Pārtikas produkti, kas mazuļiem var radīt aizrīšanās risku

Līdz trīs gadu vecumam bērns lielākoties izzina pasauli ar muti, visu mēģina nogaršot. Tomēr ir produkti, ar kuriem ir visai liels risks aizrīties. "Rimi bērniem" eksperte, ārste pediatre Sanita Mitenberga skaidro, kam īpaši jāpievērš uzmanība mazu bērnu vecākiem.

Nerunāšana ar pilnu muti un neskraidīšana apkārt ar ēdienu mutē samazina risku aizrīties. Bet ir arī statistika, ar kuru iepazīties būs noderīgi mazuļi vecākiem, lai atsevišķiem našķiem pievērstu īpašu uzmanību. Amerikas Pediatrijas akadēmija ir apkopojusi to produktu topu, kuru dēļ ASV vismaz viens mazulis dienā iet bojā. Tie ir produkti, kurus bērni ēd ikdienā.

Burkāni un āboli

Veselīgais oranžais dārzenis maziem bērniem, kam vēl nav kārtīgi attīstījušās košanas prasmes, var izrādīties bīstams. Burkānu pirms ēšanas iesaka labāk sarīvēt. Tas pats attiecas uz āboliem un citiem augļiem, kurus pirms došanas bērnam labāk sagriezt mazākos gabaliņos.

Vīnogas, saulespuķu un citas sīkās sēklas

Bīstamākā vīnogas daļa ir sīkās sēkliņas. Vīnogas iesaka sadalīt četrās daļās un noteikti izņemt sēkliņas. Norītās sēkliņas var pielipt pie barības vada un radīt elpošanas traucējumus. Tas pats attiecas uz visām citām sīkām, lai arī veselīgām sēklām – saulespuķu, sezama sēklām u.tml.

Rieksti un zemesriekstu sviests

Cietie, drupanie rieksti ir paaugstinātas bīstamības našķis. Ja tādu apaļu riekstu norij veselu, ir ārkārtīgi liels risks nosmakt. Vecāki tiek brīdināti arī par īpaši lipīgo un staipīgo zemesriekstu sviestu, ko labāk pasniegt uz krekeriem (bet ne uz mīkstas maizes!) – tādējādi šo masu ir vieglāk sakošļāt.

Maršmalovi

Arī Latvijā uz ugunskuriem arvien biežāk cepam un ēdam saldos, mīkstos zefīrus maršmalovus. Saldā, lipīgā un karstā masa burtiski var piecepties pie bērna maigās mutes gļotādas, atstājot nopietnus apdegumus, tāpēc ar tiem jābūt īpaši uzmanīgiem.

Sūkājamās konfektes un apaļās košļājamās gumijas

Zirnīšu veida konfektes vai līdzīgi sūkājamie saldumi, to skaitā košļenes, var tikt ievilktas elpceļos runājot vai smejoties. Cienājot bērnus ar šiem našķiem, neļauj viņiem, tos baudot, skraidīt apkārt un dauzīties.

Cīsiņi

Mazuļi aizrijas ar desiņām mīklā jeb hotdogiem. Lai mazinātu risku, vecākiem ieteikts desiņu sagriezt gareniski un pēc tam vēl sadalīt neregulāras formas un dažāda izmēra gabaliņos.

Čipsi un popkorns

Nemaz nerunājot par to, ka šādas ātrās uzkodas ir neveselīgas, sauss un drupans ēdiens ir paaugstināta riska produkts arī aizrīšanās iespējamības dēļ – tas pielīp aukslējām. Tāpēc bērnu speciālie cepumi tiek ražoti tā, lai tie ātri izšķīstu mutē un neradītu šādus riskus.

Bērna barošana ar pudelīti

Neatkarīgi no tā, vai pudelītē ir ūdens, piens vai kāds cits šķidrums, ir ļoti svarīgi, lai knupītis atbilstu bērna vecumam. Ja mazulis ēd ātri, bet no knupīša piens tek pārāk strauji, bērns sarijas gaisu, tad to atgrūžot, un tā var aizrīties, un tas jau ir apdraudējums dzīvībai, – norāda ārste.

Ko darīt, ja jūsu bērns ir aizrijies un neelpo

Svešķermeni no mutes izņem tikai ar saliektu pirkstu, jo ar taisnu pirkstu var to iestumt dziļāk rīklē.

Zīdaini vai mazu bērnu uzliec sev uz apakšdelma ar seju uz leju un uzsit viņam ar plaukstu starp lāpstiņām – tas izraisīs klepu, un svešķermenis, iespējams, tiks atklepots.

Lielākiem bērniem galvu turi slīpi uz leju. Ja tu uzreiz nevari satvert svešķermeni, uzsit ar plaukstu bērnam starp lāpstiņām, līdz viņš sāk klepot. Intensīva manipulēšana mutes dobumā var veicināt priekšmeta iestumšanu dziļāk rīklē.

Ja svešķermenis jau iekļuvis bērnam rīklē vai balsenē, nekavējoties izraisi bērnam klepošanu, uzsitot vairākas reizes ar plaukstu starp lāpstiņām. Vislabāk tas izdosies, ja bērna galva un ķermeņa augšdaļa būs nedaudz noliekta uz priekšu.

Bērniem, kuru elpošanas ceļos ir bijis svešķermenis, pat ja to izdevies veiksmīgi izklepot, nepieciešama medicīniska izmeklēšana. Var gadīties, ka atsevišķas svešķermeņa daļas vēl palikušas elpošanas ceļos un var izraisīt savainojumus vai iekaisumus.

Šajā rakstā atradīsi vēl plašāku informāciju, kādi ir bērna aizrīšanās riski un kādai būtu jābūt vecāku rīcībai, ja nelaimes gadījums – aizrīšanās – jau noticis.