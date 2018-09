No liekām kalorijām jāizvairās – ūdens nozīme bērna organismā

Cilvēkā organisms sastāv no 70 procentiem šķidruma. Tas mums ir nepieciešams veiksmīgai organisma funkcionēšanai. Nepietiekams ūdens daudzums var ietekmēt bērna fizisko un emocionālo pašsajūtu, samazināt koncentrēšanās spējas, kā arī izraisīt galvassāpes. Cik daudz šķidrums bērnam ir jālieto, kā viņu pieradināt dzert ūdeni un kuru ūdeni labāk izvēlēties, skaidro uztura speciāliste Svetlana Aleksejeva.

Aleksejevas pieredze liecina, ka bērni ne vienmēr jūt slāpes, tāpēc viņi regulāri un nelieliem malkiem ir jāradina pie ūdens dzeršanas. Tāpat būtu jāseko līdzi tam, lai pa dienu tiek uzņemts pietiekams šķidruma daudzums. Uztura speciāliste piebilst, ka svarīgi ir ne tikai kontrolēt, cik daudz šķidruma uzņem bērns, bet arī skaidrot, kāpēc ieteicams dzert – vecāki nespēj būt blakus ikvienu dzīves mirkli, lai pārliecinātos par to, ko tieši viņa bērns dzer.

Nepieciešamais ūdens daudzums

Pasaules Veselības organizācijas rekomendācija vēsta, ka nepieciešamai šķidruma daudzums bērna organismā ir atkarīgs no vairākiem parametriem: vecuma, svara un auguma, aktivitātes līmeņa, gaisa temperatūras un mitruma. Svarīgi ir arī tas, cik šķidruma cilvēks uzņem kopā ar maltīti. Ūdenim uzturā ir liela nozīme, un ir svarīgi sekot līdzi tam, ko bērns ir apēdis – sviestmaizi vai arbūza šķēli. Taču četru līdz astoņus gadus vecam bērnam jāuzņem vidēji 1,6 l šķidruma dienā, no kuriem 1,1 līdz 1,3 litriem jābūt ūdenim. Turpretim no deviņiem līdz 13 gadiem stājas spēkā dzimumatšķirības – puišiem ieteicams dzert 1,5 – 1,7 litrus šķidruma, bet meitenēm – 1,3 līdz 1,5 litrus. Liela nozīme ir ne tikai ūdens daudzumam, bet arī tā kvalitātei, pārliecināti eksperti.

Ūdens – labākais šķidruma avots bērnam

Bieži vien bērni, īpaši jaunākā vecuma, nevēlas dzert ūdeni, pieprasot to saldināts ar sīrupu. Tāpat viņi labprāt dzer arī citus saldinātos dzērienus - sulas un limonādes. Uztura speciāliste Svetlana Aleksejeva iesaka nepieļaut šādas situācijas: "Saldināti dzērieni – sulas un limonādes – ir tādi paši saldumi kā konfektes un kūkas. Tie satur daudz cukura, kas bērna organismam nozīmē tukšas un nevajadzīgas kalorijas, kā arī var veicināt šķidruma zudumu. Ceturtdaļa (25 procenti) Latvijas bērnu cieš no aptaukošanās, tāpēc no liekām kalorijām ir jāizvairās." Zinātnieki ir pierādījuši, ka pārmērīgi liels saldinātu gāzētu dzērienu patēriņš ne tikai palielina aptaukošanās risku, bet arī var veicināt kaulu trauslumu un lūzumus.

Ieteikumi, kā pieradināt bērnu dzert ūdeni

"Protams, pieradināt bērnu pie ūdens, kad jau ir izveidojusies patika pret saldumu, ir ļoti grūti. Taču ir jāmeklē kompromisi – pievienot ūdenim citronu un piparmētras, dzērvenes, zemenes vai ābolu, kā arī citas dabīgas sastāvdaļas," stāsta Svetlana Aleksejeva. Der arī dzērieni ar dabiskām garšām. Dzeramā ūdens "Venden" ražotāju rīkotā aptauja liecina, ka īpašu popularitāti iemantojis ūdens ar citronu – to izvēlas 54 procenti aptaujāto, vēsta uzņēmuma pārstāve Marija Vorkule. "Dabiski saldināts ūdens nesatur krāsvielas, cukurus un kalorijas. Tas ir veselīgs risinājums treniņiem un skolai, kad iedot līdzi ūdeni ar augļiem un ogām nav parocīgi," papildina uztura speciāliste.

Pareiza ūdens izvēle

Pat ja bērns labprāt dzer tīru ūdeni, ir jāzina dažas nianses. Ne visi vecāki ir informēti par to, kādu ūdeni vislabāk izvēlēties – minerālūdeni, avota ūdeni vai dzeramo ūdeni. Starp visiem ūdens veidiem pastāv nozīmīgas atšķirības — minerālūdeni iegūst no dziļiem pazemes urbumiem un uzturā lieto neapstrādātu. Tāpat tas satur daudz vērtīgu sāļu un minerālvielu, kā arī saglabā visas dabas dotās labās īpašības. Savukārt avota ūdens, kas ir no pazemes urbumiem nācis saldūdens, neprasa papildu apstrādi, izņemot mehānisku daļiņu atfiltrēšanu. Arī avota ūdens satur minerāļus un sāļus, bet ne tik daudz, cik minerālūdens. Trešā ūdens kategorija – dzeramais ūdens – ir tāds ūdens, ko iegūst no jebkāda piemērotā avota: no nedrošām upēm un ezeriem līdz pat pilsētas ūdensapgādes sistēmai. Šī iemesla dēļ ražotājs dzeramā ūdens attīrīšanai pieiet ļoti nopietni un attīra to no kaitīgiem ķīmiskajiem piemaisījumiem un mikroorganismiem atbilstoši visiem standartiem.