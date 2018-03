Par naudu nopirkt laipnāku attieksmi? Kāda jēga no līgumvecmātes

Dzemdības ir smags darbs, kam jāgatavojas laikus, tā uzskata vecmātes, bet nereti nākas dzirdēt gadījumus, kad sieviete dzemdību laikā nav spējusi atrast kopīgu valodu ar vecmāti, un tad bērniņa nākšanas pasaulē mirklis izgaismojas ne tik skaistās emocijās. Dzemdētāja vai viņas tuvinieki pārmet vecmātei, vecmāte, iespējams, pārmet sievietei, kura nav bijusi gatava šim atbildīgajam mirklim.

Stāstu ir daudz, arī portālā "Cālis" ir gana šādu dzemdības pieredzes aprakstu – gan pozitīvie, gan ne tik ļoti, bet šoreiz piedāvājam iepazīties ar praktizējošas dūlas apmācībā un zīdīšanas konsultantes Janas Biezās skatījumu par tēmu – līgumvecmātes un kāda no tām jēga. Jana veido blogu un labprāt ar savām pārdomām dalās arī ar "Cālis" lasītājiem (fotogrāfijām pie raksta ir tikai ilustratīvs raksturs – red.).

"Esmu dūla, un viens no maniem darba uzdevumiem ir atbalstīt sievieti dzemdībās. Dodos līdzi sievietei uz dzemdību nodaļu, kad dzemdības ir sākušās, atbalstu viņu emocionāli, praktiski, informatīvi un fiziski. Katrā šādā pieredzē, protams, ceļi krustojas arī ar vecmāti.

Šoreiz vairāk gribu vērst uzmanību tam, nevis ko es kā dūla daru, bet kāda jēga no līgumvecmātes. Kamdēļ man svarīgi to rakstīt? Jo pazīstu vairākas tiešām fantastiskas vecmātes, kuras savu darbu darīs tieši tikpat atbildīgi un iejūtīgi kā ar līgumu, tā arī bez tā. Ar šo vēlos izskaidrot, kas ir tas būtiskais, ko sniedz līgums ar vecmāti un kliedēt nepareizo priekšstatu, ka, slēdzot līgumu, tu nopērc labāku attieksmi un iejūtību, kuru citā gadījumā no šīs vecmātes nesaņemtu.

Tās vecmātes, kuras es pazīstu, un kuras slēdz līgumus, būs tieši tikpat mīļas, iejūtīgas, atbalstošas un profesionālas arī tad, ja vienkārši gadīsies viņas maiņā, bez noslēgta līguma. Otrs iemesls kamdēļ šo rakstu – nereti sieviete izsapņo burvīgu dzemdību plānu, dabisku ritējumu, bez medicīniskām manipulācijām utt., bet neparūpējas par to, lai visu izsapņoto saņemtu. Nepietiek tikai ar ideālā dzemdību plāna uzburšanu, apzinātu gatavošanos tam, bet jāparūpējas arī par atbalsta personām, ar kuru palīdzību iespējams izsapņoto realizēt.