Olas bērna ēdienkartē: kad, cik daudz un kāpēc

Pēc pāris dienām Lieldienas , bet patiesībā jau olas mēs ēdam ne tikai šajos svētkos. Tādēļ, aktualizējot tematu, piedāvājam uzzināt, no kāda vecuma bērna ēdienkartē var ieviest olu, cik daudz un kādā veidā to vislabāk bērnam piedāvāt. Un galu galā - kas vērtīgs olās atrodams. Par to stāsta Gita Ignace, sertificēta uztura speciāliste.