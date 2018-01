Pilna laika darbs ar virsstundām: jauno vecāku ikdiena un padomi tās atvieglošanai

Tad, kad ģimenē ienāk mazulis, vecākiem nereti pat neienāk prātā, cik daudz enerģijas un spēka prasīs viņa aprūpēšana. Bet ir jāapzinās, ka tagad jaunajiem vecākiem ir jauns pilna laika darbs ar garantētām virsstundām naktī un nedēļas nogalē. Un tas viss ar vienu "priekšnieku", kurš neko nesaprot un jebkurā diennakts laikā sauc pēc palīdzības.

No šāda viedokļa vērtējot, pirmo laiku ar mazuli mājās varētu vispār "norakstīt". Taču tas nozīmē tikai to, ka mazuļa aprūpe nav nekas tāds, ko varētu darīt it kā garāmejot. Tieši pašā sākumā viņam ir nepieciešama pilnīga tava uzmanība un lielākā daļa tavu spēku – viņam vienkārši jābūt pirmajā vietā, informatīvajā materiālā "Vēstules vecākiem" uzsver Labklājības ministrijas speciālisti.

Tas nozīmē, ka tava dzīve mainās. Ikdienas norisēs ar mazuli nav iespējama ne kārtība, ne plāni, ne termiņi. Tikai jaundzimušais, nevis pulkstenis vai "stundu saraksts", nosaka, kas un kad notiek. Pamazām rodas jauns ritms, un arī mazulis pierod regulāri ēst, gulēt un pamosties. Taču vispirms no vecākiem tiek prasīts elastīgums un improvizācijas talants.

Gan mazuļa mammai, gan tēvam, kā arī brāļiem un māsām jāpierod pie tā, ka sākumā mazulis ir pirmajā vietā. Tas nozīmē arī to, ka vairs nevar tik daudz laika kā iepriekš veltīt laika mājsaimniecības darbiem. Tev nav jāizjūt sirdsapziņas pārmetumi par to, ka nespēj uzturēt dzīvokli ideāli tīru, izgludināt visu veļu vai katru dienu celt galdā tikko pagatavotu ēdienu.

Tam vienkārši pietrūkst laika: "mierīga" mazuļa aprūpe prasa astoņas stundas dienā, turklāt katru dienu. Bērniem ar lielākām vajadzībām, piemēram, bieži raudošiem bērniņiem, bieži vien ir nepieciešams daudz vairāk laika. Turklāt nedrīkst neņemt vērā jauno māmiņu (un bieži arī tēvu) lielo nogurumu, jo vairākums jaundzimušo nespēj ilgu laiku nogulēt bez pārtraukuma un arī naktī viņiem ir nepieciešams ēdiens, palīdzība un atbalsts.

Gandrīz visas jaunās māmiņas pazīst sajūtu, ka šķiet – nekam vairs nav laika un neko vairs nevar paspēt izdarīt. Padomā, kā tu varētu atvieglot savu dzīvi: ko varbūt var kādu laiku nedarīt? Kurš varētu palīdzēt? Nekautrējies lūgt palīdzību. Galvenokārt tad, ja audzini bērnu viena pati, pēc iespējas jau līdz dzemdībām mēģini izveidot palīgu loku. Padomā, no kādiem darbiem var atteikties, atlikt tos vai uzticēt paveikt kādam citam.

Šāds palīgu loks var arī palīdzēt mazināt izolētības sajūtu, kas rodas daudzām jaunajām māmiņām. Nav viegli apvienot daudzos darbus, biežo nogurumu un nepieciešamību kontaktēties. Taču nepakļaujies spiedienam, ja nemaz negribas ciemiņus. Pirmajā laikā būtiskas ir tikai bērna, tavas un partnera vajadzības un vēlmes.

Jaundzimušā aprūpe nozīmē vismaz astoņu stundu darba laiku katru dienu, arī nedēļas nogalē, proti, vienmēr, kad bērniņam tā ir nepieciešama. Lai vienlaikus varētu tikt galā arī ar mājsaimniecību, būtu labi, ja kāds varētu palīdzēt.