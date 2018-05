Par daudz rotaļlietu: kā cīnīties ar milzīgo mantu kalnu

Vairākas kastes ar rotaļlietām, no kurām daļa pat netiek izmantota, taču kāds ciemiņš allaž atnes ko jaunu. Reizēm arī paši vecāki grēko, arvien pirkdami jaunas mantiņas, ar ko atvasei spēlēties, labi zinot, ka mājās jau līdzīgas stāv, pamestas kaut kur plaukta stūrī.

Portālā "Very Well Family" izskaidrots, ka, lai arī vecāki mīl savu bērnu un vēl viņam labāko, paši drīz vien attopas istabā, kas līdz potītēm pilna ar dažādām mašīnītēm, mīkstajām mantiņām, puzles gabaliņiem un klucīšu torņiem. Un tas pat nav viss bērna spēļmantiņu arsenāls, jo daļa joprojām atrodas kastē. Ko iesākt ar rotaļlietām? Bērnam jau sen parādījies konkrēts favorīts rotaļlietas izskatā un par pārējām veiksmīgi aizmirsts, citas salūzušas, puzlei kāds gabaliņš trūkst...

Iespējams, vērts apdomāt atbrīvošanos no rotaļlietām. Nē, tas nenozīmē uzreiz piekrāmēt pilnu atkritumu maisu un izmest spēļmantiņas ārā uz neatgriešanos. Rūpīgi pārcilā katru mantiņu, ar ko bērns nav pēdējā laikā spēlējies vai par ko neizrāda interesi. Ja tā vēl ir vesela, neviens ritentiņš mašīnai netrūkst, lellei nav izrauta roka vai mīkstajai mantiņai acis, deguns un mute ir vietā, varbūt šīm rotaļlietām otro dzīvi var piešķirt kāds cits bērns. Sazinies ar kādu labdarības organizāciju, kas palīdz sarūpēt apģērbu un rotaļlietas tiem bērniem, kam tas visvairāk nepieciešams. Tā tu būsi sagādājis kādam prieku un atbrīvojis sava bērna mantu kastē vietu. Vēl labāk, ja par to, kurai mantiņai lemts palikt, bet kurai teikt "atā", vari konsultēties ar pašu bērnu. Piemēram, nostādi rindā piecas rotaļlietas un jautā, kurām trim palikt. Tādējādi bērns varēs izvēlēties un sapratīs, ar kurām mantiņām viņš vairāk spēlējies un kuras vēlas paturēt. Taču, ja bērns pēc laika sabēdājas par to, ka iemīļotā mašīna aizceļojusi citur, atceries, ka šāda uzvedība pāries tāpat kā sākotnējā sajūsma par uzdāvināto spēkratu, tātad – ātri.

Taču var iztikt arī bez atbrīvošanās no rotaļlietām, mainot vien to izvietojumu istabā. Vai esi ievērojis, kāpēc tur parasti veidojas savdabīgs kaujas lauks? Iespējams, tāpēc, ka visas mantiņas ir saliktas kastē, taču bērnam tajā ir grūti atrast tobrīd nepieciešamo rotaļlietu. Varbūt būs vieglāk, ja tās izkārtosi plauktos, kur bērnam būs redzams, kas tajos atrodas? Vari veidot tematiskos plauktus, piemēram, mīkstajām rotaļlietām, spēļu mašīnītēm, figūrām un citus. Tad arī bērns varēs atpazīt, kurā plauktā liekama attiecīgā manta.

Foto: Shutterstock

"Very Well Family" ieteikts izveidot mantiņu rotāciju, ik pa laikam bērnam piešķirot grozu ar dažādām lietām, ar kurām spēlēties, lai tās neapniktu. Ikdienā bērnam pieejamas visas rotaļlietas, un nebūt ne ar katru var pagūt izspēlēties. Varbūt tieši pārmaiņas ir tās, kas nepieciešamas, lai ģimenes jaunākā atvase varētu novērtēt viņam pieejamo rotaļlietu klāstu un izdomāt, kā likt lietā katru no tā.

Pērc mazāk rotaļlietu. Tik vienkārši, vai ne? Jau pirmajos dzīves mēnešos ģimenes locekļi, radinieki un draugi sadāvina tik daudz rotaļlietu, ka šķiet – izpirkta puse veikala. Kā gan mazulis var ar visām tām paspēlēties? Bērnam pieaugot, vecāku skapjaugšā noteikti būs palikusi kāda sen dāvināta dāvana, kas nav pat atvērta un kur slēpjas kārtējā muzikālā rotaļlieta. Tāpēc, lai samazinātu ienākošo mantiņu skaitu, turpmāk vari veidot tematiskās dzimšanas dienas, atsakoties no dāvanām rotaļlietu veidā, bet viesiem lūdzot papildināt bērna budžetu kādam sen lolotam sapnim, piemēram, akvaparka apmeklējumam, vienai konkrētai rotaļlietai vai jebkam citam.