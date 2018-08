Psiholoģe: telefons ir vajadzīgs ne tikai vecāku, bet arī bērnu sirdsmieram

Daļai Latvijas ģimeņu šis septembris būs īpašs – viņu bērni uzsāks pirmās skolas gaitas. Kamēr lielākiem bērniem jau ir izstrādājies savs skolas ritms, pirmklasniekiem un viņu vecākiem priekšā daudz jaunu iespaidu un priecīga satraukuma. Atvasēm kļūstot aizvien patstāvīgākām, daudzi vecāki ir pārliecināti – pienācis laiks arī pirmajam mobilajam telefonam. Tomēr tikpat bieži sabiedrībā izskan šaubas, vai tiešām pirmklasniekam ir vajadzīgs telefons un vai tas bērnam nebūs lieks kārdinājums un traucēklis.

Raugoties no psiholoģiskā aspekta, daudz kas ir atkarīgs no bērna emocionālā stāvokļa un prasmēm, bet, galvenokārt, tomēr no vecāku spējas sagatavot bērnu telefona lietošanai. Tā ir tāda pati apgūstama prasme kā jebkura cita. Ja mēs gribam, lai mūsu mazais iemācās braukt ar divriteni, šīs prasmes ir jāierāda un sākumā jāpieskata, lai bērns nekristu un sāpīgi nesasistos, lai iemācītos stūrēt, laikus nobremzēt un ievērot galvenos ceļu satiksmes noteikumus. Tāpat ir ar telefonu un internetu – nobrāzti ceļi, visticamāk, nedraud, bet arī šeit ir savi lietošanas noteikumi un situācijas, kurās jāmeklē palīdzība, lai bērns būtu drošībā un neiegūtu nevēlamus paradumus.

Līga Tumašova, psiholoģe un "Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm" vēstnese, skaidro, vai vecākiem būtu līdz ar pirmo skolas somu jāiegādājas arī pirmais mobilais telefons.

Vecāku sirdsmiers vai bērna labsajūta?

Galvenais vecāku arguments, iegādājoties telefonu pirmklasniekam, ir iespēja jebkurā brīdī sazināties ar savu skolēnu. Īpaši aktuāli tas kļūst, ja bērns jāved no skolas uz dažādiem pulciņiem vai fakultatīvajām nodarbībām. Bet tādā gadījumā jāpatur prātā telefona pamatfunkcija – saziņa. Stundu laikā telefons saziņai nav nepieciešams, un atsevišķas skolas savos iekšējās kārtības noteikumos stingri ierobežo mobilo telefonu un viedierīču lietošanu. Piemēram, Francijā no 1. septembra bērniem līdz 15 gadu vecumam mobilos telefonus būs aizliegt lietot visā skolas teritorijā. Līdzīgu noteikumu ievēro arī Jūrmalas alternatīvajā skolā, par to vairāk lasi šeit.

Ja bērns jūtas labi, veiksmīgi iekļaujas skolas dzīvē, ir drošs, nav bailīgs vai trauksmains, tad bez telefona mierīgi varētu iztikt un, iespējams, modernā ierīce vajadzīga vairāk pašu vecāku, nevis bērna sirdsmieram.

Taču ir gadījumi, kad telefons, iespējams, var ļaut bērnam justies drošāk. Apziņa, ka jebkurā brīdī var piezvanīt vecākiem, varētu radīt drošības sajūtu. Tikai ar bērnu noteikti būtu jāpārrunā, kuri ir tie brīži, kad viņš var zvanīt vecākiem, lai diena nepārvērstos par nebeidzamu zvanu straumi bez konkrēta iemesla.

Foto: Shutterstock

Ir svarīgi bērnam jau pašā sākumā iemācīt viedierīci lietot atbildīgi, jēgpilni un ar mēru. Lai izvairītos no situācijas, kad sešu, septiņu gadu vecumā bērni telefonā, galvenokārt, spēlē spēlītes un uzņem video, vecākiem vajadzētu ierādīt vecumam un interesēm atbilstošas un saturīgas lietotnes. Viennozīmīgi, jēgpilni izmantots, viedtālrunis var būt labs palīgs mācībās un talantu attīstīšanā. Ir daudz lietotņu, kuras bērni var izmantot, lai apgūtu svešvalodas, attīstītu loģisko domāšanu, iemācītos spēlēt mūzikas instrumentus vai zīmētu.

Tāpat pieaugušajiem vajadzētu ņemt vērā arī faktu, ka, bērniem augot, arvien aktuālāka kļūst saskarsme ar vienaudžiem, un mūsdienās būtiska tās daļa notiek digitālajā pasaulē. Skolēniem svarīgas ir savstarpējās sarakstes, dalība dažādās sarunu grupās. Pilnībā norobežojot bērnus no šīs pasaules, viņi var justies nepiederīgi vai atstumti.

Piemērotākais vecums telefona lietošanai

Nav noteikta vecuma, kad bērnam būtu ieteicams sākt lietot mobilo telefonu. Optimāls varētu būt sākumskolas periods, tomēr svarīgi, lai vecāki saprastu, ka viņu atbildība nebeidzas tikai ar telefona iegādi. Ar mobilo telefonu bērns nonāk jaunā, virtuālā pasaulē, kur ir jaunas iespējas, kārdinājumi un arī riski. Tāpēc ir svarīgi radīt bērnam pietiekamu izpratni par jauno atbildību un viņai tai sagatavot. Kopīgi pārrunājiet, kāds ir telefona lietošanas mērķis, kā lietot telefonu atbildīgi un droši.

Foto: Shutterstock

Aptuveni trešdaļa jeb 32 procenti aptaujāto skolēnu vecāku atzīst, ka nav pietiekami pārrunājuši ar bērniem tehnoloģiju lietošanas pamatprincipus, vai arī tie netiek ievēroti. Tāpēc likumsakarīgi, ka vēlāk, bērnam pieaugot, arvien biežāk nonākam dažādās problēmsituācijās, kuru pamatā ir pārmērīga viedierīču lietošana vai elementāras piesardzības trūkums, sazinoties virtuālajā vidē.

Vislabākais palīgs, bērnam apgūstot telefona lietošanas prasmes, ir ģimenē izveidoti viedierīču lietošanas noteikumi, kurus ievēro arī paši vecāki, rādot piemēru un radinot bērnu pie atbildīgas un veselīgas telefona lietošanas. Vecāki ar bērniem var vienoties par atsevišķiem nosacījumiem: piemēram, ieturot maltīti, telefonu nolikt malā, neņemt to līdzi tualetē un guļamistabā, dienā lietot viedierīces ne vairāk kā divas stundas u. c., taču arī pašiem vecākiem ļoti svarīgi būt konsekventiem un pašiem savus noteikumus ievērot.

Ģimene – stiprāka par telefonu

Protams, mobilais telefons ar laiku bērnam būs vajadzīgs. Gudri lietojot viedierīci, tā var kļūt par labu palīgu mācībās un uzticamu sabiedroto, sākot patstāvīgas gaitas. Tāpēc ir svarīgi šim brīdim sagatavoties vēl pirms lielā pirkuma. Vien jāpatur prātā, ka telefons "ievelk", un, gluži nemanot, daudzi bērni tajā pavada aizvien vairāk laika.

Kvalitatīva brīvā laika pavadīšana kopā ar ģimeni ir visspēcīgākais pamudinājums atturēties no pārmērīgas viedierīču lietošanas. Uzspēlējiet kādu galda spēli, kopā pagatavojiet kaut ko garšīgu, ejiet pastaigās, sportojiet, muzicējiet, būvējiet un konstruējiet un dariet citas interesantas lietas, kas pasargās bērnus un jūs pašus no pārāk lielas aizraušanās ar digitālo pasauli, lai telefoni joprojām pildītu savu pamata funkciju – saziņa.