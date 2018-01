Nerādi to bērniem: 10 kaitīgi jauno mammu ieradumi

Kad sievietes dzīvē ienāk bērns, viņa būvē grandiozus plānus attiecībā pret mazuli, bet vairumā gadījumu šie plāni paliek vien sapņu līmenī. Bērni izaug absolūti ne tādi, kādus viņus vēlētos redzēt, bet mātes tā arī nesaprot, ka šīs vilšanās pamatā ir vien pašas rīcība.

Pie vainas ir kļūdas, ko pieļauj praktiski ikviena sieviete, kura bauda mātes lomu. Lūk, portāls "Mama-likes" ieskicē 10 izplatītākās jauno māmiņu kļūdas, no kurām vajadzētu atbrīvoties iespējami ātrāk!

Paškritika skaļā balsī

Protams, kritizēt sevi var un pat vajag, bet ne jau skaļi un bērnu klātbūtnē. Ikvienam bērnam ir jābūt pārliecinātam par savu mammu, bet kā gan viņš tāds var būt, ja mamma pati par sevi nav pārliecināta. Centies paškritiku paturēt sevī un strādāt ar sevi, bet bērniem paliec tā pati mamma, kura ir pārliecināta par sevi un saviem spēkiem.

Pastāvīga uzbudinātība un uztraukums

Ja mamma dažreiz uztraucas un ir uzbudināta, tad tas ir normāli, jo tā viņa atklāti izsaka savas emocijas bērnu klātbūtnē. Šāda mātes pozīcija bērniem māca dalīties emocijās. Bet, lūk, ja mamma uztraucas par katru sīkumu un bez pamatota iemesla, tad tas rada saspringtu gaisotni ģimenē.

Pārmērīga aizņemtība

Ja mamma visu laiku dzīvo pārmērīgā aizņemtībā, arī bērniem vēlāk dzīvē nāksies atbalstīt šo vājprātīgo ritmu. Tā rezultātā – neviens ģimenē tā arī neatradīs brīvu minūtīti, lai viens ar otru parunātu vai apdomātu tālāko rīcību. Mammai bērnus jāmāca nevis tas, kā dzīvot šādā skrējienā, bet ar savu piemēru jāparāda, ka prioritātei jābūt saprātam un konsekvencei.

Foto: Shutterstock

Bailes no nosodījuma

Neviens nesaka, ka nebūtu jāņem vērā citu cilvēku domas, bet nedarīt vai neteikt kaut ko, tikai tādēļ, lai savā virzienā nedzirdētu kādu nosodījumu, tas ir absurds. No pašas bērnības mammai saviem bērniem ir jāmāca ignorēt šķībus skatienus vai vārdu uzbrukumus. Pretējā gadījumā bērns visu dzīvi darīs tikai to, kas ir ērti citiem cilvēkiem.

"Slikti" ēst

Mātes bieži bērnus pārliecina, ka jāēd pareizi, un lai to panāktu, pieliek visas pūles. Vienlaikus pašas nezin kādēļ dara pretējo, un bērni šādu uzvedību uztver kā: "Labi jāēd tikai bērniem!". Tā rezultātā, kad viņi pieaugs, tieši tāpat kā mamma, sāks "pārstrādāt" kafiju un sviestmaizes.

Visu uzņemties uz saviem pleciem

Ar savu piemēru nav jārāda, ka sievietei uz saviem pleciem jānes viss iespējamais. Ja meita redz, ka tieši to mamma dara, tad uz viņas kakla mēģinās uzsēsties katrs vīrietis, ar kuru viņa nākotnē varētu būt kopā. Ja to novēro dēls, tad viņa sieviete mūžīgi cietīs no viņa nespējas un nevēlēšanās izlemt daudzas problēmas.

Foto: Shutterstock

Ieradums sevi "nolikt" pēdējā vietā

Katram bērnam ir nepieciešama vesela un jautra mamma, nevis tāda, kura sevi un savu laiku atdod citiem. Nav jābaidās sevi "likt" pirmajā vietā un veltīt laiku sev, jo tieši tādā veidā māte var atjaunot spēkus un sakārtot savas domas.

Ļaut sev izteikties

Lai bērns izaugtu pārliecināts par sevi un varētu paust savas domas, mammai jāparāda, kā pareizi to darīt. Ja mamma pastāvīgi kaut ko noklusē, kad kāds cenšas viņai aizvērt muti, bērni tā arī nesapratīs, kas jādara, lai paliktu savās domās, un no kurienes rodas pārliecība par sevi un savu rīcību.

Salīdzināt sevi ar kādu

Ja māte vēlas izaudzināt pašpietiekamus bērnus, tad nedrīkst pieļaut, lai viņi no mammas dzirdētu jebkādus salīdzinājumus ar citiem. Tas bērniem māca vien skaudību. Tāpat bērni, kurus audzina šādas mammas, kurām patīk salīdzināt, nekad nesapratis, ka cilvēks veiksmīgs būs tikai tad, kad pārstās gribēt to, kas ir citam. Sapņi piepildās, ja tie ir tikai tavi.

Foto: Shutterstock

Nevērīga attieksme pret laulību

Kad bērni redz, ka vecākiem ir nospļauties vienam par otru, tad arī viņu nākotnes ģimenēs tā var notikt. Jo vairāk vecāki izrāda, ka attiecības starp partneriem ir svarīgas, jo vairāk iespēju, ka arī bērniem laulība būs veiksmīga. Katrs cilvēks jau no bērnības projicē vecāku attiecības uz savu partneri nākotnē.