Pēc trīs jau būs par vēlu: 10 svarīgas prasmes, kas bērnam jāiemāca jau mazotnē

Mācīties, bērnam vēl nesasniedzot trīs gadu vecumu? "Kāpēc gan bērnam atņemt bērnību!" – kāds gribēs iebilst. Tomēr nesteidzies izdarīt secinājumus un pacenties izlasīt visu līdz galam, lai saprastu, par kādām prasmēm būs stāsts.

Šīs zināšanas, kurām pievērsīsim uzmanību šajā rakstā, atšķiras no skolā iegūstamajām prasmēm. Tās bērna dzīvē ieliek pamatu viņa uzvedībai, savstarpējām attiecībām ģimenē, norāda speciālisti portālā "Mama-like".

Tu savam mazulim saki: "Padalies ar brāli ar cepumiņu", "Kad kaut ko lūdz, saki "lūdzu"", "Neaiztiec šo tasīti, tā ir karsta". Bet šīs jau arī ir zināšanas! Tu skaidro, kas ir labi un kas ir slikti. Un arī šīs ir zināšanas. Sarunājoties ar bērnu, lasot viņam grāmatiņu, pastaigājoties pa parku – tu nemitīgi bērnu māci. Lūk, 10 vērtīgas prasmes, kas bērnam būtu jāiemāca jau agrīnā bērnībā!

Rūpes par tuviniekiem

Šī īpašība bērnā būtu "jāieliek" jau kopš dzimšanas. Tieši mamma un tētis bērna pirmajos dzīves gados sniedz tik daudz mīlestības, rūpju un uzmanības, ka viņš neapzināti jūt – citādāk nemaz nevar būt. Uz grīdas nokrīt lācēns, un vecāki saka, ka viņam sāp un tas ir jāpažēlo. Pastaigas laikā ar maizes drupačiņām tiek baroti putniņi, jo tie ir izsalkuši. Tādā veidā mazulis saprot – par citiem ir jārūpējas.

Esmu vainīgs

Atvainošanās vārdus grūti pateikt pat pieaugušajam. Bet bērnam? Viņš nesaprot, ka kādu var aizvainot vai kādam nodarīt sāpīgi. Neatstāj šādas situācijas bez uzmanības. Paskaidro, kur bērnam nebija taisnība, bet neaizvaino viņu. Ar laiku viņš iemācīsies atzīt savas kļūdas.

Foto: Shutterstock

Pieklājība

Ģimenes dialogos, lūgumos pastāvīgi jāskan vārdiem "paldies", "lūdzu", "labrīt", "arlabunakti". Tādā veidā šie vārdi automātiski, absolūti neapzināti iesēžas bērna valodas lietojumā. Jau bērnībā iemācot pieklājību, tā bērnam palīdzēs arī pieaugušā vecumā, adaptējoties jebkurā situācijā. Plašāk par to, kā bērnam iemācīt labas manieres, lasi šeit.

Tīrība – veselības pamats, kārtība visupirms

Personīgās higiēnas noteikumi, akurāts ārējais tēls, kārtība mājās, savu mantu sakārtošana jau kopš agrīna vecuma. Sākumā vecākiem ieteicams nemitīgi atgādināt par nepieciešamību tīrīt zobus, mazgāt rokas, akurāti salikt savas drēbītes. Bet jau vēlākā vecumā šīs darbības bērns veiks automātiski.

Komunikabilitāte

Atrodoties sabiedrībā, mēs nevaram iztikt bez komunicēšanās. Palīdzi bērnam apgūt šīs prasmes, iemāci iepazīties, nodibināt draudzību. Te labi vari palīdzēt lomu spēles, rotaļāšanās ar citiem bērniem. Kamēr tu esi mājās ar bērnu un vēl neesi viņu sācis vest uz bērnudārzu, neļauj bērnam ilgstoši spēlēties vienatnē, velti savu laiku, paspēlējoties divatā.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Drošības likumi

Bīstamās situācijās, kad bērnam vai viņa veselībai var tikt nodarīts kāds kaitējums, lieto to pašu "nedrīkst", par kura lietošanu vecākus nereti rāj bērnu psihologi. Iemāci bērnam, kur un kad viņam jābūt uzmanīgam. Pastāsti par uguns, asu priekšmetu, karstas tējas bīstamību, par to, ka nedrīkst spēlēties uz ielas braucamās daļas. Neaizmirsti atgādināt par to, ka nedrīkst sarunāties un iet līdzi nepazīstamiem cilvēkiem. Ja palaidīsi garām šo iespēju brīdināt par potenciālajiem riskiem, situācijas var būt ļoti nepatīkamas.

Mans-svešs

Paskaidro bērnam, ka mājās bez viņa mantām ir arī tādas, kas pieder tētim un mammai, vecākajai māsai vai brālim. Ir priekšmeti, kurus aiztikt nedrīkst. Daudz grūtāk ir izskaidrot, ka ir arī "ne viņa" rotaļlietas. Lai tās paņemtu, ir jāprasa atļauja tam, kam manta pieder. Izmanto visas metodes, lai bērnu pārliecinātu šo ievērot, pretējā gadījumā tu izaudzināsi egoistu.

Dalīties

Šis ir kā turpinājums iepriekšējam punktam. Nereti citi bērni arī interesējas par tava mazuļa rotaļlietām. Mēdz būt situācijas, kad ir jādala konfekte. Visgrūtākais variants – sagatavot dzimšanas dienas dāvanu citam bērnam. Vienīgais šīs prasmes – dalīties – veids ir vārdi. Un nekas, izņemot vārdus un pārliecināšanu. Tikai vecāki šo bērnam varēs izskaidrot vislabāk. Kā bērnam iemācīt būt dāsnam, lasi te.

Preču-naudas attiecības

Ar ekonomikas teorijas pamatiem tava atvase iepazīsies vēlāk. Bet par to, ka rotaļlietas un gardumi nerodas jebkurā brīdī un nezin no kurienes, ir jāstāsta jau bērnībā. Bērnam ir jāzina, ka bez izklaidēm ģimenei ir nepieciešamas arī "nevajadzīgas" lietas: ēdiens, apģērbs, jāmaksā rēķini un citas "nezināmās" lietas. Ja ir iespēja, neņem bērnu līdzi uz veikalu. Pretējā gadījumā esi gatavs kaprīzēm: "Nopērc!"

Foto: PantherMedia/Scanpix

Ikviena lieta jānoved līdz galam

Bērni vecumā līdz trīs gadiem bieži vien pamet visu darāmo, neko nepabeidzot. Viņiem vēl ir ļoti vājas uzmanības koncentrēšanas prasmes, tādēļ šī vecuma mazuļi viegli novēršas no iesāktā un "pārslēdzas" uz citu nodarbošanos. Viņu acīs izmētātais konstruktors izskatās kā kaudze ar lietām. Palīdzi viņam, paveicot darbiņu kopā. Bet pēc pabeigšanas noteikti paslavē, ļauj sajust viņa nozīmīgumu.

Tavs bērns – esi tu pats, tavs turpinājums. Tikai "pliki" vārdi, kuriem neseko vecāku piemērs, neko nenozīmē. Stāstot par kārtību, atrodoties blakus netīro trauku kaudzei, tu nekādi bērnu nepārliecināsi par tīrības un kārtības nepieciešamību. Pareiza audzināšana un personīgais piemērs – lūk, tie ir panākumu pamati!