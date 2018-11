Pudeļu kariess – lielākā mutes veselības problēma mazuļiem

Lai gan mūsdienās ir pieejamas labas zobu pastas un bērna mutei piemērotas zobu birstes, ārsti atkal un atkal brīdina, ka bērnu mutes veselība ir salīdzinoši sliktā stāvoklī. Tas attiecas arī uz mazuļiem, kuriem vēl pat nav izšķīlušies visi zobi.

Vairāk turpinājumā stāsta pediatre, "Rimi bērniem" eksperte Sanita Mitenberga.

Mazuļa mutes dobumu jāsāk kopt jau ļoti agri – vēl pirms izšķīlušies pirmie zobi. Un to var darīt ar viegli samitrinātu marles lupatiņu. Veicot šo darbību, jānoslauka ne tikai smaganas, bet arī vaigu iekšpuses un mēle. Ja arī šķiet, ka šādai mutes dobuma kopšanai lielas jēgas nav, tā nav tiesa. Pirmkārt, no mammas saldā piena mutē veidojas baktērijas. Un, otrkārt, mazais pierod, ka zobu kopšana ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Līdz ar to vēlāk, kad zobu kopšana būs jāveic daudz rūpīgāk, tas bērnam šķitīs pašsaprotami.

Kad šķiļas pirmie zobiņi

Brīdī, kad sāk šķilties pirmie zobi, pret mutes dobuma kopšanu jāizturas ar sevišķu rūpību. Tad zobu tīrīšanai var sākt izmantot īpašo silikona uzpirksteni. Uz tā sarainās daļas jāuzspiež neliels kriksītis vecumam atbilstošas zobu pastas, ar ko maigi un uzmanīgi veic mutes dobuma tīrīšanu. Parasti bērniem šis process sagādā patīkamus brīžus, jo vienlaikus tādā veidā tiek masētas jutīgās smaganas.

Par spīti labajiem un kvalitatīvajiem līdzekļiem, ko vecāki var izmantot mazuļa mutes kopšanai, kopējais bērnu zobu un mutes dobuma veselības stāvoklis ir salīdzinoši zemā līmenī. Slimību profilakses un kontroles centrs norāda, ka 12 gadus vecu bērnu vidū vidēji katram 3–4 zobi ir laboti vai pat jau izrauti patstāvīgie zobi. Taču visa sākums meklējams jau mazuļa vecumposmā, kad pie zobārsta vēršas vecāki, kuru bērniem divu gadu vecumā palikušas vairs tikai nomelnējušas saknes. Par situācijas nopietnību liecina arī rindas uz zobu labošanu bērniem narkozē.

Pudeļu kariess

Pudeļu kariess ir zobu bojājums, kas visbiežāk skar bērnus vecumā līdz trim gadiem. Parasti zobu bojāšanās sākas augšžokļa priekšzobiem no iekšpuses, tāpēc vecāki bieži vien to pamana novēloti. Tālāk kariess izplatās ap zobu augšējo daļu, radot baltu vai brūnu bojājumu. Ja process ir ilgstošs, tiek skarti arī acu zobi un pat pirmie un otrie piena dzerokļi. Apakšžokļa zobi parasti netiek skarti, jo tos zīšanas laikā aizsargā mēle. Ar pudeļu kariesu bieži saskaras bērni, kuri ikdienā lieto saldinātus dzērienus, turklāt tos dzer no pudelītes, kas ir ļoti ērti vecākiem. Bieži vien bērnam pirms gulētiešanas knupīša vai ūdens vietā tiek dota pudelīte, kurā ir kāda sula vai saldināta tēja. Rezultātā pudelītes satura daļas sakrājas ap zobiem un bojā zobu kakliņus. Zobus, kas cietuši no pudeļu kariesa, ir grūti labot, jo bieži vien bojājums ir visriņķī zobam, kā dēļ tas var arī nolūzt.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Reizēm vecāki pārāk neuztraucas par to, ka bērnu ir skāris pudeļu kariess, sakot, ka īstie zobi drīz vien izaugs. Taču piena zobiem ir noteiktas funkcijas. Tie ir nepieciešami ēšanai un pareizai runas izveidošanai. Tāpat piena zobi nodrošina vietu kaula zobiem. Taču, ja šie bērnam svarīgie zobi ir sliktā stāvoklī, pastāv risks, ka arī kaula zobi pēcāk izaugs jau bojāti. Turklāt ikviens bojāts zobs paver iespēju infekciju riskam.

Ko darīt, lai pudeļu kariess neveidotos:

Regulāra un pareiza zobu tīrīšana.

Ne mazāk būtiski ir bērnam jau kopš mazām dienām dot padzerties ūdeni, nevis dažādus saldinātus dzērienus.

Nedrīkst dot pudeli ar saldinātiem dzērieniem knupīša vietā arī pa dienu.

Ir vecāki, kuri ērtības dēļ bērnam piedāvā padzerties no pudelītes, taču pareizi būtu izmantot krūzīti.

Uz knupja nelikt medu un citus saldinātājus.

Bieži vecāki ar savām siekalām bērnam nodod dažādus mikroorganismus, kas var būt kariesa ierosinātājs, piemēram, aplaizot zemē nokritušu knupīti un pēc tam ieliekot to bērnam mutē.

Zobārsta vai zobu higiēnista apmeklējums, kad izšķīlušies zobi vai pēc viena gada vecuma, ir obligāts.

Svarīgi ievērot, ka arī tādi produkti kā augļi, ogas, sulas, kas satur ogļhidrātus vai skābes, bojā zobu emalju. Cepumi, saldumi, brokastu pārslas, banāni un žāvēti augļi arī satur daudz ogļhidrātu, tāpēc svarīgi pēc ēšanas izskalot zobus ar ūdeni.

Zīdīšanas ietekme uz bērna zobiem



Pareizi barojot mazuli ar krūti, mātes piens nevar ietekmēt bērniņa zobus, jo piens izdalās tad, kad bērns krūti paņēmis mutē un rij to nost, – līdz ar to zobi ar pienu nemaz nesaskaras. Ja bērns tiek barots naktī un mamma aizmieg, krūts paliek bērnam mutē, un tad daļa piena nokļūst uz mazuļa zobiem, radot labvēlīgu vidi baktērijām un kariesam, tāpēc no šādām situācijām vajadzētu censties izvairīties.

Krūts barošana ir laba bērna attīstībai, veselībai un emocionālā stāvokļa attīstībai. Tomēr, kad parādās pirmie zobi, nakts krūts barošana vairs nav tik laba. Mātes piens arī ir pārtika. Tas satur augstu laktozes (piena cukura) koncentrāciju, ko bērna mutē esošās baktērijas pārvērš skābē, kas bojā zobus. Tāpēc, līdz ar pirmo zobu parādīšanos, nakts barošanu pēc iespējas vajadzētu aizstāt ar ūdens padzeršanos, bet dienas laikā turpināt bērnu barot ar krūti. Tāpat nevajadzētu atstāt mazuli pie krūts iemigšanai.

Jāņem vērā arī tas, ka, bērnam paaugoties, naktī samazinās siekalu daudzums, līdz ar to, barojot mazuli pa nakti, veidojas labvēlīga vide baktērijām, kas bojā zobus. Ja tiek izmantots knupis, izdalās vairāk siekalu, līdz ar to tiek ātrāk izvadīts cukurs, ja tāds ir mutē.