Pazīmes, pēc kurām sapratīsi – tavs pusaudzis smēķē

Lūk, "Vospitaj" piedāvā iepazīties ar speciālistu ieteiktām pazīmēm, pēc kurām savas aizdomas vainu apstiprināsi vai atviegloti varēsi uzelpot, ka smēķēšana nav kļuvusi par tava bērna nelāgo nodarbi!

Kā atpazīt pusaudžu atkarības, uzzini rakstā šeit, kur padomus sniedz Labklājības ministrijas speciālisti. Bet te atradīsi vecāku pieredzes stāstu par narkotiku postu.

Smaka

Cigarešu smaku no mutes var neitralizēt ar košļājamo gumiju, elpu atsvaidzinošiem līdzekļiem, zobu pastu, bet pēc dūmiem smirdošu apģērbu un matus – to visu var novelt uz draugiem. Bet, lūk, smaka, kas nāk no rokām (labročiem – no labās, kreiļiem – no kreisās), skaidri norāda uz to, ka tavs bērns ir pazīstams ar smēķēšanu.

Košļājamā gumija

Šī pazīme ir saistīta ar iepriekšējo. Jā, visiem bērniem patīk košļenes. Bērniem, nevis pusaudžiem. Komunicēt ar vienaudžiem, īpaši pretējā dzimuma, ar skolotājiem, treneriem, neizņemot košļeni no mutes ne uz minūti, neskaitās īpaši prestiži. Turklāt, kāpēc gan to košļāt katru reizi, atgriežoties mājās? Jo īpaši šī pazīme attiecas uz bērniem, kas iepriekš nemaz tik ļoti nebija iecienījušo košļājamās gumijas, bet nu bez tām nevar iztikt. Tas liek aizdomāties.

Nauda

To, cik daudz tu dod kabatasnaudu, tu jau zini. Tālāk jau ir vienkārša matemātika. Visticamāk, tavs bērns nesmēķēs nekādas lētās cigaretes. Tātad, viņam vajadzēs diezgan daudz naudas. Ievies slepenu blociņu un painteresējies, cik skolā maksā pusdienas (ja bērns neēd, piemēram, brīvpusdienas), cik maksā kāds našķis, kuriem viņš it kā tērē naudu. Un pievērs pastiprinātu uzmanību, vai patiešām tavam bērnam tik ļoti garšo šokolādītes un citas lietas, ko viņš it kā katru dienu tādos daudzumos skolā iegādājas. Citiem vārdiem sakot, paseko, kur nauda tiek tērēta un vai realitātei atbilst bērna nosauktās cenas skolas ēdināšanas vietās.

Izvairīšanās no fiziska kontakta

Īpaši tas attiecas uz meitenēm, kuras tradicionāli ir daudz maigākas, mīļākas. Iemesls tam, ka tava meita ne tikai tevi vairs neapskauj pati, bet arī izvairās no tevis iniciētiem apskāvieniem, ir signāls par to, ka viņa baidās tikt atmaskota. Pat 100 reižu nomazgājot rokas, iztīrot zobus un izvēdinot apģērbu, aizdomīgs un emocionāls pusaudzis nervozē – ja nu pēkšņi viņš būs kaut ko palaidis garām un vecāki sapratīs, ka viņam ir uzradies šis kaitīgais ieradums?

Draugi

Pasaki. kas ir tavi draugi un es pateikšu, kas esi tu. Jeb – pusaudžu bara instinkts ir aksioma, kurai pierādījumus nevajag. Tas ir cilvēka dabā. Ja tava bērna draugi smēķē, esi gatavs, ka arī tavējais kritīs grēkā.