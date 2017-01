Noteikumi mammām, kuras atbalsta Montesori pedagoģiju

Mammas alkst uzzināt, kā kļūt par labu mammu, kā nepieļaut kļūdas audzināšanā, kā bērnam palīdzēt augt harmonijā un sasniegt pašrealizēšanās spējas. Droši vien, tādēļ pēdējos gados tiek novērota tik milzu interese par agrīnās attīstības metodiku, bērnu attīstošajiem centriem jeb bēbīšu skoliņām, spēlēm un nodarbēm ar bērnu teju jau no viņa pirmās dzīves dienas.

"Man nav nekas pret bērna agrīnu attīstību, tieši pretēji – tas ir brīnišķīgi, ja mamma interesējas par bērna attīstības un psiholoģijas tēmām. Mums ir parādījusies iespēja un laiks mācīties būt par vecākiem. Tomēr pēdējā laikā bērna agrīnās attīstības tēma radījusi arī daudz pārdomu, un daudzi vecāki šajā informācijas jūrā var apmulst. No vienas puses, protams, tam visam ir komercijas zemteksts, bet no otras – pārmērīgas vecāku ambīcijas. Bet ja uz situāciju paraugās no citas puses, mēs redzam, ka galvenā agrīnās attīstības metodiku ideja ir interese par bērna personību, ticība ikviena bērna spējām, cieņpilna attieksme pret mazo cilvēciņu," "Ihappymama" skaidro pedagoģe un mamma Jūlija Korža.

Un visā šajā procesā ir jābūt mēra sajūtai, un zelta vidusceļa likumu neviens vēl nav atcēlis. Lai nekristu galējībās, ir jāņem vērā bērna vajadzības. Tieši tādēļ arī tik daudz vecāku izvēlas Montesori metodiku, kurā daudz uzmanības tiek veltīta bērna mūsdienīgai attīstībai, bet audzināšana un mācīšanās balstās uz katra bērna individuālo attīstības tempu. Nevajag uzskatīt, ka Montesori metode aprobežojas tikai ar īpašu grupu apmeklēšanu. Ir ļoti svarīgi, lai vecāki šīs pedagoģijas metodes īstenotu arī mājās, uzsver Korža.

Īpaši svarīgi tas ir mammām, kurām nav iespēju vest bērnu uz Montesori pedagoģijas bērnudārziem, bet ir liela vēlme praktizēt šo metodiku mājās. Lūk, pedagoģe piedāvā iepazīties ar 15 ieteikumiem tām mammām, kuras vēlas bērnu audzināt pēc Montesori metodikas mājas apstākļos!

Nebaidies bērnā audzināt patstāvību, ļaut viņam izvēlēties, ar ko un cik daudz nodarboties, ko vilkt un ko ēst.

Atceries, ka kļūdas – tās ir iespējas attīstībai, nevis neveiksme. Necenties bērnam norādīt uz viņa pieļautajām kļūdām.

Ļauj bērnam pašam izdarīt secinājumus, nesteidzies piedāvāt savu palīdzību, ja tev to nelūdz.

Cieni bērna emocijas. Viņam ir tiesības gan uz sliktu garastāvokli, gan negatīvām emocijām. Necenties tās apslāpēt, bet palīdzi tām tikt pāri.

Vēro savu bērnu. Tas palīdz uzzināt par viņa interesēm, attīstīt viņa talantus.

Nesalīdzini viņu ar citiem bērniem. Tavs bērns ir unikāls, un viņam ir savs attīstības ceļš.

Pieņem savu bērnu tādu, kāds viņš ir.

Parūpējies par attīstošu vidi mājās. Montesori metodikā tas nozīmē, ka bērnam apkārtējā vidē ir ērti un komfortabli: piemērota izmēra mēbeles, drošība, iespēja patstāvīgi paņemt savas lietas un pagatavot sev vienkāršu ēdienu.

Tev ir jāzina par bērna attīstības sensitīvajiem periodiem. Tas tev palīdzēs izvēlēties piemērotas spēles un nodarbes kopā ar bērnu, balstoties uz viņa vajadzībām.

Foto: Shutterstock

Bērnam ir jāpiedalās mājas darbu veikšanā jau no mazotnes. Vingrinājumi no praktiskās dzīves Montesori pedagoģijā ieņem īpašu vietu. Tā ir ne tikai pieradināšana pie kārtības, bet arī uzmanības, sīkās motorikas, patstāvības un precizitātes attīstība.

Uzslavas un sodīšana Montesori pedagoģijā netiek lietotas. Esi ar šīm divām lietām uzmanīgs. Visupirms bērnam it visā ir nepieciešama iekšējā motivācija. Nepadari bērnu atkarīgu no tavām domām.

Mācies pacietību un mieru. Tas nav viegli, taču bērns vēlas sagaidīt stabilitāti un pārliecību no saviem vecākiem.

Uzturi mājās kārtību. Bērnam ir grūti koncentrēties, ja apkārtējā vide apkārt ir nekārtībā.

Bērnam ir jābūt pienākumiem un arī tiesībām. Noteikti izstrādā robežas.