Perla indekss – kontracepcijas efektivitātes noteicējs; kā piemeklēt drošāko izsargāšanās metodi

Kāpēc Latvijā, kur dzimstība jau tāpat ir maza, jārunā par drošu kontracepciju? Tāpēc, ka tas patiesībā ir stāsts par sieviešu veselības un auglības saglabāšanu, par grūtniecību brīdī, kad sieviete un vīrietis to vēlas un ir gatavi bērniņam, par izvairīšanos no sāpīgas pieredzes – aborta. Izsargāšanās un efektīvas kontracepcijas lietošana ir iespēja izvairīties no nevēlamas, negribētas grūtniecības, iespēja plānot savu dzīvi un tās lielos notikumus.

Atkārtošana ir zināšanu māte, tālab, turpinot rakstu sēriju "Hormoni sievietes dzīvē", jautājumu un atbilžu portāls "Tikaisievietem" sadarbībā ar Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju vēlreiz vēlas parunāt ar sievietēm par efektīvām un mazāk efektīvām kontracepcijas metodēm. Jau no Hipokrāta laikiem Negribētas grūtniecības ir bijušas visos laikos. Tik ļoti nevēlamas, ka izmantotas sievietes veselību un dzīvību apdraudošas metodes, lai "nodzītu augli". Par to jau runāts Hipokrāta zvērestā, kas pierakstīts 300 gadus pirms mūsu ēras – toreiz ārstu ētikas standarti paredzēja cieņu arī pret bērniņu mātes miesās, tomēr grūtniecības pārtraukšanu tajos laikos praktizēja pietiekami bieži. Vēl pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados daudzas sievietes mira pēc krimināliem abortiem. Kaut arī mūsdienās abortus veic ārstniecības iestādē, ir būtiski apzināties, ka aborts nav kontracepcijas metode. To var nepiedzīvot, ja tiek lietota droša kontracepcijas metode! Ir pierādījies – jo sabiedrība ir informētāka par drošām izsargāšanās metodēm, jo mazāk abortu un vairāk veselu, auglību saglabājušu sieviešu. Saskaņā ar "Escapelle" (Levoregestrel) starptautisko pētījumu par izsargāšanos no grūtniecības un avārijas kontracepcijas lietošanu, 19 procenti sieviešu bija norādījušas, ka viņām ir bijis aborts (gandrīz pusei – vairāk nekā viens aborts), kamēr tikai trīs procenti to bija plānojušas kā iespējamo risinājumu. Taču aborts nav tikai medicīniska procedūra. Daudzām sievietēm tas ir notikums, kas izmaina visu dzīvi un atstāj ne tikai emocionālas, bet arī fiziskas sekas. Uzzināt un pārdomāt laikus Nav vienas izsargāšanās metodes, kas būtu ideāli piemērota visiem, tieši tālab par kontracepcijas metodēm vēlams izlemt pirms seksa. Protams, ja sieviete ir gatava grūtniecībai vai arī pieņem tādu kā paļaušanās stāvokli – ja būs, tad būs labi, var neizsargāties vai izmantot kādu no nedrošajām metodēm. Bet paļauties, ka stāvoklī nepaliksi, neko nedarot lietas labā, nav prātīgi. Agrāk vai vēlāk daba parāda konsekvenci – ja ir neaizsargāts sekss, tad ir grūtniecība. Atceries – 100 procentu aizsardzību nodrošina tikai sterilizācija jeb ķirurģiskā kontracepcija vai atturēšanās no seksa. Foto: PantherMedia/Scanpix Mums – cilvēkiem – gandrīz vienmēr ir izvēle, arī savas grūtniecības plānošanā. Nereti sievietes pašas pat neapzinās, ka, izvēloties drošu izsargāšanās metodi, viņas sevi atbrīvo, jo rodas vieta lidojumam un kaislei. Jo bailes kļūdīties pazūd! Viss, kas vajadzīgs – apziņa, ka kontracepcija tavā dzīvē ir kas svarīgs, tam sekojoša saruna ar ārstu par piemērotāko kontracepcijas metodi un šīs kontracepcijas metodes apzinīga lietošana. Kuru izvēlēties Kontracepcijas efektivitāti parasti nosaka, izmantojot Perla indeksu. Tā parāda, cik sievietēm no 100 (seksuāli aktīvām reproduktīvā vecumā), izmantojot attiecīgu kontracepcijas metodi, gada laikā tomēr ir iestājusies grūtniecība. Tā piemēram, lietojot kontracepcijas tabletes atbilstoši instrukcijai, Perla indekss ir ļoti zems – precīzi tās lietojot ap 0,4 – 0,8 procentiem –, kas ir kontracepcijas tablešu lielā priekšrocība salīdzinājumā ar citām metodēm. Kontracepcijas tabletes asinīs rada tādu hormonu līmeni, it kā olnīcas savu darbu būtu padarījušas un ovulācija būtu notikusi. Tādejādi nenotiek jauna ovulācija un, ja nav ovulācijas, grūtniecība nevar iestāties. Foto: Shutterstock Reproduktīvā sistēma šajā brīdī it kā atpūšas. Papildu šim efektam ir vēl viens – tiek sabiezinātas dzemdes kakla gļotas, kas apgrūtina spermatozoīdam iekļūšanu dzemdē. Vēl efektīvo kontracepcijas metožu klāstā ir citi hormonālās kontracepcijas līdzekļi – plāksteris, riņķis, injekcijas, hormonus saturoša spirāle. To, vai un kuras kontracepcijas tabletes jeb cits hormonus saturošs kontracepcijas līdzeklis ir vispiemērotākais sievietei, var pateikt tikai ginekologs, tālab, lai cik laba un zinoša būtu draudzene, par piemērotāko no šī klāsta ir jārunā ar ārstu. Foto: Shutterstock Intrauterīnā kontracepcija jeb dzemdes spirāle ir metode, kas piemērota sievietēm, kuras kādu iemeslu dēļ nevar lietot hormonus saturošu kontracepciju. Spirāle rada vietēju, sterilu iekaisuma reakciju, kas neļauj apaugļotai olšūnai ieligzdoties dzemdes gļotādā. Tās Perla indekss ir ap 0,8 procentiem. Vēl viena kontracepcijas grupa ir barjermetodes – prezervatīvi, diafragmas un uzmavas, ko lieto kopā ar spermicīdiem. Šīs metodes neļauj spermatozoīdam sasniegt un apaugļot olšūnu, vai padara spermatozoīdus neaktīvus. To Perla indekss attiecīgi ir 6-16 procenti, atkarībā no lietošanas precizitātes, jo šo metožu lietošana prasa īpaši lielu rūpību un atbildību. Foto: Shutterstock Visnedrošākās kontracepcijas metodes uzreiz pēc pilnībā neaizsargāta dzimumakta ir pārtrauktais dzimumakts un kalendārā metode. To Perla indekss ir attiecīgi 27 un 25 procenti. Tas nozīmē, ka katrai ceturtajai sievietei, izmantojot šīs izsargāšanās metodes, tomēr iestājas grūtniecība. Kaut reizēm vīrietim šķiet, ka viņš var kontrolēt visu, tomēr dabu ne vienmēr ir iespējams pakļaut sev. Galvenie iemesli, kālab iestājas grūtniecība, ir preejakulāta izdalīšanās, ko vīrietis nemaz nejūt, un savlaicīga dzimumlocekļa neizvadīšana no maksts – vienkārši nepaspēja. Pārtrauktais dzimumakts ir spriedze ne tikai vīrietim, bet arī sievietei. Tā ir neziņa un riskanta paļaušanās, tas ir apzināts vai neapzināts saspringums seksuālo attiecību laikā. Arī kalendārā metode ir rotaļa ar dabu. Jā, sievietei ir cikls, kuram vajadzētu būt regulāram. Vajadzētu. Tomēr sieviete ir tik hormonatkarīga un emocionāla būtne, ka pat pārslodze vai lielāks kreņķis darbā var nojaukt plānoto ovulācijas datumu. Tas, ko izvēlēties, ir katras pašas ziņā! Tā ir mūsu dzīve un ķermenis! Arī mēs, sievietes, esam dažādas – kāda paļausies uz likteni neizsargājoties, kādai mīlējoties vajag brīvības sajūtu un drošības apziņu, ko sniedz droša kontracepcija!