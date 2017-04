Pieci veidi, kā bērnu piespiest darīt to, ko viņš nevēlas

Manipulēt ar bērniem ir slikti, tomēr mēdz būt virkne situāciju, kurās ir nepieciešams bērnu piespiest darīt to, ko viņš nevēlas, bet tas ir tavās interesēs.

Ideālā pasaulē vecāki vienmēr ir pacietīgi audzinātāji, bet bērni – paklausīgi, un vienmēr izdara pareizo izvēli. Bet mēs dzīvojam ne tik ideālā pasaulē, tādēļ vecākiem ir nepieciešama virkne stratēģiju, lai saglabātu psihisko veselību tajos brīžos, kas pacietības nepietiek. Kā bērnu piespiest darīt to, ko vajag, bet ko viņš itin nemaz nevēlas, "Lifehacker" atklāj psiholoģe.

Piedāvāt sliktu izvēli

Melānija Pinola, raksta autore, atklāj: "Mana mamma, kura ir pensionēta pediatre, man un maniem brāļiem un māsām, kad mēs bijām mazi, vaicāja, vai mēs vēlamies dabūt ar siksnu. Šis ir viens no piemēriem par melīgas izvēles piedāvāšanu. Lai gan tas ātri zaudē efektivitāti, turklāt vecāki bērni vai gudrāki, protams, uzreiz saprot, kas slēpjas aiz šiem vārdiem, taču dažos gadījumos (piemēram, jāizvēlas starp siksnu vai zālēm) bērni izvēlas mazāko no diviem ļaunumiem."

Bet, ja nopietni, kā alternatīvu tu vari piedāvāt divas līdzvērtīgas izvēles. Piemēram: "Mums līdz ballītei jāsakopj māja, ko tu vēlies darīt: mazgāt traukus vai uzkopt istabu?" Abas šīs stratēģijas bērnam ļauj sajust, ka viņš pats izdara izvēli, lai gan varianti nebūt nav tie, ko viņš vēlētos.

Centies viltīgi noslēpt to, ko vajag tev, zem tā, kas patīk bērnam

Ne ļoti lielu ēdāju vecāki dažreiz iebilst pret veselīgu sastāvdaļu pievienošanu konfektēs un visā, kas bērniem tik ļoti patīk. Tavs bērns atsakās ēst spinātus? Pievieno tos, piemēram, cepot pīrādziņus. Ir daudz recepšu, kas palīdzēs piemānīt bērnu, lai papildinātu viņa ēdienkarti ar veselīgām lietām. Tāpat vari piedāvāt bērnam pašam pievienot noslēpumainas sastāvdaļas kādam ēdienam, lai dažādotu to garšu. Par to, kā iemānīt bērniem dārzeņus un augļus, uzzini šeit.

Jebkurā gadījumā, dažreiz ir tā, ka tu bērnam pa tieši nepasaki, kas viņam būtu labāk. Interesanti, cik gan izdomas bagāti spēj būt vecāki, cenšoties pārvērst ikdienas pienākumus spēlē, piemēram, garlaicīgo ikdienas darbošanos ar mājas darbiem vai iešanu uz veikalu, papildinot ar jautriem elementiem – iespējami īsākā laikā jāatrod maksimālais daudzums kādu konkrētu priekšmetu. Lai jautrība tev un bērniem palīdz ikdienā.

Padarīt viņu par tehnoloģiju ķīlnieku

Nav svarīgi, cik daudz laika tavs bērns pavada pie televizora ekrāna vai datora, tu vienmēr to vari izmantot savā labā. Sākumā izdari to, ko prasu, pēc tam ieslēgšu Wi-Fi.

Foto: F64

Slavē viņu un ļauj uzvarēt

Slavēšana varbūt var nešķist tik efektīva metode, lai kontrolētu bērna uzvedību, tomēr pastāvīgi ģimenē sarīkojot kādas sacensības (kurās bērns uzvar un turklāt dara to, kas tev vajadzīgs), tu viņu vari iedvesmot daudzām labām lietām. Piemēram, izdomā tradīciju – kurš no rīta pirmais apģērbsies, varēs izvēlēties, ko visi ēdīs brokastīs. Tā savā veidā ir manipulācija, tomēr vienlaikus arī jautra lieta (visiem, izņemot tēti un mammu, jo viņiem katru rītu var nākties ēst konfektes, ja bērns katru dienu uzvarēs).

Kā jau visiem, arī bērniem patīk, ja viņiem viss izdodas, un to šo vari izmantot savu mērķu īstenošanai. Vienkārši atgādini bērnam, cik viņš labi uzvedās nesen, un, iespējams, viņam iepatiksies šīs slavas dziesmas, un bērns atkal tās gribēs dzirdēt no tavas mutes.

Kontrolē bērna bailes un trūkumus

Manipulēt – tas nozīmē zināt vājās vietas un izmantot tās savā labā. Būt vecākiem – nozīmē tieši to pašu, tikai tev jāizmanto tas, lai izdarītu labāk sev un bērnam. Piemēram, ja tu zini, kāds televīzijas šovs patīk bērnam, tu vari pateikt, ka viņš to varēs noskatīties, ja vien piecelsies tik agri, cik vajadzīgs. "Mani līdz šim laikam pārsteidz, cik daudz iespējams panākt no manas meitas (iztīrīt zobus, aiziet laicīgi gulēt)," atzīst Melānija.

Progresīvai manipulēšanai var izmantot arī tās metodes, kuras strādā attiecībā uz pieaugušajiem. Piemēram, piespiest cilvēku justies vainīgam. Tomēr, lūdzu, attiecībā uz bērnu neaizraujies ar šādu metožu pielietošanu, labāk nedaudz atslābsti un vienkārši vēro, kā aug tavs bērns.