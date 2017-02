Pediatre nosauc vienkārši ievērojamus noteikumus, kas palīdzēs bērnam ātrāk izveseļoties

Galvenais uzdevums šādā situācijā – iespējami ātrāk atveseļoties, būt atkal uz strīpas un atgriezties skolā vai bērnudārzā. Par to, kādus noteikumus bērnu slimošanas laikā būtu jāievēro vecākiem, "Detimail" stāsta pediatre un mamma Oļesja Butuzova.

Nenodarbojies ar pašārstēšanu

Tieši pašārstēšanās aptuveni pusē no visiem saslimšanas gadījumiem ir iemesls ieilgušām bērnu slimībām. Mammas izmēģina tautas metodes, seko gadījumiem "mums jau tā bija", pašas piemeklē zāles, kas bieži vien ir vai nu pavisam, vai daļēji nepiemērotas, bet pa to laiku infekcija attīstās un uzņem apgriezienus.

Neizmanto temperatūru pazeminošus medikamentus tāpat vien

Daži vecāki tā paniko pie vismazākās temperatūras paaugstināšanās, ka uzreiz to sākt "sist nost". Un tiek lietots viss iespējamais – svecītes, sīrupi un ķermeņa mākslīga atveldzēšana. Diemžēl nereti šāda pieeja ir lāča pakalpojums mazulim. Lieta tāda, ka no dabas mums katram ir dots aizsargmehānisms – temperatūras paaugstināšanās laikā asinis ir kā baktēriju un vīrusu iznīcinātājas. Izmantojot temperatūru apzeminošus medikamentus, mēs organismam traucējam pašam pretoties infekcijai. Vēlies, lai bērns ātrāk tiktu uz kājām? Tad nesteidzies uzreiz dot zāles, kas "nositīs" temperatūru. Protams, te runa ir par temperatūru, kas nav dzīvībai bīstama. Bet plašāk par šo tematu, kā būtu jārīkojas gudriem vecākiem, lasi pediatra Edgara Medņa ieteikumus šeit.

Foto: Shutterstock

Gaisa mitrināšana

Kā norāda pediatre Butuzova, ir jāmin daži vārdi par gaisa mitrināšanu telpās. Reti kurš aizdomājas, ka ziemā aktīvā centrālapkures radiatoru darbība gaisu sausina. Un šī sausā gaisa rezultātā sausāka kļūst deguna gļotāda – degunā veidojas kreveles, kas apgrūtina elpošanu. Taču tā nav pati lielākā problēma. Galvenā bīstamība slēpjas tajā, ka deguns, lai pats sevi sāktu mitrināt, sāk pastiprināti izdalīt gļotādu – rodas vai pastiprinās iesnas. Turklāt šķietami bez iemesla (bet tas ir tieši no sausa gaisa) aizlikts deguna vai arī izdalījumi var saglabāties ilgu laiku.

Lai to nepieļautu, tiek rekomendēts lietot gaisa mitrinātājus. Un tas jālieto katru dienu, bet saaukstēšanās laikā jo īpaši. Tagad izvēles iespējas ir gana plašas, un gaisa mitrinātājus var noregulēt, kā vien nepieciešams. Var izmantot arī tautas metodi – uz radiatoriem izlikt slapjus dvielīšus vai citas drāniņas. Protams, šī metode prasīs no tevis papildu noņemšanos, jo ik pa laikam lupatiņas atkal nāksies samitrināt, bet arī šī ir pietiekami laba metode, kā telpas nodrošināt gaisa mitrumu.

Obligāts nosacījums – daudz šķidruma

Šis ir viens no vissvarīgākajiem noteikumiem ātrākam atveseļošanās procesam – šķidruma uzņemšana. Protams, te jārunā nevis par sulām un gāzētajiem dzērieniem, bet gan negāzētu ūdeni, kumelīšu tēju, kādu ogu morsu vai atšķaidītu kompotu. Ar lielu šķidrumu daudzumu mēs mehāniski attīrām bērna organismu no vīrusiem, baktērijām un vielmaiņas produktiem, kas kļūst par iemeslu intoksikācijai (sliktai pašsajūtai, augstai temperatūrai, galvas sāpēm utt.).

Saaukstēšanās gadījumā ļoti labi derēs dzērveņu morss, ko viegli pagatavot mājas apstākļos. Dzērvenes ir kā dabisks atntibiotiķis un antiseptiķis, un ogās ir arī daudz C vitamīna, kas, savukārt, ir labs palīgs imunitātes stiprināšanai. Par dzērveņu ogām un to labvēlīgo ietekmi plašāku informāciju atradīsi šeit.

Biežāk vēdini istabu

Svaigs gaiss ir vienas no labākajām zālēm. Tādēļ, lai ātrāk atjaunotu veselību normālā stāvoklī, bērnam pastāvīgi jābūt pieejamam svaigam gaisam. Kamēr ķermeņa temperatūra turas paaugstināta, ir ļoti svarīgi biežāk vēdināt istabu un gulēt pat pie nedaudz pavērta loga. Tiklīdz temperatūra nokrītas līdz + 37-37,5 grādiem pēc Celsija (ja vien ir normāla pašsajūta), var iziet ārā pastaigā. Protams, netiek rekomendēts skriet vai spēlēt kādas aktīvas spēles, kā arī kontaktēšanās ar citiem bērniem, lai, iespējams, viņus aplipinātu, bet mierīga pastaiga vai siltākā laikā pat maza pasēdēšana parkā uz soliņa un grāmatiņas palasīšana būs lielisks veids, kā ātrāk atveseļoties, rekomendē pediatre.

Foto: Shutterstock

Nebaro bērnu, ja viņš nevēlas ēst

"Domāju, ka vairums mammu tagad būs šokā no mana padoma, bet es rekomendēju atļaut bērnam neēst, ja viņš to nevēlas. Tas iedarbosies ceļā uz atveseļošanos. Organisms ir izsmelts, visu savu enerģiju tas virza uz to, lai tiktu galā ar slimību. Nevajag tā uzmanību novirzīt uz pārtikas pārstrādāšanu, ko bērns nemaz nevēlas. Tas ir absolūti normāli, ja bērns atsakās no zupas vai putras, daudz dzer un pirmās pāris dienas apēdīs tikai kādu jogurtu, ābolu vai tēju ar cepumiem. Nepārdzīvo un nepiespied! Netraucē organismam ātrāk atveseļoties," iesaka pediatre.