Pasaulē ikkatras 40 sekundes pazūd kāds bērns: svarīgākās lietas, kas jāiemāca vecākiem

Visā pasaulē ikkatras 40 sekundes pazūd kāds bērns, bet statistikas dati norāda, ka tikai 115 bērni tiek nolaupīti no savām ģimenēm. Katrā ziņā, doma par to, ka tu varētu pazaudēt savu bērnu, ir šausminoša, bet nereti tomēr tā notiek arī tepat Latvijā. Diemžēl arī ar sliktām beigām.

Drošība ir pirmajā vietā, tādēļ piedāvājam "Parents" apkopotās piecas lietas, kuras tev būtu jāiemāca savam bērnam, lai viņš zinātu, kā rīkoties, ja nu tomēr mazais ir nomaldījies vai pazudis.

Māci bērnu nedoties nekur ar svešinieku

Lai gan lielākā daļa informācijas ir domāta bērniem no piecu gadu vecuma, tomēr eksperti uzskata, ka par drošību ir nepieciešams runāt arī ar jaunākiem bērniem. Nekad nav par agru, un bērns nekad nav par jaunu, lai tu viņam sniegtu šāda veida informāciju, galvenais ir to darīt pareizi un piemēroti, atkarībā no bērna vecuma.

Pirmsskolas vecuma bērni gan praktiski vispār nepaliek vieni bez tavas uzraudzības un vieni nekur nedodas, tomēr arī mazam bērniņam ir jāzina, kā rīkoties, ja gadījumā viņš tiek nošķirts no tevis publiskā vietā.

Kamēr lielākā daļa vecāku saviem bērniem māca nekad nerunāt un nekur nedoties ar svešinieku, bērnu sapratne par šo konceptu ir diezgan miglaina. Mazi bērni svešinieku var uzskatīt par tādu, kurš ir biedējošs vai slikts, tāpēc arī draudzīgu un jauku personu tie varētu redzētu kā draudu.

Mācīt bērnam nerunāt ar svešiniekiem ir diezgan liela kļūda. Tā vietā vajag iemācīt nekur nedoties ar svešinieku, pirms nav saņemta vecāku piekrišana. Tā ir pirmā mācība, kas jāapgūst bērnam, kad uzsāc sarunas par drošību ar savu atvasi. Tas ir noteikums, kas viegli saprotams pat vismazākajiem.