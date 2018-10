Piecu bērnu mamma dalās Montesori gudrībās: kāpēc bērniem ir jāpalīdz ikdienas darbos

Viktorija Ozola pavisam nesen kļuvusi par piecu bērnu mammu. Viņa ir izglītojusies Marijas Montesori pedagoģisko metožu apgūšanā, un iegūtās zināšanas un prasmes aktīvi pielieto savā ģimenē.

Pirms nepilna mēneša Viktorija laida pasaulē dvīnīšus – Oliveru un Jasmīnu, bet viņas ģimenē jau aug septiņus gadus vecais Elmārs, piecus gadus vecais Edmunds un divus gadus vecā Elizabete. Pa vidu bērnu audzināšanai viņa raksta arī blogu "Espats", un ļoti labprāt ar saviem rakstiem dalās arī ar portāla "Cālis" lasītājiem. Šajā reizē Viktorija stāsta par to, kāpēc bērnus jāiesaista ikdienas darbiņu veikšanā mājās un kā to paveikt.

""Bet kāpēc man tas jādara?" Mūsu ģimenē reti šāds jautājums izskan, un, ja izskan, tad bērni jau perfekti zina atbildi – tāpēc, ka mēs esam ģimene! Un ģimenē nav tā, ka mamma taisa ēst tikai sev, mazgā tikai savu veļu un ka tētis veikalā nopērk tikai to, kas būs vajadzīgs tikai viņam vienam pašam. Mēs visi kopā rūpējamies par to, lai mums būtu labi – es uztaisu visiem vakariņas, bet tu vari iztīrīt vannasistabu, izsūkt grīdas vai savākt mantas, kuras varbūt ir izmētājusi māsa, nevis tu pats. Šādā veidā mēs izskaužam jebkurus tekstus par to, ka kāds cits ir kaut ko nometis vai nenolicis vietā, tāpēc nevāks, necels un nedarīs. Mēs visi rūpējamies par vidi, kurā dzīvojam.

Vai ir viegli ļaut bērnam iesaistīties ikdienas darbos? Nē. Protams, ka nav, jo pieaugušajiem pašiem vienmēr ir ātrāk un vieglāk izmazgāt, novākt, saģērbt. Pieaugušais visu var izdarīt piecreiz ātrāk un desmitreiz kārtīgāk. Protams, ka mūsu puišu pirmie mēģinājumi mazgāt grīdas vienmēr beidzās ar lielākiem vai mazākiem plūdiem, toties tagad es tiešām ar lielu mieru un pārliecību šo darbu varu uzticēt viņiem. Galvenais ir pamanīt, kurš ir tas brīdis, kad bērns vēlas to darīt, un nenokaut šo vēlmi (un šī vēlme parādās ļoti agri!). Nevajag arī demonstratīvi iet un pēc bērnu darbošanās visu pārtīrīt. Ja redzi, ka grīda pludo vai ka salātiem tomēr vajag smalkāk sagriezt gurķus, vienmēr var ar lielu entuziasmu pateikt: "Tagad mana kārta! Tu jau izmazgāji, bet man arī ļoti gribas!" Un bērns nedomās, ka viņa darbs ir bijis veltīgs, viņš redzēs mammu vai tēti, kas arī grib darīt šo lielisko darbiņu.