā jautājumi, kas saistīti ar dzimumu atšķirībām, izvirzās pirmajā plānā, mudinot bērnu aktīvi un mērķtiecīgi rīkoties. Tāpēc zēns arī izrāda pavisam vienkāršu interesi paraudzīties zem meiteņu svārkiem, lai rastu atbildi uz jautājumu, kas viņu tik ļoti aizrauj. Turklāt izrādās, ka viņa "kognitīvā aktivitāte" izraisa meiteņu vidū vētrainu reakciju. Un, protams, mazais puisēns nespēj sev atteikt gūt gandarījumu atkārtot šo efektīvo numuru. Taču, lai cik aizraujoši neizskatītos viņa triki, galvenais, kas bērnam ir jāsaprot: tā uzvesties attiecībā pret meitenēm ir nepieļaujami, uzsver psiholoģe.

Kāds drosminieks!

Tāpat iespējams, ka bērns pārbauda tavu pacietības mēru, metot izaicinājumus un pārkāpjot aizliegumus. Tādā veidā viņš "trenē" neatkarīgu uzvedību, bravūrīgi parādot savu drosmi, un pie viena iekarojot reputāciju vienaudžu vidū.

Par pirmo mīlestību, kas var rasties jau bērnudārzā, lasi te, kur atradīsi arī norādi, ka par to nekādā ziņā nedrīkst smieties.

Turklāt bērni bieži vien atdarina viens otru, īpaši, kas attiecas uz smieklīgiem izgājieniem. Varbūt, ka viņš ir redzējis, ka citi "huligāni' paceļ meitenēm svārkus un labprāt to atkārto, lai neatpaliktu no draugiem. Ja iepriekš tavs klusais bērns, kurš turējies ēnā, negaidīti izdomājis veikt šādu triku, iespējams, viņš ir nolēmis sev pievērst uzmanību. Dažreiz gadās, ka bērns ne īpaši labi jūtas bērnudārza grupiņas kolektīvā, tādēļ svārku pacelšana meitenēm viņam ir veids, kā izsaukt interesi par sevi, kā iekarot vienaudžu atzinību.

Foto: Shutterstock

Izstāsti patiesību

Šādā uzvedībā nav nekā neparasta vai bīstama. Tomēr ir ļoti svarīgi par to parunāt ar savu dēlēnu. Pacenties saprast, ar ko saistīta viņa interese par to, kas slēpjas zem meiteņu svārkiem. Iespējams, viņam trūkst informācijas, un viņš sagaida no tevis vienkāršus, viņam saprotamus paskaidrojumus par dzimumu atšķirībām. Vai arī tas ir veids, kā raisīt par sevi interesi meitenei, kura viņam iepatikusies. Ja tā, tad noteikti ir jāparunā par labām manierēm.

Galvenais – neizrādi pārlieku lielu stingrību, bet vienlaikus neesi arī pārāk piekāpīgs. Liec bērnam noprast, ka tev nepatīk šāda uzvedība, bet tu esi gatavs saprast, ar ko tā saistīta.

Ja bērns pats ar tevi sācis runāt par to, mierīgi palūdz, lai viņš izstāsta, kas notika. Tā tu ar lielāku objektivitāti varēsi novērtēt situāciju. Paskaidro dēlam, ka meitenēm šāda rīcība ir nepatīkama un pazemojoša. Tas nav ļoti labs veids, kā uzjautrināt grupiņas biedrus un ne pārāk veiksmīgs variants, kā izrādīt simpātijas meitenei, kura iepatikusies. Ja tu par šādu dēla uzvedību esi uzzinājis no audzinātājas, kura iejaukusies notiekošajā, tev vēlreiz jāapstiprina aizliegums šādai uzvedībai. Ne dārziņā, ne skolā, ne mājās zēns nedrīkst mēģināt paskatīties meitenei zem svārkiem, tostarp māsai!

Vai tu par šādu dēla uzvedību uzzināji no tās meitenes vecākiem, kura iepatikusies tavam puisēnam? Paskaidro bērnam, ka tā nedrīkst uzvesties. Dēla klātbūtnē īsi atvainojies tās meitenītes vecākiem. Un pasaki, ka viņam tāpat vajadzētu atvainoties pašai meitenei.

Personīgā teritorija

Trīs, četru gadu vecumā bērna aktīvi iepazīst savus dzimumorgānus. Viņš tos aplūko, aiztiek, ieklausās savās sajūtās. Ir laiks bērnam pateikt, ka viņa ķermenis ir kaut kas ļoti personīgs, kas pieder tikai viņam. Pēc tam, kad bērns pieņems sava ķermeņa intimitāti, viņš sapratīs, ka arī citi vēlas justies drošībā no nepatīkamiem un nevēlamiem pieskārieniem. Palīdzi bērnam apzināties savu neaizskaramību. Paskaidro, katram ir tiesības izlemt, vai kādam citam ļaut sev pieskarties vai nē, jo īpaši, ja tas attiecas uz ķermeņa intīmajām zonām.

Arī mājās šai tēmai ir jāvelta pietiekama uzmanība. Tas attiecas uz brāļu un māsu attiecībām: neļauj viņiem vienam otru aiztikt, nevanno bērnus kopā, pat ja tas tev šķiet ērti, iesaka psiholoģe. Nemanot vēro bērnu spēlēšanos: ka viņi spēlējas "dakteros" vai "mammās un tētos" un spēles laikā sāk izģērbties, iejaucies šajā nodarbē. Nerāj bērnus, vienkārši nosaki noteikumus, paskaidro viņiem, ka dažām lietām spēlē jābūt ar noteiktām robežām.

Par to, kāpēc katra vecāka pienākums ir bērnam iemācīt "Biksīšu likumu", plašāk lasi šajā rakstā.

Nepieļauj nepiemērotus žestus attiecībā pret sevi, neļauj dēlam sevi skūpstīt uz lūpām, aiztikt krūtis. Tas ir normāli, ka mazu zēnu interesē viss, kas saistīts ar ķermeni un atšķirībām starp dzimumiem, taču ir jānosaka robežas. Viņā zinātkāre un centieni uzzināt "patiesību" ir labs veids, lai no atšķirību starp vīrieti un sievieti apspriešanas pārietu pie nākamā temata – "no kurienes rodas bērni".

Foto: Shutterstock

Kā uzsver psiholoģe, cieņa pret cita cilvēka intimitāti ir lieta, ko bērnam bez vecāku palīdzības būs grūti aptvert. Tavs uzdevums – cienīt bērna ķermeni un viņa interesi par jebkuriem jautājumiem, kas saistīti ar dzimumu. Starp citu, viņa intereses ir pilnīgi loģiska. Nav vērts noklusēt kādu informāciju, ja bērns par to interesējas – viņam var rasties sajūta, ka runa ir par kaut ko sliktu, par ko tādu, kas jāslēpj.