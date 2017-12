Pieci veidi, kā bērnu iemācīt gaidīt bez kaprīzēm

Ne visi pieaugušie prot pacietīgi gaidīt - ko gan tad mēs varam gaidīt no bērniem! Bet, izrādās, pastāv tādas metodes, kuras palīdz attīstīt paškontroli un nenomirt no garlaicības. Un pats interesantākais, ka neviens no šiem paņēmieniem nav saistīts ar kādu gadžetu lietošanu.

Viss ģeniālais ir vienkāršs, un daudz vienkāršāks, nekā tev šķiet. "Adme" piedāvā iepazīties ar pieciem veidiem, kā panākt, ka bērns pagaida, ja tas nepieciešams, turklāt nerīkojot nekādus skandālus. Vizualizē laiku Bērniem abstraktā domāšana sāk attīstīties aptuveni deviņu gadu vecumā, līdz tam uz viņu iedarbojas vizuālās formas sistēma. Bērniem ir grūti saprast, kā atšķiras 15 minūtes no 45, tādēļ laiku nepieciešams maksimāli vizualizēt. Kā nedrīkst: "Iziesim pēc stundas", "Tev ir 10 minūtes, lai savāktu rotaļlietas". Kā jādara: "Tētis atnāks no darba, kad saulīte būs paslēpusies, lūk,"aiz tā jumtiņa". Bērnam gaidīšana nebūs tik mokoša, ja viņš spēs salīdzināt: "O, tas taču ir tik ātri, kā iztīrīt zobus". Foto: Shutterstock Iemāci bērnam spēles, kuras var spēlēt vienatnē Ir daži iemesli, kāpēc patstāvīga spēlēšanās ir svarīga bērnam, un viens no tiem – viņš sevi var nodarbināt ar interesantu spēli jebkurā vietā un jebkurā laikā. Bērnu fantāzijai nav robežu, tādēļ šādām spēlēm obligāti nav nepieciešama īpaša sagatavošanās un atribūtika. Kādas spēles nav ieteicamas: spēles viedtālrunī vai planšetē kavē fantāzijas attīstību un kreativitāti (to izveidotājs jau bērna vietā ir izdomājis gājienus un spēles rezultātus). Foto: Shutterstock Kādas spēles ir ieteicamas: mozaīka, dārgumu meklēšana, pasaku sacerēšana, "mammas-meitas" utt. Pastāv daži veidi, kā bērnam iemācīt spēlēties patstāvīgi, un, ja vien vecākiem pietiks pacietības, tad rezultāts attaisnos visas cerības. Astoņus ieteikumus, kā bērnam iemācīt spēlēties patstāvīgi, atradīsi šeit. Spēle – glābējs sabiedriskās vietās Bērniem vienmēr ir garlaicīgi gaidīt, kamēr pienāks autobuss vai mamma iepirksies lielveikalā, un šajā gadījumā ir lielisks veids, kā pārslēgt bērna uzvedību. Spēles būtība: divi dalībnieki iedomājas vēlēšanos un vienojas, pēc kādām pazīmēm meklēs priekšmetus (krāsa, forma, pirmais priekšmeta nosaukuma burts). Kurš ātrāk saskaita 20 (var, cik vien vēlas) priekšmetus, ko redz apkārt no šī pazīmju saraksta, tas arī ir uzvarējis, tātad, viņam vēlēšanās piepildīsies pirmajam. Piemēram, pieturvietā, kad gaidi autobusu, interesanti skaitīt konkrētas markas automašīnas, kas pabrauc garām, vai arī, kad sēdi jau autobusā, skatīties veikalu skatlogus. Kur slēpjas viltība: pirmkārt, šī ir azartiska spēle un tā ļoti aizrauj, turklāt var regulēt noteikumus atkarībā no bērna vecuma. Otrkārt, vecākam nav obligāti jāiesaistās šajā aktīvajā nodarbē, bērni parasti saskaita par diviem. Vienkāršs veids, kā nepārtraukt pieaugušo Blogere Elisone Hendriksa ir divu bērnu mamma un autore "Nepārtraukšanas noteikumiem", kuri vienkārši "uzspridzināja" internetu ar savu vienkāršību un ģenialitāti. Noteikumu būtība: kad bērns kaut ko vēlas pateikt mammai, bet viņa tajā brīdī sarunājas ar kādu citu, bērnam jāpienāk un jāuzliek sava rociņa virs mammas rokas (vai kā vēl viens variants – uz pleca). Kad mamma uzliek savu roku virs bērna rokas, tas nozīmē, ka viņa ir "sadzirdējusi" bērnu un pacentīsies iespējami ātrāk viņam veltīt savu uzmanību. Kāpēc tas darbojas: atbalstošs kontakts, pieaugušais ļauj saprast, ka viņš pret bērnu attiecas ar cieņu, neatstājot viņu bez uzmanības. Par šo pārsteidzoši iedarbīgo metodi esam jau rakstījuši iepriekš, par tās pielietojumu lasi te. Ja ir ilgi jāgaida (brīvlaiks, Jaunais gads) Pat tad, kad bērns iemācīsies nepārtraukt pieaugušo un pats sevi izklaidēt, vienalga viņam būs ļoti grūti gaidīt kaut kādus nozīmīgus notikumus (Jauno gadu, dzimšanas dienu, brīvdienas utt.). Foto: Shutterstock Kā palīdzēt: izkrāsot gaidas palīdzēs adventes kalendārs. Katru dienu līdz konkrētajam datumam tiek pagatavotas atklātnītes ar vēlējumu vai radošu uzdevumu, kāds maisiņš ar mazu dāvaniņu vai saldumu. Jebkurš no šiem variantiem bērniem patiks jau no agrīna vecuma, jo viņiem taču tik ļoti patīk pārsteigumi.