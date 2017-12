Pieci paņēmieni bērna galvenās mīlestības valodas meklējumos

Pieskāriens, apliecinājuma vārdi, saturīgi kopā pavadīts laiks, dāvanas un praktiskā palīdzība – šīs ir piecas bērna mīlestības valodas jeb tas ir veids, kādā vecāku mīlestību viņš saprot vispilnvērtīgāk, bet laika gaitā ikvienam bērnam šīs valodas var mainīties, un vecākiem vien jāiemācās atpazīt pareizo.

Grāmatas "5 mīlestības valodas bērniem" autors Gerijs Čepmens piedāvā izmantot piecus paņēmienus bērna galvenās mīlestības valodas meklējumos.

Novēro, kādā veidā bērns pauž mīlestību tev

Vēro bērnu; viņš varbūt labprāt izsakās savā mīlestības valodā. Īpaši patiesi tas ir attiecībā uz mazuļiem, kas, visticamāk, mīlestību tev pauž tādā valodā, kādā visvairāk vēlas to saņemt. Ja tavs bērns vecumā no pieciem līdz astoņiem gadiem bieži izsaka atzinīgus vārdus (piemēram, "Mammu, tu esi jauka! vai "Tēti, paldies, ka palīdzēji man izpildīt mājasdarbu!" vai "Es tevi mīlu, mammīt!", vai "Lai tev jauka diena, tētīt!") , visai pareizas būs aizdomas, ka viņa galvenā mīlestības valoda ir apliecinājuma vārdi.

Šis paņēmiens nav tik derīgs ar 15 gadus veciem bērniem, īpaši tiem, kam ir nosliece uz ietekmēšanu un manipulācijām. Izmantojot metodi "izmēģinājums-kļūda", viņi, iespējams, ir sapratuši: ja pasaka labus vārdus, tu, visticamāk, izpildi kādu no viņu vēlmēm, pat ja neesi pilnībā pārliecināts, ka to vajadzētu darīt. Šā iemesla dēļ pirmo paņēmienu vislabāk izmantot bērniem vecumā no pieciem līdz 10 gadiem.

Foto: Shutterstock

Novēro, kādā veidā bērns pauž mīlestību citiem

Ja tavs bērns, pirmklasnieks, allaž vēlas aiznest dāvaniņu savai skolotājai, tā varētu būt norāde, ka viņa galvenā mīlestības valoda ir dāvanu saņemšana. Tomēr uzmanies, vai pats neesi ieteicis, ka skolotājai kaut kas ir jādāvina. Ja tā ir bijis, tad bērns tikai seko tavam paraugam un dāvana nav nedz mīlestības izpausme, nedz arī pavediens uz viņa galveno mīlestības valodu.

Bērns, kura valoda ir dāvināšana, gūst milzīgu prieku, tās saņemot un vēlas, lai citi priecātos tikpat lielā mērā. Viņš ir pārliecināts, ka citi, saņemot dāvanu, jutīsies tāpat.

Ieklausies, ko bērns lūdz (prasa, jautā) visbiežāk

Ja bērns bieži tev saka "paskaties, ko es daru", lūdz iziet ārā kopā paspēlēties vai apsēsties un palasīt priekšā pasaciņu, viņš prasa saturīgi kopā pavadīt laiku. Ja lūgumi atbilst šim modelim, bērns lūdz to, kas viņam visvairāk nepieciešams emocionāli, proti, tavu nedalītu uzmanību. Skaidrs, ka visiem bērniem vajadzīga uzmanība, bet tam, kurš mīlestību visdziļāk uztver šādā veidā, lūgumi kopā pavadīt laiku skaita ziņā krietni pārspēj visus pārējos.

Ja tavs bērns pastāvīgi prasa komentārus par savu veikumu, viņa mīlestības valoda varētu būt apliecinājuma vārdi. Par lūgumu pēc apliecinājuma vārdiem liecina aptuveni šādi jautājumi: "Mammu, ko tu domā par manu rakstu darbu?" vai "Vai šis apģērbs izskatās labi?", vai "Tēti, kā es nospēlēju?". Čepmens vēlreiz uzsver, ka apliecinājuma vārdi nepieciešami visiem bērniem, visi vēlas tos dzirdēt un ik pa laikam tādus lūdz. Taču, ja tava bērna lūgumi koncentrējas šajā apvidū, tā ir droša norāde, ka viņa mīlestības valoda ir apliecinājuma vārdi.

Ievēro, par ko bērns visbiežāk sūdzas

Šī pieeja saistīta ar trešo paņēmienu, taču bērns kaut ko neprasa vis tieši, bet gaužas, ka nav no tevis kaut ko saņēmis. Ja izskan sūdzības: "Tev nekad nav laika!" vai "Tu visu laiku ņemies ar to sīko!", vai "Mēs nekad neejam kopā uz veikalu!" – bērns laikam atklāj ko vairāk, nekā vienkāršu vilšanos par jauna mazuļa ienākšanu ģimenē. Viņš pauž, ka jūt mazāk mīlestības no tavas puses, kopš mājās ir zīdainis. Un šajās sūdzībās izskan skaidrs lūgums pēc saturīgi kopā pavadīta laika.

Neregulāra gaušanās par saturīgi kopā pavadītu laika trūkumu nenorāda bērna galveno mīlestības valodu. Piemēram, bērns var teikt: "Tēti, tu pārāk daudz strādā!" – atkārtodams no mātes dzirdētu izteikumu. "Kaut mūsu ģimene dotos tādos pašos atvaļinājumos kā… Kārļa ģimene…!" – šis var izteikt vēlmi līdzināties Kārlim.

Foto: Shutterstock

Ikviens bērns reizumis īgņojas. Daudzas no šīm sūdzībām saistītas ar tūlītējām iegribām un nebūt obligāti neliecina par mīlestības valodu. Taču, ja sūdzības veido modeli, kad vairāk nekā puse no tām koncentrējas vienā mīlestības valodā, tās ir izteikti norādošas. Galvenais ir biežums.

Piedāvā bērnam izvēlēties no divām iespējām

Virzi bērnu tādējādi, ka viņam jāizvēlas starp divām mīlestības valodām. Tēvs savam 10 gadus vecajam dēlam, piemēram, varētu teikt: "Ērik, ceturtdien pēcpusdienā agrāk tikšu mājās no darba. Mēs varētu kopā aiziet uz sporta zāli vai arī es varētu tev palīdzēt izvēlēties jaunus apavus basketbolam. Kas tev patiktu labāk?" Bērns var izvēlēties starp saturīgi kopā pavadītu laiku un dāvanu. Māte meitai varētu teikt: "Šovakar man ir mazliet brīva laika. Mēs varētu Bellu izstaidzināt suņu parkā vai arī es varētu palīdzēt tev sagatavoties ieskaitei. Kam tu dotu priekšroku?" Acīmredzama izvēle starp saturīgi pavadītu laiku un praktisku palīdzību.

Ja vairākas nedēļas piedāvā iespējas, pieraksti bērna izvēles. Ja vairākums no tām sakopojas ap vienu no piecām mīlestības valodām, tu esi uzzinājis, kura ir tā, kas ļauj bērnam justies mīlētam. Reizēm bērns neizvēlēsies nevienu no iespējām, bet ierosinās kaut ko citu. Pieraksti arī šos (iespējams, uzvedinošos) lūgumus.

Ja bērns vēlas zināt, kas ar tevi noticis, ka tik bieži ļauj izvēlēties, un lūdz skaidrojumu, tu varētu teikt: "Aizdomājos par to, kā pavadīt laiku ar ģimeni. Ja pavadām to kopā, man šķita, ka būtu jauki uzzināt tavas domas un noskaņojumu. Tas man palīdz. Kā tev šķiet?" Vari izteikties filozofiski vai vienkārši, cik vien vēlies. Tomēr visam teiktajam jābūt patiesam. Sava bērna mīlestības valodas meklēšanas ceļā tu viņu vingrini arī izvēlēšanās mākā.

Avots: Gerijs Čepmens un Ross Kempbels "5 mīlestības valodas bērniem" (izd. Zvaigzne ABC).