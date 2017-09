Pieskāriena milzu spēks grūtniecības laikā; kā topošais tētis var iesaistīties tuvībā ar mazo

Vai esi pamanījis, ka gandrīz ikvienam rodas vēlēšanās pieskarties grūtnieces vēderam? Cilvēki bieži pat nespēj atturēties. Cilvēka psihe nomierinās, redzot, ka veidojas bērniņš. Pat tie, kas nav domājuši grūtnieci noskūpstīt, izstiepj rokas, lai īsu brīdi dalītos ar viņu priekā par gaidāmo mazuli.

Par to, cik milzu spēks piemīt pieskārienam un kādēļ tas būtu jādara, kāda ir tēva loma šajā gaidību laikā un kā atrast tuvību ar mazuli jau tad, kad viņš vēl ir tikai mātes dzemdē, savā grāmatā "Viegla dzemdību metode" stāsta vecmāte Dr. Govri Motha.

Pieskāriena spēks ir pierādījies. Kad mūs glāsta un lolo, mūsu ķermenī veidojas endorfīni, kas stiprina imūnsistēmu, samazina sāpju sajūtu un pat pagarina mūžu. Endorfīnu efekts vēl vairāk pastiprinās grūtniecības laikā. Palielinoties asiņu pieplūdumam, uzlabojas sejas krāsa, kļūst stiprāki nagi un mirdz mati, bet sīkie asinsvadi zem ādas notrīs no pieskāriena.

Un pieskārieni var iedarboties dažādi. Tie var, piemēram, padziļināt pašhipnozi, nostiprināt saites ar bērnu un samazināt maksts plīsumu iespējamību. Daudzi paņēmieni ir īpašas procedūras, un tās var izpildīt tikai speciālists, bet ir arī masāžas paņēmieni, ko var pielietot mājas apstākļos un tos var veikt gan pati grūtniece, bet labāk, ja to dara partneris.

Jau pirms dzemdībām tu vari audzināt savu bērniņu kā mierīgu un mīlētu būtni. Kad partneris masēs topošo mammu, viņš vienlaikus mierinās arī bērniņu. Tiesa, grūtniece ir tā, kura visu laiku fizioloģiski uztur bērnu, un viņš uztver arī visas topošās mamma emocijas. Ja grūtniece ir partnera mīlēta un atbalstīta, arī bērns, uzņemot no mammas endorfīnus, to sajūt. Savukārt īpaši hormoni, kas izdalās no placentas, sagatavo sievieti dzemdībām un mātes lomai.

Foto: Shutterstock

Partnera veiktās masāžas desmit minūtēs grūtnieci ne tikai atslābinās, bet arī nosūtīs svaigu, barojošu skābekli uz dzemdi un placentu, skaidro vecmāte. Pieglauzdamies partnerim, sieviete sūta bērnam domas par mīlestību un drošību – un kas var būt spēcīgāks stimuls, lai padarītu grūtniecību laimīgu un mierīgu?

Kā uzsver vecmāte, teiktajā nav nekā virspusēja. Visas šīs metodes fizioloģiski ietekmē sievietes gatavību dzemdībām, pārveidojot locītavas, palīdzot uzturam izvadīt toksiskās vielas un padarīt muskuļus atbrīvotus, padevīgus un elastīgus – piemērotus dzemdībām. Un kas ir ne mazāk svarīgi – sieviete jutīsies lutināta!

Tēva loma gaidību laikā

Arī tēvs ir gaidībās. Vai lielais vēders, krampji, sāpes ir tikai mātes daļa? Protams, tēvam nebūs liels vēders, nakts vidū nemodinās krampji kājās un arī nebūs jādzemdē. Bet grūtniecība nav nekas tāds, kas skar tikai māti – tas ir kopīgs piedzīvojums.

Par tēvu nekļūst tikai tad, kad piedzimis bērniņš. Pieķeršanās bērnam var sākties, kad pirmo reizi aplūko mazo radībiņu ultraskaņas izmeklēšanas monitorā vai kad redz smaidu savas partneres sejā. Komisks ir topošais tētis, kad viņš pulksten 2 izmisīgi braukā apkārt, meklēdams marinētus ķiplokus, ko iekārojusi grūtniece, vai neatlaidīgi cenšas ierīkot plauktus bērnistabā – te vīrišķais ligzdas vīšanas instinkts pārvēršas par izmisīgu "pagatavo pats". Bet tēva loma grūtniecībā nav tikai praktiska darbošanās.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Tēvs nav fiziski iesaistīts grūtniecībā, bet viņa domas un sirds gan. Bērns mātes ķermenī jau pazīst un mīl tēva balsi un jūt pieskārienus. Tas, ka bērna tēvs ir līdzās, ir ārkārtīgi svarīgi partnerei. Sajūta, ka par sievieti rūpējas un lutina, ir ļoti būtiska, lai emocionāli sagatavotos dzemdībām. Jo vairāk grūtniece mācās uzticēties partnerim un paļauties uz viņa atbalstu, jo drošāka viņa būs par savu ķermeni un nedomās par dzemdību grūtībām.

Partnerim jābūt atsaucīgam, kad grūtniece lūdz lasīt vizualizācijas aprakstu, kurā viņa iztēlojas, kas atrodas viņas klēpī, vai palīdzēt iedomāties, kāda sapņu ainava varētu būt "drošajā vietā". Ģimene – tā ir saprašanās, līdzjūtība, dalīšanās un pieķeršanās.

Partneris var pazīt katru savas mīļotās sievietes ķermeņa izliekumu, bet viņam ir jāsaprot, kā bērns aug viņas ķermenī. Partneris kļūst par lietpratēju, kas nojauš sievietes vēlmes, mīl, lutina, lolo viņu – un to darot, mīl, lutina un lolo savu bērnu. Lai kādas arī būtu abu partnerattiecības līdz grūtniecībai, gaidību laiks ir jauns posms, kad var kļūt par labāku partneri un vislabāko tēvu, uzsver vecmāte.

Ir pierādīts, ka bērns dzemdē var atšķirt tēva roku pieskārienu mātes vēderam no citu roku pieskaršanās. Tādēļ tēviem vajadzētu izmantot katru izdevību paglāstīt partneres vēderu, parunāties ar savu bērnu, pat parotaļāties ar viņu. Varētu šķist muļķīgi, jo bērns vēl ir dzemdē, bet viņš zinās, ka tas ir viņa tēvs. Tāpēc tā ir nenovērtējama izdevība tuvības sākumam.

Ko vēl var darīt lietas labā

Noder maiga savstarpēja masāža. Tā tūlīt palīdzēs ķermenim nomierināties un atslābināties. 20 mililitriem bāzes eļļas, piemēram, olīveļļas vai saulespuķu eļļas, pievieno 2-3 pilienus lavandas eļļas un katru vakaru masējiet viens otram pēdas 10 minūtes. Tas palīdzēs ķermenim relaksēties un satuvinās jūs, gaidot bērna piedzimšanu.

Par aromterapiju grūtniecības laikā un dzemdībās plašāk lasi šeit un šeit.

Vannas ūdenim pievieno eļļu un kopīgi vannojieties, tētim ieteicams maigi paglaudīt partneres punci. Tas bērniņu mierina un atslābina. Uzlabosies arī ādas stāvoklis, tā būs elastīga un mīksta, neveidosies strijas, iesaka vecmāte.

Avots: Dr. Govri Motha, Kārena Svona Maklauda "Vieglu dzemdību metode" (izd. Zvaigzne ABC).