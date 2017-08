Pediatres ieteikumi, kā iemācīt bērnam gulēt vienam pašam

Trauksme, bailes, nedrošība ir vien daži no iemesliem, kas var likt bērnam no savas gultiņas pārkārtoties uz tavu guļamistabu un ieritināties siltajā un drošajā mātes azotē.

Par laimi, tu vari mainīt šo gulētiešanas paradumu. Pediatre Judita Ovensa portālā "Parents" dalās ar ieteikumiem, kā mudināt bērnu gulēt neatkarīgi jeb bez vecāku klātbūtnes.

Uzmanības novēršanas elementi

Atbrīvo savas atvases istabu no televizora, datora un citām elektroniskajām ierīcēm, lai radītu vidi, kas būtu piemērota gulēšanai. Pediatre stāsta:"Stimulācija skatīties televīziju vai spēlēt video spēles un šo ierīču radītā gaisma būtiski ietekmē bērna spēju aizmigt. Lai bērns aizmigtu, ir pieļaujams tikai nakts lampiņu apgaismojums."

Izveido gulētiešanas rituālu

Novanno bērnu, uzvelc pidžamu, iztīri zobiņus un palasi kādu pasaku vai stāstu. Izveidojot regulāru gulētiešanas rutīnu, tu palīdzēsi bērnam justies drošam par došanos gulēt. Šī paredzamība "sagatavo bērnu psiholoģiski un novērš trauksmi nakts miera laikā, skaidro Judita Ovensa. "Tas samazina stresa līmeni un rada virkni darbību, kas liek bērnam saprast, ka beigās būs jāiet pie miera."

Samazini savu klātbūtni

Izej no istabas pirms bērns ir aizmidzis, lai iemācītu būt neatkarīgam no pieaugušā klātbūtnes. Ja tomēr paliec bērna istabā, neguli blakus bērnam un neveido fizisku kontaktu. Labāk ir atrasties attālināti no bērna gultiņas, lai atradinātu bērnu no nepārtrauktas tavas klātbūtnes.

Izveido drošības sajūtu

Tava klātbūtne vai doma par briesmoni, kurš slēpjas skapī, vērojot pa durvju šķirbu vai guļot pagultē, var likt bērnam neaizvērt ne acu visas nakts garumā. Atvieglo bērna gulētiešanu un pamošanos ar nomierinošiem priekšmetiem, piemēram, mīkstajām rotaļlietām vai istabā noliekot akvāriju ar zivtiņām. "Ielaid bērna istabā cita klātbūtni, kas ļautu tiem būt mierīgiem," stāsta pediatre.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Lēnu garu

Daudziem vecākiem ir paradums nolikt bērnus gulēt un teikt, ka pēc brītiņa atnāks atpakaļ tos apraudzīt. Turi savu solījumu, taču ieturi pietiekami lielus laika intervālus. Ideālā gadījumā bērns aizmigs kāda intervāla laikā. Judita Ovensa iesaka sākt ar piecām līdz desmit minūtēm. Ja tu ieej istabā pēc mazāk nekā piecām minūtēm, ir maz ticams, ka atvase būs aizmigusi, bet ja tiek nogaidīts pārāk ilgi, bērns var kļūt nemierīgs un satraukts, kas padarīs visu situāciju sliktāku.

Esi konsekvents

Ja nakts vidū pamosties no tā, ka bērns ielien tavā gultā, pavadi viņu atpakaļ uz gultu bez liekas mijiedarbības. Judita Ovensa iesaka vienkārši teikt savam bērnam: "Tev ir jāpaliek savā gultiņā." Katru reizi, kad tas notiek, svarīgi bērnu atgriezt savā gultā. "Ja tas netiek darīts katru reizi, tas iemāca bērnam būt uzstājīgam", stāsta pediatre.

Atalgo labu uzvedību

Ignorē tādu nevēlamu uzvedību kā raudāšanu. Pēc labi nogulētas nakts, ļauj savam ķiparam izvēlēties tā mīļākās brokastu pārslas vai apģērba komplektu. "Tas palīdz bērnam asociēt labu uzvedību ar balvu", skaidro Judita Ovensa.