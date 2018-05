Neonatoloģe nosauc būtiskākās lietas, kas jātur mājas aptieciņā, sagaidot jaundzimušo

Atzīmējot Starptautisko ģimenes dienu un rūpējoties par jaunajām ģimenēm, piedāvājam iepazīties ar ieteikumiem, kas jāņem vērā īpaši svarīgajā brīdī – ģimenē ienākot bērniņam. Ar noderīgiem padomiem un savu pieredzi dalās "BENU aptieka" piesaistītā eksperte – Rīgas Dzemdību nama neonatoloģe Ilona Gulbe un farmaceita asistente Vita Gaile.

Būtiskākais bērniņa pirmajos dzīves mēnešos

Bērniņa ienākšana ģimenē ir liels notikums ikvienā dzīves jomā – izjūtam tik daudz emociju, prieku un satraukumu, vienlaikus mainās visa mūsu ikdiena. Ko ņemt vērā, lai mazinātu stresu un atvieglotu šo svarīgo dzīves posmu? Kādas pamatlietas jāsagādā bērniņam, lai par to nebūtu jāsatraucas pēdējā brīdī?

Rīgas Dzemdību nama neonatoloģe Ilona Gulbe uzsver, ka patiesībā nav medikamentu, kas, gaidot mazuļa ienākšanu ģimenē, būtu obligāti jāiegādājas un pirmajā dzīves mēnesī būtu vitāli nepieciešami.

"Vispirms vecākiem jāierauga savs mazulis un tad arī jāsaprot, vai vispār kaut kas ir vajadzīgs," skaidro Gulbe.

Pirmajā dzīves mēnesī aptieciņā jābūt patiešām maz lietu:

vatei higiēnas nolūkiem;

jūras ūdenim;

vēlams, bērna ādas kopšanai paredzētai eļļai, ja mazulim ir sausa āda;

elektroniskajam termometram.

Kaut gan ar temperatūras mērīšanu tāpat vien aizrauties nevajag, elektroniskajam termometram mājās ir jābūt, lai šaubu situācijās var noskaidrot bērna temperatūru. Taču jāņem vērā – ja mazulim pirmajā dzīves mēnesī paaugstinās ķermeņa temperatūra, tas ir ārkārtējs notikums, par ko noteikti jākonsultējas ar bērna ārstu. Pirmais temperatūru pazeminošais līdzeklis mazajiem ir paracetamols svecītēs – to vajadzības gadījumā izmanto pat pirmajās dzīves dienās un to drīkst lietot. Taču kopumā bērnam pirmajā mēnesī slimot nevajadzētu, arī ar iesnām ne. Ja nu tās parādās, nav ieteicams izmantot balonveida atsūcējus, taču arī speciālo pumpīti deguna sekrēta atsūkšanai diez vai vajadzētu pirkt pirms laika, norāda Gulbe.

Foto: Shutterstock

Mazuļa ādas kopšanai ieteicams iegādāties kādu cinku saturošu līdzekli. To lieto, ja kaut kur uz ādas parādās apsārtums, sevišķi autiņbiksīšu zonā.

Daudzus vecākus biedē kolikas, un viņi steidz iegādāties dažādus pilienus to novēršanai. Taču, ja mazuli moka vēdergraizes, svarīgākais ir pievērst uzmanību tam, kā mamma bērnu baro, kā viņu gulda, vai sagaida atraudziņu. Otrs – ko mamma pati ir ēdusi? Daļa produktu bērna vēderam tiešām nepatīk, piemēram, saldumi, kas rada rūgšanu, rupjmaize, piena produkti. Ja mamma pati vēdera uzpūšanos izturēs, bērns to necietīs! Tāpat vienmēr noteikti jāsagaida atrauga. Daļa vecāku to nedara, bet dod bērnam pilienus – tie mehāniski samazina burbulīšu daudzumu zarnu traktā, taču problēmas iemeslu nelikvidē un viss sākas no gala. Tāpēc jāmaina paradumi, un vēders nesāpēs!

Vēdera problēmu mazināšanai aptiekās nopērkami arī homeopātiskie preparāti, kuru sastāvā ir kumelīte. Ja kādam mazulim tiešām vēders sagādā lielas raizes, tos drīkst dot, taču arī ne jau pirmajā mēnesī, turklāt vienmēr jābūt pamatojumam – kāpēc to darām? Jā, ja mazais dzimis priekšlaikus un viņa vēderā ir citāds baktēriju sastāvs, tad viņam var palīdzēt, bet citādi gan ne, rekomendē neonatoloģe.

Kas visbiežāk piemirstas

Tēti ir tie, kas, mazulim nākot pasaulē, visbiežāk tiek sūtīti uz aptieku pēc lietām, kuras visvairāk nepieciešamas vai kuras ir aizmirsies sagādāt laikus. Farmaceita asistente Vita Gaile, strādājot Rīgas Dzemdību namā esošajā aptiekā, novērojusi, ka visbiežāk jaunie tēti uz aptieku dodas pēc dažādām higiēnas precēm – autiņbiksītēm, vienreiz lietojamiem paladziņiem, pudelītēm, māneklīšiem.

Foto: Shutterstock

Protams, situācijas ir dažādas, uzsver Gaile – aptiekā vēršas arī pēc specifiskākām precēm, kas ir nepieciešamas maza svara priekšlaikus dzimušiem bērniņiem, piemēram, autiņbiksītes sākot no 700g-1200g. Ir ģimenes, kas jau iepriekš sagādā visu nepieciešamo dzemdībām – sterilo dzemdību komplektu, autiņbiksītes, piena pumpīšus, termometrus gan ķermeņa temperatūras mērīšanai, gan vanniņai, kā arī tējas laktācijas sekmēšanai. Tās ir pamatlietas, kas noderēs un palīdzēs ikvienai jaunai ģimenei. Pārējo jau iespējams izvēlēties pēc apstākļiem – ziedes bērnu aprūpei, mitrās salvetes, krūšu aizsargus un krūšu kompreses.

Gaile aicina ikvienu jauno ģimeni nebaidīties jautāt zinošiem speciālistiem, jo aptiekas ir atvērtas ikvienam.

Kur meklēt padomu

Kad piedzimis mazulis, rodas arī daudz neskaidrību. Atbildes uz šiem jautājumiem vecāki meklē gan preses izdevumos, gan TV, gan internetā, bet bieži vien šī informācija ir nekorekta, pat pretrunīga. Tāpēc "BENU aptieka", sadarbojoties ar Rīgas Dzemdību nama neonatoloģi Ilonu Gulbi, ir izveidojusi elektronisku Māmiņas un mazuļa rokasgrāmatu, kura ir atbalsts un uzticams padomdevējs gan topošajām māmiņām, gan jaunajiem vecākiem.

Tajā apskatīts gan grūtniecības un pēcdzemdību periods, gan mazuļa pirmais dzīves gads. Sniegta informācija par tādām grūtniecības problēmām kā gremošanas traucējumi, nepietiekams magnija daudzums organismā, nepilnvērtīgs uzturs, intīmā higiēna. Mēnesi pa mēnesim aprakstīta gan bērna fiziskā, gan garīgā attīstība, doti padomi mazuļa aprūpes un higiēnas jautājumos. Tāpat rokasgrāmata sniegs atbildes uz jautājumiem par zīdīšanu, piebarošanu, zobiņu šķilšanos, kā arī vakcināciju un biežākajām saslimšanām bērna pirmajā dzīves gadā. Savukārt, lai, atgriežoties mājās, māmiņa justos droši, rokasgrāmatā arī uzskaitīts, kam vajadzētu būt jauno vecāku mājas aptieciņā.