Pieci veidi, kā bērnam bez medikamentiem pazemināt temperatūru

Augsta ķermeņa temperatūra ir signāls, ka organisms cīnās pretī vīrusiem, un ne vienmēr ir jāsteidz pazemināt temperatūra. Taču ir gadījumi, kad tas tomēr ir vēlams, bet – vai to iespējams izdarīt bez medikamentiem?

Lūk, ārste un mamma Svetlana Levčenko portālam "Detimail" atklāj piecus veidus, kā par pāris grādiem iespējams pazemināt ķermeņa temperatūru bez zāļu lietošanas. Protams, varētu šķist – kur gan problēma, ja aptiekas pilnas ar dažādiem temperatūru pazeminošiem medikamentiem – gardi sīrupi, tabletītes, svecītes…

Taču atsevišķos gadījumos zāļu lietošana var būt nevēlama, piemēram, ja bērniem pret tām ir alerģija. Un arī pastāv iespēja, ka var parādīties kādas blakusparādības. Vēl viens piemērs – zāles nākas lietot pārāk bieži, jo temperatūra neilgi pēc medikamentu iedzeršanas atkal uzlec, tādēļ, lai izvairītos no pārdozēšanas, kas mazulim var būt ļoti bīstama, var mēģināt temperatūru mazināt citos veidos. Un šie veidi bez zāļu lietošanas savu efektivitāti esot pierādījuši gadiem ilgi.

Piemēram, Āgenskalna klīnikas pediatrs Edgars Mednis norāda, ka jēdziens augsta temperatūra tiek izprasts pilnīgi dažādi. Ir vecāki, kuri jau +38 grādu lielu temperatūru uzskata par augstu, taču mediķu vidū valda citāds viedoklis – augsta temperatūra ir +40 grādu. Jā, tā patiesi ir augsta, bet ne dzīvībai bīstama. Arī zīdainītim, piemēram, +39 grādu temperatūra nav dzīvībai bīstama. Medņa ieteiktu rīcības plānu gudriem vecākiem par temperatūras pazemināšanu atradīsi šeit.

Ķermeņa norīvēšana

Vienkārša metode temperatūras pazemināšanai par pāris grādiem balstīta uz to, ka rīvēšanas laikā mitrums iztvaiko un virsma atdziest. Izģērbtu mazuli paberzē (protams, pietiekami maigi) ar kādu sūkli vai salveti, kas pamērcēta istabas temperatūras siltā ūdenī (plus 23-25 grādu pēc Celsija). Sūklim nevajag būt pārāk slapjam, bet arī ne sausam: pēc rīvēšanas uz mazuļa ādas vajadzētu palikt mitriem pilieniem.

Lai veiktu šo procedūru, izmanto tikai tīru ūdeni. Tiesa gan, ja ūdenim pievienos nedaudz spirtu vai galda etiķi, mitruma iztvaikošana notiks ātrāk, bet neaizmirsti par to, ka spirta vai etiķa tvaikus mazulim nāksies elpot. Bez tam vienmēr pastāv risks apdedzināt mazuļa maigo ādu, ja spirts ūdenim būs pievienots par daudz. Un galvenais – ūdens ar etiķi vai spirtu noteikti caur ādu iekļūst organismā, bet tas, savukārt, ir tiešs ceļš uz mazuļa organisma intoksikāciju. Turklāt neizmanto arī aukstu ūdeni – ūdens, kura temperatūra ir zemāka par istabas, būs nepatīkams mazajam, kuram jau tā nav labi.

Mitras zeķītes

Iemērc aukstā ūdenī zeķītes, kārtīgi tā izspried un uzvelc bērnam kājās. Pa virsu – vēl vienu pāri zeķīšu, bet jau sausas. Kad zeķītes sasilušas (aptuveni pēc 15-20 minūtēm), procedūru atkārto. Vēl viens šī veida variants ir mazuļa ietīšana autiņā. Lai to paveiktu, autiņu iemērc vēsā, bet ne aukstā ūdenī, kārtīgi izspied to un tad tajā ietin mazuli. Pa virsu – vēl vienu autiņu, bet sausu. Pēc tam sausu dvieli un segu. Šādā kokonā mazuli vajadzētu paturēt pusstundu – pa to laiku temperatūrai vajadzētu tuvoties normāliem rādītājiem, bet autiņš būs jau pilnībā izžuvis.

Kā jau minēts pie pirmā veida, arī šajā – autiņu samitrināšanai izmanto tikai tīru ūdeni, bez spirta vai etiķa pievienošanas.

Foto: Shutterstock

Ledus

Ledus ir lielisks palīgs cīņā ar augstu temperatūru, galvenais to izmantot ar prātu. Ledu sasmalcina mazos gabaliņos un ieliek polietilēna maisiņā, un pieliek tām vietām, kur visvairāk karstums: padusēm, cirkšņu rajonā…

Starp maisiņiem ar ledu un bērna ādu obligāti jāpieliek divkārši pārlocīta auduma salvete vai virtuves dvielītis – tā, lai ledus tikai patīkami atvēsinātu. Procedūras ilgums – ne vairāk par piecām minūtēm, nepieciešamības gadījumā pēc kāda laika to atkal var atkārtot.

Augu valsts temperatūru pazeminošie līdzekļi

Daudzos augļos un augos ir atrodamas vielas, kuras iedarbojas, lai pazeminātu temperatūru. Viena no tādām vielām ir salicilskābe, daudzu temperatūru pazemonšu medikamentu komponents. Ar to ir bagāti citrusaugļi un tumšās plūmes, kā arī upenes, ķirši un zemenes – šos augļus un ogas ieteicams ēst augstas temperatūras gadījumos jebkādā veidā: ievārījumā, dzerot morsu, kompotu vai ēdot svaigus. Turklāt daudziem augiem piemīt svīšanas ietekme, un bagātīgi sviedri atkal veicina iztvaikošanas procesu, ļaujot organismam atgriezties pie normālas temperatūras. Sviedrēšanas efekts piemīt liepziediem, avenēm, bērzu pumpuriem. Zālītes pievieno tējai vai pagatavo to uzlējumu. Atsevišķi gribētos pateikt par medu, kas vienlaikus gan sviedrē, gan ir temperatūru pazeminošs līdzeklis, kā arī efektīvi cīnās ar baktērijām un vīrusiem un nostiprina imunitāti, norāda ārste Levčenko.

Bet ņem vērā, ka daži augļi un medus var izsaukt alerģiskas reakcijas. Ja līdz slimošanai tu ne reizi bērnam neesi devis zemenes vai avenes – slimības laikā to izmēģināt nedrīkst. Tāpat ir ar medu, kuru pavisam maziem bērniem nevar dot. No kāda vecuma šo saldo našķi un augu valsts dakterīti bērniem var piedāvāt, lasi te.

Kāpostu lapas

Kāposts var palīdzēt daudzu slimību gadījumos, tāpat tas var būt lielisks palīgs arī temperatūras pazemināšanā. Turklāt kāposts ir absolūti nekaitīgs un neizraisīs alerģijas, tādēļ to var izmantot kā temperatūru pazeminošu līdzekli arī zīdaiņiem.

Procedūras laikā paņem atvēsinātu kāpostu lapu un uzliec bērnam uz galvas, pa virsu uzvelkot cepurīti vai uzsienot lakatiņu. Pēc pāris stundām kāpostu lapu var nomainīt ar jaunu.

Foto: stock.xchng

Atceries: šeit aprakstītie veidi nekādā ziņā neizslēdz nepieciešamību izsaukt ārstu. Bet pat gaidot ārstu, kad ir nevēlami dot kādas zāles, tu vari nedaudz atvieglot bērna veselības stāvokli. Turklāt vairums ārstu pozitīvi attiecas pret temperatūras pazemināšanu bez medikamentu lietošanas, un nereti pat ārsti iesaka pilnībā vai daļēji aizstāt mums ierastos medikamentus ar šādām metodēm.