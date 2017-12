Piecas atbildes uz biežākajiem jautājumiem par skaistumkopšanu grūtniecības laikā

Vai es drīkstu apmeklēt solāriju, iet vannā un krāsot matus? Topošajām mammām mēdz rasties daudz jautājumu, uz kuriem atrast pareizās atbildes ir visai grūti, jo viedokļi ir tik dažādi. Taču speciālisti uzsver, ka grūtniecības laikā ir jānovērtē ikdienas ieradumi un dzīvesveids, vienmēr padomājot par to, kā tas var ietekmēt bērniņu.

Lūk, piedāvājam atbildes uz pieciem visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par to, ko grūtnieces drīkst vai nedrīkst saistībā ar skaistumkopšanas lietām un arīdzan ceļošanu ar lidmašīnu!

Vai drīkst iet pirtī vai karstā vannā grūtniecības laikā

Ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 38,9 °C var būt kaitīga auglim (teratogēna). Pavadot 15 minūtes 39 °C karstā vannā vai 10 minūtes 41 °C, tiek sasniegta bīstama ķermeņa sakaršana. Grūtniecības laikā īslaicīgi var iet karstā vannā vai saunā, bet pēc tam ir lēni jāatvēsinās un jāuzņem šķidrums (Somijā grūtniecēm saunā nerekomendē pavadīt ilgāk nekā 6–12 minūtes 80 °C temperatūrā). Agrīnā grūtniecības laikā tomēr vajadzētu atturēties no pirts apmeklējumiem un karsēšanās vannā, jo karstums ir viens no teratogēniem faktoriem, no kā var izvairīties.

Vai grūtniecības laikā drīkst lidot ar lidmašīnu

Veselai grūtniecei nav ierobežojumu lidošanai agrīnā grūtniecības laikā. Uzzini aviosabiedrības regulas, līdz kādam grūtniecības laikam ir atļauts ceļot grūtniecei – dažos gadījumos tās var būt 34 nedēļas, dažkārt 37 nedēļas. Iespējams, aviosabiedrība prasīs tava aprūpes speciālista apliecinājumu par grūtniecības laiku un tavu veselības stāvokli. Lidojumam izvēlies sēdvietu pie ailes, piesprādzējies, lai josta būtu zem bērniņa novietojuma. Bieži staigā, centies izstiept kājas, kustināt pēdas, uzņem šķidrumu, lieto vēnu zeķes – ilgstoša un neērta sēdēšana samazina asins cirkulāciju vēnās, veicina asins stāzi un trombu veidošanos.

Vai grūtniecības laikā drīkst lietot kosmētiku

Lietojot kosmētikas līdzekļus grūtniecības laikā, ir jāinteresējas par to sastāvā esošām vielām. Grūtniecības laikā jāizvairās no līdzekļiem, kuru sastāvā ir tretinoīns, izotretinoīns, oksibenzons un ftalāti. Droši ir lietot kosmētiku, kas mērķtiecīgi ražota grūtniecēm un jaundzimušajiem.

Krāsot vai nekrāsot matus grūtniecības laikā

Nav pierādījumu, ka matu krāsošana grūtniecības laikā izraisītu kādus nevēlamus efektus. Tomēr potenciāli ķīmiskās vielas, nonākot saskarē ar ādu, var uzsūkties un nonākt līdz mazulim, tāpēc ieteicams lietot cimdus, saskaroties ar matu krāsu, krāsvielu atstāt matos ne ilgāk, kā pamācībā norādīts, kārtīgi matus pēc tam izmazgāt. Var aprunāties ar savu frizieri un izvēlēties tādu matu krāsošanas stilu, lai krāsa nesaskartos ar ādu, piemēram, iekrāsot tikai matu šķipsnas. Kā izvairīties no saskarsmes ar matu krāsu, būtu jāapsver grūtniecei, kas strādā friziera profesijā.

Vai sauļoties solārijā grūtniecības laikā

Solārija apmeklējuma lietderīgums vispār ir apšaubāms, arī grūtniecības laikā. Tava āda grūtniecības laikā kļūst jutīgāka, ādas apdeguma iegūšanai var būt nepieciešams īsāks laiks. Iespējama izteiktu pigmenta plankumu attīstība starojuma ietekmē. Karstums grūtniecības sākuma periodā var būt teratogēns tavam bērniņam un izraisīt attīstības anomālijas. Solārijā nav ieteicams gulēt uz muguras, jo tas samazina asins pieplūdi dzemdei un bērniņam.

Avots: Dace Rezeberga, Ilze Kreicberga, "Gribu būt māmiņa".