Pirmsskolas skolotāju ieteikumi, kā likt bērnam tevi klausīt

Ieejot bērnudārzā, vecāku acīm paveras skats – mazi bērni klusi sēž aplītī un cītīgi pilda skolotājas norādījumus. Ieraugot savu bērnu tik mierīgu un paklausīgu, daudziem vecākiem var rasties jautājumi – "Kā skolotājiem izdodas tikt galā ar tik daudziem bērniem?". Paši pirmsskolas izglītības iestāžu pasniedzēji gan atzīst, ka nav nekādas slepenās formulas.

Uzslavē bērnu

Uzslavē savu bērnu par visiem labajiem darbiem. Par brīžos, kad redzi, ka mazais labi uzvedas, neaizmirsti viņam to pateikt. Bērniem patīk dzirdēt uzslavas un darīt lietas, ka vecākus padara laimīgus. Šī iemesla dēļ, visticamāk, ka mazais šo labo uzvedību noteikti centīsies atkārtot.

Rutīnai ir liela nozīme

"Bērni dārziņā tik šķietami viegli sadarbojas ar pasniedzējiem, jo ir ieviesta dienas kārtība, un mazais zina, ko no viņa konkrētā laikā sagaida audzinātājas," atklāj Beta, Čikāgas pirmsskolas mācību iestādes koordinatore. "Bērnudārzā viņiem ir rutīnas – gandrīz katru dienu mazie noteiktā laikā dara konkrētas lietas, tāpēc viņi ātri vien iemācās, kas viņiem šajā brīdī ir jādara. Ar laiku viņiem to pat vairs nevajag atgādināt," viņa stāsta. Kaut ievērot tik striktu rutīnu mājās ir gandrīz neiespējami, Beta iesaka ieviest konkrētus noteikumus. Mammai ar tēti būtu jāvienojas par konkrētu rutīnu un pie tās stingri jāturas, piemēram, visiem ir jāsaģērbjas pirms brokastīm vai pirms pirms ēšanas noteikti jānomazgā rokas utt. Ar laiku šie noteikumu kļūs par ieradumu, un nevienam nevajadzēs bērnam atgādināt, ka pirms ēšanas ir jāmazgā rokas.

Brīdini, ka drīz viņam būs jādara kas cits

Nereti, kad vecāki paziņo savai atvasei, ka ir laiks doties pusdienās, viņiem ir jāgaida vēl vismaz piecas vai 10 minūtes līdz mazais pārtrauc spēlēties un nāk ēst. Tas, iespējams, ir tāpēc, ka tu bērnam laicīgi nepaziņo, ka drīz viņam vajadzēs pārtraukt darīt to, ko viņš šobrīd dara, un pievērsties citai nodarbei. Mazais ieradīsies uz pusdienām laikus, ja ik pa brītiņam viņam par to atgādināsi. Tas dos viņam laiku, lai pabeigtu iesākot. "Ja jums ir jādodas ārā no mājas pulksten astoņos, tad septiņos četrdesmit piecās bērnam paziņo, ka viņam ir vēl piecpadsmit minūtes laika, lai pabeigtu iesākto, un tad jums vajadzēs doties," iesaka Betija.

Foto: Shutterstock

Dod viņam iespēju izvēlēties

Piemēram, ja tavs bērns atsakās mierīgi sēdēt pie pusdienu galda, piedāvā viņam izvēlēties vienu no diviem tevis piedāvātajiem variantiem – sēdēt mierīgi un gardu muti notiesāt mammas taisīto saldo ēdienu vai iet prom no galda un palikt bez iecienītā garduma. "Iespējams, ka sākotnēji bērns izvēlēsies doties prom no galda, taču esmu diezgan pārliecināta, ka, ja otrreiz piedāvāsiet viņam šādu izvēli, viņš tomēr nomierināsies un sagaidīs saldo ēdienu," atklāj skaidro pirmsskolas izglītības iestādes "Weekday Nursery School" pasniedzēja. "Ar laiku viņš sapratīs, ka aiziešana no pusdienu galda viņam nesagādā tik ļoti kāroto desertu," viņa turpina. Taču atceries, ja vēlies, lai tavs bērns izvēlās variantu A, tad variantam B jābūt mazāk vilinošam.

Izvēlies pareizos vārdus

"Ja tu noliksi vietā savus krītiņus, mēs varēsim doties spēļu laukum". Visticamāk, pēc šādas frāzes bērns nenoliks krītiņus, lai dotos ārā. Tā vietā izmanto pavēles frāzi, sakot – "Noliec krītiņus, lai varam doties uz spēļu laukumu!".

Pārvērt pienākumu par spēli

Ja tavs bērns atsakās kaut ko darīt, pirmsskolas iestāžu skolotāji aicina šo nodarbi pārvērst par spēli. "Jautrība un rotaļas ir divas lieliskas metodes, kā motivēt bērnu darīt to, ko mamma vai tētis vēlas. Mirkļa dusmās vecāki to bieži vien aizmirst," atgādina Dženifera. Šo metodi bērnudārza audzinātāja izmanto arī audzinot savus bērnus. Kad viņas dēls vēl gāja bērnudārzā, Dženifera ar spēles palīdzību iemācīja viņam pašam no rīta uzvilkt kurpes. Sieviete stāsta, ka esot izlikusies par apavu veikala pārdevēju. "Katru rītu mēs izlikāmies, ka esam apavu veikalā un es tur strādāju. Centos atdarināt kādu smieklīgu balsi un teicu, ka man šorīt ir lieliski apavi, kurus dēls varētu uzmērīt. Viņš par šo spēli bija sajūsmā," Dženifera stāsta.

Foto: ELI PHOTOGRAPHY

Ļauj bērnam garlaikoties

Tev nav jārūpējas par to, lai tavs bērns visu laiku tiktu nodarbināts. Ļauj viņam ieslēgt savu iztēli un izdomāt veidu, kā pašam sevi nodarbināt. Bērnudārza skolotājas atzīst, ka mūsdienās bērniem aizvien grūtāk ir spēlēties vienatnē. Iespējams, tam par iemeslu ir tik saplānotā bērna ikdiena.

Atļaujies bērnam teikt, lai viņš iet spēlēties viens pats, bet rūpējies par to, lai viņam būtu krāsas, papīrs, Lego vai citi priekšmeti, ar kuriem viņš sevi var nodarbināt.

Iemāci viņam atrast "zelta vidusceļu"

Ja redzi, ka tavs mazais ar kādu citu bērnu spītīgi cīnās par vienu mantu, ierosini kompromisu – viens no mazajiem ar izvēlēto rotaļlietu var spēlēties pirmās piecas, bet otrs nākamās piecas minūtes. Šādi tu bērnam iemācīsi, ka konflikta situācijās ir iespējams atrast "zelta vidusceļu".

Izmanto mūziku

"Liec bērniem kaut ko darīt mūzikas pavadījumā, un pēkšņi garlaicīgais uzdevums ir kļuvis par vienu varen jautru lietu," stāsta Sandija, "Buckingham Cooperative Nursery School" skolotāja Glastonberijā, ASV. Ja tavs mazais atsakās ģērbties, ieslēdz mūziku uz izaicini viņu saģērbties līdz dziesmas pirmā pantiņa beigām.

Informācija iegūta no portāla "Parents".